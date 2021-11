Florin Manea, atac dur la adresa lui Victor Angelescu: „Vrea să conducă Rapidul pe banii altora!”

Florin Manea până în vara anului trecut, după care nu i s-a mai propus prelungirea contractului. Ca urmare, el a continuat pe partea de impresariat, ocupându-se în special de .

Florin Manea nu revine la Rapid pentru că nu poate lucra cu Victor Angelescu

Marți dimineață, el a fost invitat la , unde a declarat că patronul clubului Rapid, Victor Angelescu, nu are banii necesari să conducă echipa spre câștigarea titlului în Liga 1.

„Aveam eu nevoie să stau să mă certe Angelescu? Nu. Dar era vorba de Rapid. Acum nu m-aș duce nici dacă îmi dau milioane. Am spus că nu mă duc atât timp cât e Victor Angelescu acolo. Nu-l urăsc, dar nu pot să lucrez cu el”, a declarat Manea, făcând referire la faptul că, vara trecută, nu i s-a propus prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu nu are banii lui Becali sau Rotaru, spune Florin Manea

„Nu cred că va putea la campionatul. Are o mare deficiență. Nu are bani cum crede lumea. Nu are, nu are! Nu e chiar așa. Baza Coresi a cumpărat-o domnul Dan Șucu. Dacă ești așa bogat, nu ai bani să cumperi baza?

Cu tot respectul, dar nu are banii lui Gigi sau Rotaru. El a gândit-o bine, vrea să conducă pe banii altora. Este un om abil, și-a mascat greșelile”, a spus Florin Manea la GSP LIVE.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu susține că Șucu este sponsorul copiilor și juniorilor de la Rapid

La sfârșitul lunii august, Victor Angelescu a confirmat informația că Dan Șucu a cumpărat baza Coresi. „Domnul Șucu a cumpărat baza pe care o aveam noi închiriată de la Coresi.

El dorește să cumpere mai multe baze din București aflate în paragină și să le transforme în centre de copii și juniori, în special pentru fotbalul de masă. Colaborăm cu el. El e și sponsor la copii și juniori, avem contract, și suntem în chirie la firma lui.

ADVERTISEMENT

Mi-a și zis că pe el nu îl interesează echipa mare, e interesat doar de copii și juniori. Ambii lui copii erau la o echipă de juniori, Viitorul Noua Generație parcă. În momentul în care el a cumpărat baza, echipa asta și Rapid s-au comasat. Deci, copii lui sunt legitimați la Rapid.

Dar nu cred că ăsta e mobilul investiției lui. Putea să îi ducă foarte bine la Hagi, la FCSB, la alte școli”, declara Angelescu la .

ADVERTISEMENT

Florin Manea este convins că Mihai Iosif a rămas cu același contract din Liga a II-a

Pe de altă parte, Florin Manea a precizat că antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, a rămas cu același salariu pe care-l avea în Liga a II-a. „Nu vreau să mai vorbesc. E treaba lui Miță. Nu poate să ne arate contractul. Din gură, poate. Nu cred că poate susține ce declară, că i-a făcut contract de Liga 1. Dacă e așa, nu mai vin la nicio emisiune!”, a adăugat Manea.

Luna trecută, după ce Rapid a bifat patru meciuri la rând fără victorie, finanțatorul din Giulești , că nu se pune problema schimbării antrenorului, dar nu a rostit nicio vorbă despre contractul acestuia.

ADVERTISEMENT

„Nu e atât de ieșit din comun, normal că era mult mai bine atunci. Dar asta e, în viața unei echipei sunt și perioade bune, și rele. Avem același obiectiv. Nu avem ce să discutăm cu staff-ul, pentru că tot ei sunt cei care au câștigat.

Noi suntem în obiectiv, pe locul șapte la egalitate cu locul șase. Nu se pune problema ca Mihai Iosif să fie demis”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.