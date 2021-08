Florin Prunea surprinde înainte de meciul cu Islanda: „Nu ar trebui să avem probleme cu ei!” Ce spune de oferta de la CFR

deschide seria meciurilor importante la Reykjavik, cu Islanda, pe data de 2 septembrie, de la ora 21:45, în reeditarea barajului de la EURO 2020.

Fostul mare portar al naționalei spune că România nu poate pierde cu nordicii, care se confruntă cu probleme mari înainte de meciul de joi, însă e de părere că nici tricolorii nu trec prin cea mai bună perioadă.

Florin Prunea, avertisment pentru tricolori: „Sper că am învățat din acel baraj!”

Florin Prunea a vorbit despre meciul cu Islanda în direct la PRO X și consideră că jucătorii lui Mirel Rădoi nu au nicio scuză dacă nu vor câștiga: „Trebuie să fim optimiști și le transmitem și jucătorilor asta. Întâlnim un adversar cu multe probleme. Președintele federației islandeze și-a dat demisia. Au probleme mari. E un mare scandal acolo. Sper că am învățat din acel baraj.

Nu ar trebui să avem probleme cu ei. Sunt la un schimb de generație. Nu au bătut pe nimeni de la barajul cu noi încoace. Joacă în campioante precum Danemarca și Norvegia și totuși trebuie să fim atenți”.

Fostul membru al Generației de Aur este totuși îngrijorat de problemele din atac și îl sfătuiește pe Rădoi să îl cheme pe Mihăilă după accidentarea lui Florin Tănase: „Nici la noi nu e simplu. Avem probleme în atac. Cu Liechtenstein nu o să avem probleme și urmează finala cu Macedonia de Nord. Și meciul cu Islanda e ca o finală. Sigurdsson, cel mai bun jucător al lor e suspendat și la fel și alții. Nu putem să mai facem asemenea greșeli! Nu e simplu. S-a accidentat si Tănase și probabil va fi chemat un alt jucător. Poate Mihăilă e o soluție să revină la echipa națională”.

Cum vede Florin Prunea lista convocărilor și erorile lui Andrei Vlad

Prunea nu are ce să îi reproșeze selecționerului în privința convocărilor, însă a fost dezamăgit de evoluția lui Andrei Vlad, în derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB: „Mi se par convocările corecte. Vlad a lăsat loc de comentarii cu evoluția de aseară. Aioanei la fel un portar bun. Eu zic că Rădoi a procedat corect. Horațiu Moldovan e un portar care deja e în prim plan și mi-a plăcut. Putea să evite și golul unu, poate și golul doi dacă pleca dupa ea și împingea calumea. Poate intra în circuitul echipei naționale, dar în compartimentul ăsta cred că stăm cel mai bine”.

Din punctul său de vedere principalele probleme ale naționalei țin de organizare tactică și lipsa taliei: „Plecăm din poartă, fundași, mijlocași și avem o problemă de talie. Dar eu cred că am suferit la alte capitole, nu neaparat la fazele fixe. Problemele sunt de organizare, de tactică, multe goluri primite. Cel mai bun jucator în ultimii ani la națională este portarul: Tătărușanu sau Niță. Și lipsa de experiență. E un schimb de generații. Și pe banca tehnică unde avem un antrenor tânăr și mai face și greșeli”.

Denis Alibec este speranța lui Prunea pentru meciul cu Islanda, după ce atacantul a avut o evoluție apreciată în meciul cu FCSB: „Alibec a avut o evoluție foarte bună. A fost schimbat ca să fie aplaudat. M-a impresionat grupul de la CFR”.

Florin Prunea, despre oferta de la CFR Cluj: „Am vorbit cu Dan Petrescu”

Florin Prunea a negat că este dorit de Dan Petrescu în funcția de președinte la CFR Cluj, însă a recunoscut că a discutat cu viitorul antrenor al campioanei: „Am vorbit cu Dan Petrescu. Am crescut împreună, e prietenul meu. Am stat cu el mai mult decât cu familia. Dar nu s-a pus problema să merg la CFR Cluj. A fost o discuție acum opt ani de zile. El are drumul lui și eu pe al meu. Am înțeles că s-a consulatat aseară cu cei de acolo și cu jucătorii. Am vazut o echipă foarte bine pregatită și Șumudică și-a făcut treaba acolo”.

Prunea a fost impresionat de demonstrația de forță reușită de CFR Cluj împotriva FCSB-ului, într-un moment extrem de dificil prin care trece echipa: „Ce au făcut băieții ăștia aseară… sunt extraordinari! E un lot clădit în timp, cu jucători mai vechi. Când am vazut cum i-a strâns Camora la centru să îi motiveze. Jos palaria în fața lor! Nu s-a pus problema să ajung la CFR Cluj”.

Florin Prunea e convins că singura șansă a lui Dinamo e ridicarea interdicției la transferuri: „De asta se leagă totul”

Fosta glorie a lui Dinamo a admis că pentru Dinamo va fi foarte greu să salveze de la retrogradare dacă interdicția la transferuri nu va fi ridicată: „Va fi foarte greu pentru Dinamo să rămână în Liga 1 dacă nu se ridică interdicția.Eu cred că e singura variantă pentru Dinamo pentru a ieși din această situație. Acolo totul e legat de interdicția la transferuri”.

Dinamovistul e sigur că alb-roșii meritau măcar două puncte din meciurile de pe teren propriu cu CS Mioveni și FC Argeș: „Nu ai ce să le reproșezi acestor copii de la Dinamo. Au și o doză mare de neșansă. Antrenorul stoarce tot ce e mai bun din ei. Eu cred că Dinamo merita cel puțin un punct cu Argeșul, plus meciul cu Mioveni unde puteau să scoată un egal. Nu e târziu, campionatul e lung, mai ales că se înjumătățesc punctele”.

Pentru Dinamo urmează meciuri de foc cu FCSB, FC Botoșani și CFR Cluj, iar Prunea se teme de ce va urma pentru echipa lui Dario Bonetti: „E foarte greu. Urmează o perioadă în care te uiți pe program și ți se scoală părul în cap”.

Florin Prunea, despre transferul lui Sorescu la FCSB: „Nu există nicio altă variantă pentru el”

Gigi Becali a declarat că a trimis o ofertă oficială pentru Deian Sorescu, respinsă de președintele Iuliu Mureșan: „Sorescu nu e un mare dinamovist. Nu a crescut la Dinamo și și-a făcut datoria. Nu există nicio altă variantă pentru el. În tribune fanii dinamoviști vor câștiga ca deobicei.

Prunea a comentat și scandalul imens dintre suporterii din PCH și și boicotul ultrașilor care r dacă nu se vor delimita de fostul jucător dinamovist.

„E strict problema lui Dănuț Lupu. E treaba lor. Lupu e un jucător care a fost o perioadă la Dinamo. Apoi a plecat, a venit iar. El este mai mult rapidist decât dinamovist. A crescut la Oțelul”, a spus Florin Prunea la Ora exactă în sport.