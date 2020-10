Florin Gardoș și Gabi Mureșan cred în calificare cu Islanda: „Cel mai mare atuu e Rădoi!” Exclusiv

Am intrat în săptămâna marelui meci cu Islanda, iar FANATIK a vorbit cu doi foști jucători ai echipei naționale care au jucat în meciuri de importante sub „tricolor”.

Atât Florin Gardoș cât și Gabi Mureșan consideră că ne aflăm în cel mai bun moment al echipei naționale, iar Mirel Rădoi ne poate duce la barajul decisiv de la calificare de la Budapesta, unde am putea întâlni marea rivală Ungaria.

Florin Gardoș a trecut prin momente extrem de dificile, fiind la un pas să le lase de fotbal din cauza accidentărilor, dar nu a renunțat niciodată la echipa națională, în timp ce Gabi Mureșan, deși are 9 selecțîi la națională, a evoluat în meciuri importante, precum barajul cu Slovenia sau meciul din preliminarii pentru Mondiale cu Franța și alte trei meciuri în preliminariile EURO 2012.

Florin Gardoș: ,,Odată ce ai jucat la națională, nu poți să o uiți!”

Nu pot să nu te întreb de meciul din Islanda. Cum vezi partida?

-E un moment mult mai bun decât ar fi fost în primăvară. Asta e clar! Chiricheș a început să joace, dar din păcate s-a accidentat, Maxim evoluează meci de meci la echipa de club, Răzvan Marin s-a transferat în Serie A și va juca. Jucătorii sunt mai în formă și venim după două meciuri bune, toată lumea e lângă echipa națională pentru acest baraj.

Dacă reușim să câștigăm în Islanda, vom juca, probabil, meciul decisiv la Budapesta…

-Nu știu exact la ce nivel sunt ungurii în acest moment… Oricum, indiferent care ar fi valoarea pe hârtie a jucătorilor, meciurile cu Ungaria sunt ca derby-urile Steaua-Dinamo! Sunt orgolii foarte mari și pe lângă faptul că ar fi un meci de calificare, ar fi și orgoliul asta dintre țări, care ar conta. Deci ar fi un meci evident un meci foarte dificil!

De convocarea lui Mario Camora ce părere ai?

-Sper să dea un randament bun! Nu știu dacă e o idee bună sau rea, dar nu mi se pare că ar fi un jucător cu mult superior lui Bancu, spre exemplu. Dacă ar fi un jucător care să vină la națională și să facă într-adevăr diferența, aș zice, așa… Dar important e să ajute echipa națională și detaliile astea nu o să mai conteze. Să aibă evoluții bune.

Te mai gândești la echipa națională?

-Toată lumea mi-a pus întrebarea asta! Odată ce ai jucat în echipa națională, nu poți să o uiți. Țînând cont cont că m-am accidentat și m-am gândit și la varianta să renunț, evident că de la a renunta la fotbal și de la te a gândi la echipa națională e cale lungă! M-am gândit să renunț în vara asta. Chiar de mai multe ori!

Gabi Mureșan: ,,Mirel Rădoi e cel mai mare atuu al echipei naționale!”

Gabi, ce părere ai de convocarea lui Camora? Crezi că merita să fie chemat la meciul cu Islanda? În Suedia a jucat excelent…

– Eu mă bucur să fie convocat, pentru că merită! Dacă este de atâția ani la CFR Cluj, nu neapărat că este căpitan, dar e de atâta timp acolo, își face treaba meci de meci, deci de ce să nu ajute și echipa națională dacă poate? Ar trebui să profităm de astfel de jucători și să ne uităm și alte echipe precum Austria. Până la urmă, rezultatele sunt cele mai importante.

Cred că ar trebui chemați jucătorii care sunt în formă, indiferent cum îi cheamă! Dacă e în formă, merită să fie acolo. Mirel știe cel mai bine, probabil urmărește mult mai bine că mine și știe pe cine trebuie să cheme, nu trebuie să îi zicem noi.

Cum vezi meciul naționalei cu Islanda? Ai 9 convocări la echipa națională, dar ai jucat în niște meciuri extrem de importante: cu Slovenia, cu Franța când ai și marcat..



– Am nouă selecțîi, dar bune! Toți ne dorim să câștigăm, nu? Eu zic că putem, avem un mare atuu, pe Mirel Rădoi! El a demonstrat și că fotbalist, a fost un luptător, eu zic că e cel mai mare câștig la echipa națională. E mai apropiat de jucători, parcă joacă altfel și băieții, e mai apropiat de vârsta lor. Acuma îl și cunosc, am jucat împotriva lui de mai multe ori, am fost împreună la echipa națională, e chiar un băiat serios și merită postul de selecționer!

Crezi că mai sunt și alți jucători de la CFR Cluj care ar trebui să facă pasul la echipa națională sau de la alte echipe?

– Sigur că sunt, dar nu vreau să dau nume. Eu cred că mai sunt și alțîi. Eric ar fi putut ajuta naționala. Acuma nu știu și vârsta… dacă azi e o soluție, dar în trecut chiar era o soluție bună și cred că și el își dorea, că am mai discutat cu el.