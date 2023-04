Florin Talpan a citit în direct mesajul de amenințare cu moartea pe care l-a primit de la un fan FCSB. Motivul pentru care i-a scris lui Klaus Iohannis

Florin Talpan a vorbit la despre mesajele de amenințare pe care le-a primit din partea suporterilor care susțin că FCSB este adevărata Steaua București.

Florin Talpan a făcut publice mesajele în care este amenințat cu moartea: „Cel mai bine de pe lumea asta ar fi asasinarea colonelului”

pe care le-a primit: „(n.r. citește un mesaj) «Cel mai bine de pe lumea asta ar fi asasinarea colonelului Florin Talpan, că acesta cât va mai trăi, că nu ține cu Steaua, nici cu CSA, nici cu FCSB, este de partea rea a lumii, e pus pe distrugere»”, a dezvăluit Talpan.

Cei mai afectați sunt însă apropiații lui Florin Talpan, care trec prin momente grele: „Vă dați seama, familia mea reacționează cu mare teamă și cu frică, nu este posibil să se întâmple lucrul acesta. Am ajuns în România să fim amenințați că ne facem treaba?

Să ne fie frică să mergem pe stradă? Eu nu mai îmi folosesc mașina personală decât foarte rar pentru că mi s-au spart geamurile la mașină”, a fost mărturia surprinzătoare a unuia dintre cei mai huliți oameni ai momentului în România.

Florin Talpan i-a scris președintelui României: „Magistrații din România nu mai respectă codul de procedură civilă”

și își caută dreptatea la președintele Klaus Iohannis: „Am făcut scrisoare către domnul Iohannis. I-am adus la cunoștință domnului președinte că de fapt magistrații din România nu mai respectă codul de procedură civilă”.

, iar Florin Talpan spune că suporterii Stelei vor să îl ajute cu bani: „În dosarul meu în care îmi spune că îmi pune sechestru pe casă, că face nu știu ce… Problema este că dumnealui a fost avantajat de cei trei magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție care au casat o hotărâre în condițiile în care o altă judecătoarea mi-a dat câștig de cauză.

Dacă o să ajungă așa de rău, o să cer sprijinul suporterilor, o să adunăm fiecare câte un leu, câte doi. Oricum mi-au propus suporterii lucrul ăsta, că vor să mă ajute. Dacă Gigi Becali vrea să facă lucrul ăsta o să găsim o soluție. O să strângă fiecare suporter câte un euro, cât o fi, să-i dea banii dacă vrea neapărat”.

Reprezentantul legal al MApN a făcut noi dezvăluiri șocante: „Eu nu mai folosesc mașina personală decât foarte rar, pentru că mi s-au spart geamurile! Mă întăresc foarte mult aceste amenințări și nu voi ceda orice ar fi!”, a mai spus Talpan, la .

Gigi Becali l-a amenințat pe Florin Talpan: „Are să îmi dea 30 de mii de euro. Îi voi pune sechestru pe casă”

Gigi Becali a dat de pământ cu Florin Talpan și îl avertizează pe marele său inamic: „Nu am nicio legătură cu amenințările cu moartea pe care acest Talpan susține că le-a primit și îi transmit să aibă mare grijă ce vorbește public pentru că nu te poți juca cu asemenea acuze la adresa mea, iar legea judecătorească este lege pentru toți. Cum să primească amenințări din cauza mea? Nu a zis că am și pus eu pe cineva să îl amenințe?

Îi amintesc că a pierdut un proces și are să îmi dea 30 de mii de euro. Dacă nu mi plătește acești bani până luni, de săptămâna viitoare îi voi pune sechestru pe casa lui. Gata, dacă îi place circul, atunci să facem circ. Are proces pierdut și are să îmi dea banii ăștia. Îi aștept până luni, iar dacă nu îmi dă banii voi declanșa procedurile de cerere de sechestru pe casa lui”, a mai spus patronul FCSB, pentru sursa citată.