Florin Pîrvu se felicită după Petrolul – Dinamo 1-0: ”Am fost inspirat că nu l-am schimbat pe Jair”

Ploieștenii în fața ”câinilor”, după un gol marcat de Jair în finalul jocului. Brazilianul a înscris cu un șut din prima din interiorul careului, profitând de indecizia fundașilor dinamoviști.

Florin Pîrvu, prima reacție după meciul Petrolul – Dinamo 1-0

La finalul întâlnirii Petrolul – Dinamo 1-0, din etapa a 22-a din SuperLiga, antrenorul Florin Pîrvu s-a felicitat pentru faptul că nu l-a înlocuit pe mijlocașul Jair și speră ca brazilianul să-și prelungească înțelegerea scadentă în vară

ADVERTISEMENT

”Eram datori în fața suporterilor, chiar dacă la meciul cu Rapid a fost un egal, trebuia să câștigăm. A fost o presiune în plus, trebuia să câștigăm. A fost un meci deschis. Kopic face o treabă bună la Dinamo, dar, azi, victoria Petrolului e meritată.

S-au creat câteva situații, nu vreau să comentez arbitrajul, Marian Barbu a făcut un meci bun, dar au fost câteva situații în care au fost reclamații în careu. Jucătorii ambelor echipe au făcut un meci bun.

ADVERTISEMENT

Am fost inspirat că nu l-am schimbat pe Jair, un jucător foarte bun al campionatului. Mă bucur că îl am la Petrolul. Îi expiră contractul, dar cred că se va rezolva asta, am înțeles că lucrurile au intrat pe un făgaș normal”, a declarat Pîrvu.

Pîrvu vrea să ducă Petrolul în play-off

Tehnicianul Petrolului s-a arătat mulțumit de revenirea lui Sergiu Hanca și de debutul lui Alexandru Ișfan. El a mai precizat faptul că obiectivul ”lupilor galbeni” în acest sezon este intrarea în play-off.

ADVERTISEMENT

”Sergiu Hanca a revenit, mă bucur, a fost o perioadă dificilă după accidentare, recuperarea e completă. Se punea problema să încep cu el ca titular, a făcut tot ce înseamnă pregătire de iarnă. Și de Ișfan sunt mulțumit, toți au făcut o treabă bună.

Noi, antrenorii, suntem ținuți de rezultate. Petrolul poate și va arăta și mai bine. Mai așteptăm ceva transferuri, vom arăta din ce în ce mai bine. Suntem pe locul 7, dar obiectivul nostru este intrarea în play-off”, a spus Pîrvu.

ADVERTISEMENT

Petrolul a primit un penalty în minutul 41 al meciului cu Dinamo, după o intrare a lui Răzvan Patriche asupra lui Alexandru Musi, dar centralul Marian Barbu după ce a mers la margine și a revăzut faza.