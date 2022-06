Florin Piersic, mesaj dureros la moartea lui Valentin Uritescu și a lui Alexandru Lulescu: ”Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi!”

Florin Piersic a transmis un mesaj sfășietor după moartea celor doi actori, Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu, pe care i-am pierdut în aceeași zi. Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, marele actor a spus că i-a admirator pe amândoi și îl leagă de ei amintiri frumoase.

Florin Piersic: ”Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi!”

Florin Piersic a declarat după dispariția celor doi actori din generația sa, Alexandru Lulescu și Valentin Uritescu că regretă dispariția lor.

“Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi! O minune de om și de artist, pe Valentin Uritescu l-am avut în emisiunea mea “Piersic show”, atunci a fost ultima data când ne-am văzut și am stat față în față, o enciclopedie de teatru, cu un umor cu totul special.

Și mai este unul mai puțin la numărătoare. Nu demult, l-am sărbătorit la Teatrul Tănase pe Alexandru Lulescu, în ultima vreme am vorbit des cu el, mă iubea nespus și eu îl iubeam la fel.

Au plecat spre stele 2 artiști din generația mea, 2 actori minunați, Dumnezeu să-i țină la dreapta lui!”, a transmis marele actor Florin Piersic, într-o intervenție în direct la postul de televiziune, Realitatea Plus, conform

Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu au murit în aceeași zi

Actorul la vârsta de 81 de ani, și Alexandru Lulescu a murit în aceeași zi, la scurt timp după ce împlinise vârsta de 90 de ani.

La vârsta de 33 de ani, regretatul actor o maladie degenerativă care s-a agravat foarte mult în ultimii ani. Actorul a explicat cum se manifesta boala de care suferea.

“Acum, boala mea s-a agravat. Aşa e sindromul extrapiramidal. Nu e Parkinsonul ăla care te zvântă, pentru că niciodată capul şi mâinile nu mi s-au mişcat necontrolat. Picioarele, în schimb, îngrozitor mă afectează”, susținea acesta într-un interviu.

Actorul s-a retras de pe scenă din cauza stării sale de sănătate. Valentin Uritescu fusese internat miercuri, 11 mai 2022, la spital, din cauza tensiunii. Soția acestuia, Valeria Uritescu nu a putut oferi foarte multe informații la acea vreme, însă situația soțului ei era una îngrijorătoare.

„Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații”, spune soția pentru FANATIK, la momentul respectiv.

Alexandru Lulescu s-a stins din viață vineri, 17 iunie, în urma unui accident vascular cerebral. Actorul era internat într-un centru de îngrijire și împlinise vârsta de 90 de ani pe data de 1 iunie. Cu o zi înainte, el i-a cerut soției sale, Maria Lulescu, să cheme preotul și să îl împărtășească.

Alexandru Lulescu va fi înmormântat luni la Bellu

în Cimitirul Bellu din București. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost depus vineri la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Capitală, unde avea duhovnicul, pe părintele paroh Emil Cărămizaru. Duminică, actorul Alexandru Lulescu va fi omagiat și la Teatrul Constantin Tănase, instituție pe scena căreia a jucat ani buni.

Ce mesaj a transmis de Ministerul Culturii după moartea lui Valentin Uritescu

Și Ministrul Culturii a avut o reacție după moartea actorului Valentin Uritescu. Lucian Romașcanu a transmis condoleanțe familiei actorului și a spus că trebuie să învățăm să ne onorăm valorile.

“După o vastă carieră prin care și-a pus amprenta în cultura românească, marele actor pleacă dintre noi cu aceeași eleganță cu care ne-a obișnuit. Mult prea multe modele culturale ale societății românești aleg să ne privească din altă parte, înainte să ne putem lua rămas bun.

De aceea, trebuie să învățăm să ne onorăm valorile în fiecare zi, să ne bucurăm de ceea ce ne oferă, pentru că mâine nu este o garanție pentru nimeni.

Condoleanțe familiei, echipei de artişti alături de care a urcat de atâtea ori pe scenă, bucurându-ne cu talentul său și tuturor celor ce l-au îndrăgit! Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să îi aline pe cei apropiați!”, a transmis Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu