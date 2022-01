Florin Cîțu se vede lider până în 2025, însă șansele nu sunt de partea sa. Cine au fost cei mai longevivi președinți ai PNL

Florin Cîțu este încrezător în șansele sale de a rămâne președinte al Partidului Național Liberal până la următorul congres, care ar urma să aibă loc undeva în 2025, după ce se calmează apele foarte agitate ale unui an plin de alegeri. Vom avea de mers la urne des peste trei ani, pentru că vom alege un nou președinte, primari, parlamentari, dar și europarlamentari. Astfel, PNL va trebui să cântărească bine momentul congresului următor.

Lui Cîțu nu i-au ieșit prea bine planurile pe care le-a avut pe parcursul anului 2021. Competiția pentru șefia partidului, care (care a și părăsit partidul după aproape trei decenii de activitate liberală), a fost câștigată într-un final de aspirantul la fotoliul de președinte. Cîțu și-ar fi dorit să rămână și prim-ministru, având astfel o consolidare simbiotică între cele două funcții. Ruptura de USR nu i-a prins bine, dar mai rău i-a picat alianța cu PSD. S-a văzut astfel dat la o parte din prim-plan, astfel că Nicolae Ciucă este cel către care se îndreaptă acum majoritatea microfoanelor jurnaliștilor.

Și totuși, Florin Cîțu nu se simte amenințat și crede că-și va duce președinția partidului la bun sfârșit. ”În acest moment Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri ok, zic eu, am făcut această coaliţie, PNL este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024. […] Dar, dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal, este să implementăm ceea ce le-am promis românilor, să menţineam această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment.”

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu are zilele numărate la șefia PNL?

Totuși, scaunul lui Cîțu, deși încă bine prins de podea, este privit din depărtare de mai mulți pretendenți, iar FANATIK a realizat în urmă cu o lună o . Dan Motreanu, Emil Boc și Ilie Bolojan sunt numele vehiculate pentru o eventuală preluare a puterii, fiecare dintre aceștia fiind văzut ca un potențial vector de putere pentru a repune partidul pe traiectoria corectă.

Despre destinul nefast al lui Cîțu s-a pronunțat și fostul președinte al liberalilor, Valeriu Stoica. Acesta este un susținător deschis al lui Dan Motreanu și spunea, în urmă cu câteva săptămâni, că ”Eu nu cred că Florin Cîţu va putea să reziste ca preşedinte PNL, aşa cum crede el, până în 2024, pentru că nu a putut să rămână nici premier până atunci. Cine l-ar mai crede astăzi? Nimeni nu îl mai ascultă pe Florin Cîţu, are 5%, niciun preşedinte PNL nu a avut 5% cotă de încredere, niciodată. Eu nu cred că va rezista până în 2024.” Vorbind la final de 2021, acesta prevestea că viitorul congres ar putea apărea undeva în 2022: ”Poate să fie un congres extraordinar, eu cred că va fi la anul, unii spun că în vară, alţii că în toamnă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru PNL. Eu cred că va fi congres şi Florin Cîţu nu va mai fi preşedinte.”

ADVERTISEMENT

Dacă scenariul propus de Stoica se adeverește, atunci Florin Cîțu nu are șanse să intre în topul celor mai longevivi președinți ai liberalilor din politica post-decembristă.

Mircea Ionescu-Quintus, cel mai longeviv președinte al liberalilor, după 1989

Mircea Ionescu-Quintus rămâne liberalul cu cea mai lungă șefie a partidului după 1989, acesta fiind președinte timp de 7 ani, 11 luni și 21 de zile. A rămas în memoria colectivă ca un membru de vază al partidului, fiind totodată și președinte de onoare până la trecerea sa în neființă. Spre finalul vieții, a fost decorat de către Klaus Iohannis cu Ordinul național ”Steaua României” în grad de ofițer, iar orașele Ploiești și Orșova l-au declarat cetățean de onoare.

ADVERTISEMENT

Înaintea sa, prim președinte al PNL a fost Radu Câmpeanu, care a deținut șefia liberalilor timp de 3 ani, o lună și 13 zile. Câmpeanu a fost și candidatul PNL la președinția României, însă a pierdut alegerile în fața lui Ion Iliescu, obținând doar 10,64% dintre voturi.

Valeriu Stoica, amintit anterior, a fost președinte timp de 1 an, 6 luni și 6 zile, iar ulterior a urmat Theodor Stolojan, care i-a condus pe liberali timp de 2 ani, o lună și 8 zile.

ADVERTISEMENT

O șefie ceva mai lungă a avut Călin Popescu Tăriceanu, de 4 ani, 5 luni și 18 zile. Povestea de dragoste dintre Tăriceanu și PNL părea încheiată complet după anul 2014, când acesta a părăsit Partidul Liberal și a înființat formațiunea PLR. Aceasta a fuzionat un an mai târziu cu Partidul Conservator, al lui Dan Voiculescu, rezultând astfel bine-cunoscutul ALDE. Dispărut de pe scena politică odată cu alegerile parlamentare din 2020, acest partid, sau mai degrabă membrii săi .

Dacă sperai să-l revezi și pe Tăriceanu în politica mare, s-ar putea să fii dezamăgit, asta deoarece fostul premier și lider al liberalilor nu mai face parte din ALDE, orientându-se către Pro România pentru alegerile anterioare. Daniel Olteanu, actualul lider al ALDE, a spus că ”Cu domnul Tăriceanu există un dialog ori de câte ori simțim nevoia să o facem. A existat un dialog inclusiv pentru fuziunea cu PNL” – semn că Tăriceanu și restul liderilor ALDE au rămas în relații bune. Dacă asta va înseamnă și o revenire a lui Tăriceanu, însă, rămâne de văzut.

ADVERTISEMENT

Primele femei la șefia partidului

Revenind la liderii liberali, Crin Antonescu l-a învins la congres pe Tăriceanu și a preluat cârma partidului pentru nu mai puțin de 5 ani, 2 luni și 13 zile, o cifră impresionantă, care îl duce pe locul doi în topul longevității. A reușit asta deoarece a fost reales președinte la congresul PNL din 2013, însă s-a dat la o parte pentru a-i face loc lui Klaus Iohannis la șefia partidului, în momentul în care acesta era în pregătiri pentru campania prezidențială din 2014.

În vremea în care Iohannis candida la președinție, PDL fuziona cu PNL, membrii fostului partid ”al lui Băsescu” fiind absorbiți în universul național liberal. Astfel, noul PNL a avut doi lideri, între care și prima femeie președinte a partidului, Alina Gorghiu, care a deținut funcția timp de 1 an, 11 luni și 24 de zile. Alături de ea a fost Vasile Blaga, timp de un an, 9 luni și 10 zile.

O președinție interimară a avut Raluca Turcan, timp de 6 luni și 4 zile, până când, la congresul din 2017, Ludovic Orban a devenit președinte, după 25 de ani de activitate în partid, timp în care a devenit unul dintre cei mai influenți membri ai liberalilor.

Iar . Premierul de la vremea respectivă a avut, pentru scurt timp, ambele funcții pe care și le-a dorit, însă a fost constrâns de context să renunțe la una dintre ele, rămânând cumva pe dinafară. Uitându-ne la ce spune Valeriu Stoica, putem înțelege că situația președintelui PNL nu este una deloc favorabilă în interiorul partidului, iar imaginea formațiunii ar avea mai degrabă de suferit cu Florin Cîțu lider.

Astfel, rămâne de văzut pentru câtă vreme Cîțu va mai rămâne șef al liberalilor. E foarte probabil ca, în culise, cuțitele să înceapă să fie deja ascuțite, așa că ar putea fi doar o chestiune de timp până când ele vor și fi scoase și îndreptate împotriva liderului către care nu mulți se mai uită în prezent, când se discută enorm de multe lucruri, nu doar despre pandemie, ci și despre zecile de miliarde de euro care intră în țară, de exemplu, prin PNRR.