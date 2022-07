Florin Tănase, decizie surpriză înainte de FCSB – Saburtalo. Ce i-a cerut Gigi Becali. Exclusiv

a fost transferat în China la Shanghai Port pentru 3 milioane de euro. Deşi, iniţial, se credea că fostul căpitan al celor de la FCSB va putea evolua în returul cu Saburtalo, acest lucru nu a fost posibil.

Florin Tănase, decizie surpriză înainte de FCSB – Saburtalo! A vrut să joace şi în retur. Gigi Becali s-a opus

Din informaţiile FANATIK, Florin Tănase şi-a manifestat intenţia de juca în meciul important cu georgienii pentru a-şi ajuta pentru ultima dată echipa, înainte de transferul în China, la Shanghai.

Însă, cel care s-a opus a fost Gigi Becali. Patronul de la FCSB i-a explicat atacantului că în cazul unei accidentări toată afacerea va cădea şi toate părţile vor avea de suferit. Becali ar rămâne fără cele trei milioane din transfer şi jucătorul fără salariul de 1,2 milioane de dolari.

Ianis Stoica, în locul lui Tănase!

Astfel, Florin Tănase nu va fi folosit de Nicolae Dică în meciul de pe Arena Naţională. Cel mai probabil, în locul lui Tănase va juca în atac Ianis Stoica, antrenorul având puţine soluţii în ofensivă.

Chiar dacă transferul lui Florin Tănase este rezolvat, fotbalistul nu va pleca imediat în China. FANATIK , până se vor rezolva formalităţile legate de viza de intrare în China.

Nicolae Dică, surprins: “Acum, înainte de antrenament, am aflat că va pleca. Cu un sfert de oră înainte”

La conferinţa de presă premergătoare meciului din Conference League, Nicolae Dică a declarat că a aflat în ultima clipă că Florin Tănase nu va evolua în confruntarea cu Saburtalo:

“Știam că va pleca după meciul cu cei din Georgia. Am aflat aseară (n.r. marţi) că va pleca de azi (n.r. miercuri). Pierdem golgheterul. Am zis: ‘Ok, asta e viața, e spre binele clubului’. Acum, înainte de antrenament, am aflat că va pleca. Cu un sfert de oră înainte”, a declarat Nicolae Dică.

Florin Tănase a marcat singurul gol al FCSB-ului în acest sezon!

Florin Tănase a marcat singurul gol al celor de la FCSB din acest sezon, din penalty, cu U Cluj. Roş-albaştrii speră să îşi revină împotriva lui Saburtalo, meci pe care trebuie să îl câştige la două goluri diferenţă.

FCSB – Saburtalo se va disputa joi, de la ora 20:30. Roş-albaştrii estimează că vor fi aproximativ 25.000 de oameni în tribună la debutul lui Nicolae Dică pe banca tehnică.

