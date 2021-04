Florin Tănase atacă pe toată lumea după FCSB – Universitatea Craiova 0-0: „Mulțumim Primăriei Capitalei!”

Florin Tănase a fost extrem de supărat după ce echipa sa a reușit doar un egal în derby-ul cu Craiova și a trimis săgeți către Primăria Capitalei.

Universitatea Craiova a dominat partida de la Giurgiu cu FCSB și se înscrie serios în lupta pentru titlu, chiar dacă Andrei Vlad a păstrat intact avantajul în clasament față de rivala din Bănie.

Toni Petrea s-a arătat mulțumit de rezultatul partidei cu rivala în lupta pentru titlu, discurs care a fost preluat la interviuri și de către Andrei Vlad, Florin Tănase și mai ales Andrei Miron.

Andrei Vlad, îngerul păzitor al echipei lui Toni Petrea: „Nu mă gândesc la naționala mare”

Andrei Vlad a câștigat războiul psihologic cu Alexandru Cicâldău și a apărat incredibil la faza penalty-ului din repriza a doua, însă portarul de 21 de ani nu vrea să se gândească la naționala de seniori: „Un punct important, dar ne pare rău că nu am câștigat. Sunt fericit că am revenit la echipă și trebuie să facem un meci bun la Sepsi și să intrăm în play-off deciși să câștigăm. Nu am reușit să fim concreți la finalizare și asta s-a văzut. Trebuie să joc meci de meci și vom vedea ce va fi pe viitor și la echipa națională”, a declarat eroul partidei la interviul de după meci.

Discurs ironic al căpitanului FCSB: „Un punct în deplasare e bine!

Florin Tănase nu a fost deloc surprins de rezultatul partidei și a acuzat oboseala acumulată de el și colegii săi care au jucat la loturile echipelor naționale, spre deosebire de jucătorii Universității Craiova, ceea ce s-a întâmplat după fiecare acțiune a echipei naționale: „Am fost plecați mulți jucători și mă așteptam să se întâmple asta pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când a fost pauză pentru echipa națională. Important e că nu am pierdut și suntem pe primul loc.

Florin Tănase continuă seria interviurilor acide și este extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost „alungată” de pe Arena Națională: „Este un rezultat echitabil, plus că am jucat în deplasare. Le mulțumim celor de la Primăria București că ne-au lăsat să jucăm acolo. Rămâne de văzut. Sper să ne obișnuim și în noua casă și sper să câștigăm.

Vom arăta mult mai bine. Din păcate astăzi nu am reușit să marcăm. În primul rând, eu am ratat două situații foarte bune. Trebuie să câștigăm la Sepsi și să fim pe primul loc. Putea fi primul gol al partidei, dar a avut Piglicelli o intervenție bună.

Florin Tănase este dezamăgit de atacurile furibunde la adresa „tricolorilor” după meciurile din preliminariile Campionatul Mondial și a reproșat că nu s-a discutat în spațiul public despre golul din offside marcat de Armenia în finalul partidei: „Am fost trist pentru că nu ne-am atins obiectivul, dar sunt încrezător că atunci când ne vom întoarce la echipa națională vom aduna puncte și vom termina pe locul doi. Eh, mă așteptam. E prea multă răutate, dar știam asta de mult. Nimeni nu a vorbit de offsaid-ul de la golul lui. Așa se întâmplă la noi”, a concluzionat „decarul” FCSB-ului.

Fostul jucător al Craiovei, Andrei Miron, putea să își îngroape colegii de la FCSB: „A fost penalty. Un atac neglijent din partea mea”

Andrei Miron își recunoaște vina la faza la care nu a reușit să respingă mingea din careu, iar apoi l-a faultat în interiorul suprafeței de pedeapsă pe Andrei Ivan, iar arbitrul Cojocaru a dat penalty. Ba, mai mult, fundașul FCSB-ului consideră echipa sa nu merita să câștige partida.

„A fost un meci pe contre, cu multe ocazii și noi și ei. Au fost greșeli în defensiva noastră. A fost penalty. Un atac neglijent din partea mea și cred că meciul a fost echilibrat, iar în repriza a doua puteau să ne bată. Am avut și noi pe final, putea să dea gol Tănase. Cred că era un rezultat nemeritat să câștigăm azi. Mai e un meci și mergem la Sepsi să câștigăm și să intrăm în play-off de pe primul loc. Am făcut o greșeală și sper să nu se mai repete. Se mai întâmplă”, a mai spus și fundașul lui Toni Petrea.