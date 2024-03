Florin Manea, dezvăluiri tari despre debutul lui Drăgușin. „Edi Iordănescu e mai bucuros ca mine”. Ce a făcut Radu imediat după Villa – Spurs

Florin Manea a dat din casă după Aston Villa – Tottenham 0-4. Radu Drăgușin a intrat pe teren la scurt timp după începerea reprizei a doua, când tabela de marcaj încă arăta 0-0.

Florin Manea, dezvăluiri după ce Radu Drăgușin a intrat în Aston Villa – Tottenham 0-4: „Parcă simțeam că se va întâmpla ceva”

Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 49 al meciului dintre Villa și Spurs. Internaționalul român l-a înlocuit pe

„Edi (n.r. – Iordănescu) e mai fericit decât mine. Așteptarea a fost normală într-un fel, dar și grea, și din punctul meu de vedere și din al lui pentru că era nerăbdător să joace, să își ajute echipa. Dar cei din club ne-au comunicat că au încredere în el și că îi va veni rândul, iar eu nu m-am îndoit de treaba asta.

Era un pic de presiune mediatică, și ce se scria prin România, și faptul că ne așteaptă un European. Am primit un mesaj de la Edi, s-a interesat de situație și mă bucur și pentru el. Edi era puțin îngrijorat, chiar dacă la început credea că nu va juca în primele meciuri.

Radu? Senzațional! Chiar am ieșit să mâncăm înainte de meciul ăsta, să îi iau pulsul un pic. Și era foarte ok, optimistm. ‘Îmi vine rândul, mă pregătesc bine antrenament de antrenament’. Parcă simțeam că se întâmplă ceva și că va juca acum cu Aston Villa”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Radu Drăgușin are acum toate șansele să devină o constantă în primul „11” al lui Tottenham. După primele investigații, accidentarea lui Va lipsi între 2 și 3 luni de pe gazon.

„Redebut de nota 10”

„Am vorbit el după meci și Radu mi-a zis că s-a dus la Micky după meci, l-a întrebat cum se simte și Micky i-ar fi zis că e ceva ușor, o întindere ușoară, dar nu făcuse nicio investigație atunci”, a adăugat agentul FIFA.

Ca urmare a succesului de pe Villa Park, Tottenham, care e pe locul 5, s-a apropiat la două puncte de Aston Villa, ocupanta locului 4. „A fost impecabil. Faptul că echipa nu are luat gol, nu s-a mai întâmplat de ceva timp. La majoritatea meciurilor au luat gol. Pentru noi a fost perfect.

Practic a fost un redebut. Că până acum au fost 5 minute, 10 minute. Eu zic că e un debut de nota 10. Echipa a câștigat de maniera cu care a câștigat. La o echipă situată deasupra. Aston Villa e o echipă de Champions League, deci putem spune că a fost de nota 10.

N-am vrut să mă duc la meci. Parca am simțit ceva. Și când am văzut că s-a accidentat Micky, din păcate, mi-am dat seama că e momentul în care Radu va intra. Am avut un pic de emoții, am simțit un pic presiunea faptului că e un meci important și intră direct, dar la final am fost foarte fericit, pentru rezultat, pentru Radu.

Munca se răsplătește. Eu știu cum s-a antrenat, știu câte sacrifcii face. Dar, ca orice om, când trece timpul și vezi că nu se întâmplă, te gândești. Dar ieri mintea mi-a zis să fiu din nou liniștit”, a mai aduăgat Manea.

Regrete că Drăgușin n-a ajuns la Bayern?

Florin Manea a recunoscut că începuse să îi pară rău că „Normal că m-am gândit. Am văzut victoria lui Bayern în Champions League, am văzut că Dier joacă. Normal că m-am gândit.

Dier joacă, aici nu juca… Am fost mereu împăcat cu alegerea făcută, dar câteodată te gândești. Ia uite, poate câștigă Bayern Champions League anul acesta.

(n.r. – Era fericit că în sfârșit a debutat?) N-ai cum să nu fii fericit. E ceea ce ți-ai dorit. Când ți se împlinește un vis n-ai cum să fii altfel decât fericit. A simțit și el mai mult. Una e să intri 5-10 minute. Se materializase visul în acte și în cont, dar nu pe teren”, a dezvăluit Florin Manea.

Florin Manea A DEZVALUIT ce a facut Radu Dragusin imediat dupa Aston Villa - Tottenham 0-4