Florin Tănase s-a întors la FCSB pentru finalul nebun de campionat! Mesaj pentru suporteri: „Felicitări că aveți coloană vertebrală!”. Video

Florin Tănase a încheiat mai devreme , din pricina unei accidentări. Fostul decar al vicecampioanei a venit să se recupereze la baza de la FCSB și a transmis un mesaj suporterilor înainte finalei cu Farul.

Florin Tănase, mesaj emoționant pentru fani înainte de finala de titlu dintre Farul și FCSB: „M-am întors acasă!”

care i-au urmărit intervenția live de la baza de pregătire de la Berceni. Liderul Peluzei Nord a stat de vorbă cu fostul golgheter al FCSB: „M-am întors acasă. Am prins 40.000 de oameni cu Sporting, dar în Liga 1 nu am prins niciodată”, a spus „Tase”, cum e alintat de fani, despre atmosfera de la derby-ul FCSB – CFR Cluj.

i-a întărâtat pe fani înainte de derby-ul cu Rapid: „Cred că vor fi peste 55.000 de fani (n.r. – la FCSB – Rapid), cred că vor fi şi afară. Felicitări fanilor, pentru ceea ce faceţi, că sunteţi lângă echipă.

Susţineţi echipa, le daţi putere. Felicitări că aţi rămas lângă această echipă şi că aveţi coloană vertebrală”, a spus fostul căpitan al FCSB, într-un dialog cu liderul galeriei, Gheorghe Mustață.

Florin Tănase a jucat două meciuri în acest sezon de SuperLiga pentru FCSB, a marcat un gol cu U Cluj și a mai jucat un meci în cupele europene cu Saburtalo. Astfel, dacă FCSB va lua titlul, fostul căpitan va primi de asemenea un tricou de campion și o medalie și va putea sărbători alături de foștii săi coechipieri.

Florin Tănase ratează meciurile naționalei cu Kosovo și Elveția: „Îmi pare rău că nu voi putea să ajut”

Florin Tănase va rata aproape sigur convocările pentru „dubla” cu Kosovo și Elveția: „La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar joi, acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum, dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând, iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”.

Atacantul nu are niciun minut în preliminariile Campionatului European din 2024, după ce a ratat partidele cu Andorra și Belarus tot din cauza unei accidentări. Florin Tănase are 17 partide sub „tricolor” și a marcat două goluri.

În Emiratele Arabe Unite, Florin Tănase a reușit 6 goluri și 3 assist-uri în 24 de meciuri pentru Al-Jazira. Jucătorul în vârstă de 28 de ani mai are un contract în Golf și este evaluat conform Transfermarkt la patru milioane de euro.

