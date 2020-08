Florin Vulturar, interviu neconvențional despre Biserică și credință: „Pe Muntele Athos, am crezut că timpul s-a oprit în loc. Când am coborât, am realizat ce e viața!” EXCLUSIV

Florin Vulturar, Biserica, credința și Muntele Athos. Vulturar a devenit un nume cunoscut în ultima vreme în lumea fotbalului românesc. Bărbatul din Cluj apare destul de rar în prim-plan, dar pas cu pas a început să aibă un cuvânt greu de spus în perioada de mercato. Are deja foarte multe nume de jucători pe care-i reprezintă, cei mai mulți dintre ei la CFR Cluj și FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta și pentru că are o relație nu doar de afaceri, ci și de prietenie cu ambii patroni ai celor două mari cluburi, Gigi Becali și Neluțu Varga. De primul se poate spune că îl leagă și aplecarea către credință. Vulturar și Gigi Becali merg des și la Muntele Athos, acesta fiind și subiectul discuției din acest material mai puțin obișnuit.

FANATIK a realizat un material despre viață, despre Dumnezeu, despre credință. În principiu este un interviu dificil de făcut, pentru că oamenii evită să vorbească despre aceste lucruri. Fiu al unui diacon din Huedin, Florin Vulturar o face și chiar explică motivul pentru care a fost de acord cu acest dialog. Să-l lăsăm să ne povestească stările trăite. Sunt mulți care poate simt la fel, dar…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Muntele Athos este cel mai frumos și mai plăcut loc în care am fost în viața mea!”

„Senzațiile pe care le ai când ajungi la Muntele Athos reprezintă ceva de nedescris în cuvinte. Am simțit că sunt într-o altă lume când am ajuns acolo. Senzația este că se oprește timpul în loc! Este cel mai frumos și mai plăcut loc în care am fost în viața asta și spun asta pentru că am vizitat foarte multe locuri frumoase în vacanțe, dar în care nu am simțit nimic deosebit.

Pe Muntele Athos intri într-o stare de liniște, de fericire. Acolo chiar este un colț de Rai și nu este nicio exagerare. După prima vizită la Sfântul Munte am început să apreciez adevăratele valori pe care le avem în viața noastră, ce daruri am primit de la Dumnezeu! Am realizat într-adevăr câte lucruri minunate sunt pe acest pământ și mi-am dat seama că nu doar lucrurile materiale contează”.

ADVERTISEMENT

„Lumea care ajunge acolo se transformă! Din păcate, când ne întoarcem suntem tot noi, cu firea omenească”

„În general, lumea care ajunge la Muntele Athos parcă se transformă. Se respectă, toți vorbesc frumos și liniștit. Oamenii merg acolo încărcați cu tot felul de probleme, de necazuri, dar am observat ceva extraordinar. Vezi repede o mare fericire pe chipurile lor. Pur și simplu, cum spuneam, se transformă.

Tot ce vezi și simți acolo te face altfel, mai bun, mai liniștit, mai puternic. Și mai e ceva important. Din păcate, după ce ne întoarcem din nou la casele noastre, suntem tot noi, cu firea asta omenească! Parcă uităm unii dintre noi clipele pe care le-am petrecut la Muntele Athos”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali nu concepea să nu trimită și el ajutoare la Athos când mergeam doar eu”

„Apropo de Gigi Becali, despre care orice român știe că este foarte credincios. Noi doi vorbim câteodată despre religie și despre biserică, dar nu foarte mult. Nu am vrut să amestecăm relația noastră de afaceri cu înclinarea fiecăruia către lucrurile bisericești.

Vreau să spun că Gigi m-a sprijinit și m-a încurajat de multe ori atunci când i-am solicitat și lui un ajutor umanitar în momentul când mergeam la Sfântul Munte. Mă duceam eu cu un transport de ajutoare pentru Sfinții Părinți de acolo, imediat dorea să trimită și el ceva! Nu concepea să merg acolo și să nu trimită și el ajutoare de orice fel pentru oamenii de la Athos”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ce înseamnă credința pentru mine? Crede și nu cerceta! De aici pornește totul… Creatorul meu este Dumnezeu și nu am nicio îndoială în această privință” – Florin Vulturar

Dezamăgirea românilor de la Sfântul Munte

„Gigi Becali e foarte iubit acolo, a făcut lucruri impresionate, a construit și a renovat foarte multe dintre schiturile și bisericile românești. E o mare binecuvântare pentru toată lumea ce a făcut Gigi Becali la Muntele Athos.

ADVERTISEMENT

Există și o mică dezamăgire a noastră, a românilor, că nu avem și noi o mănăstire a noastră pe munte! Dar să știți că schiturile și bisericile românești de pe Munte sunt la fel de frumoase ca și mănăstirile grecești din zonă”.

„Nu duc credința în extrema de a-mi alege jucătorii după acest aspect”

„Lucrez în general în meseria mea alături de oameni care sunt credincioși. Majoritatea dintre ei. Dar nu duc credința mea într-o altă extremă, adică să-mi aleg colaboratorii sau jucătorii pe care-i reprezint în funcție de acest aspect. Fiecare își face și își trăiește viața așa cum vrea și așa cum simte. Avem liberul arbitru. Respect pe toată lumea și îi apreciez pe toți la fel, indiferent de religia sau lipsa unora de credință”.

ADVERTISEMENT

„Vreau să le mulțumesc părinților că ne-au dus de mici, pe mine și pe sora mea, la biserică”

„Am crescut într-o familie ortodoxă, iar părinții ne duceau de mici, pe mine și pe sora mea, în fiecare duminică la biserică. Pentru asta vreau să le mulțumesc foarte mult, pentru că după ce m-am maturizat am realizat un lucru esențial: credința îți aduce numai lucruri bune!

Viața aceasta este făcută după niște reguli clare. Dacă le respecți, ai un trai liniștit, dacă nu le respecți ajungi să plătești. Este la fel ca o lege din societate: o respecți, e bine, nu o respecți, ai de suferit!”.

Dorință pentru final de 2020: „Sper să ajung cu tata la Athos”

„Îmi doresc foarte mult să-l duc pe tatăl meu la Muntele Athos. El este și diacon la o biserică din Huedin, orașul unde locuiește, și l-ar încânta cu siguranță să mergem împreună acolo. Sper ca anul acesta să reușim să ajungem amândoi acolo. Pentru el va fi prima oară, așa cum a fost și pentru mine în primăvara lui 2015 când am văzut cu ochii mei și am simțit în suflet ce înseamnă cu adevărat Muntele Athos”.

„Gigi Becali a demonstrat în ani de zile ce forță are FCSB”

„Îl respect foarte mult pe Gigi Becali pentru tot ceea ce a făcut și face. Iar aici nu vreau să mă refer la ce a făcut în fotbal, ci la toate faptele sale bune din societate. În privința FCSB, e patron și știe foarte bine ce are de făcut. Nu pot eu să-l judec pentru modul cum își gestionează clubul și, sincer, nici nu e treaba mea. A demonstrat în ani de zile că face în așa fel ca echipa sa să se bată doar la titlu și la cupele europene. Ce forță are FCSB!”.

În loc de concluzie: „Ne e rușine să vorbim despre credință, despre Dumnezeu. Poate că această pandemie ne-a schimbat”

„Pentru mine a fost o foarte mare provocare această discuție, pentru că îmi place să țin credința doar în suflet. Pe de altă parte, aș vrea să fiu și un ghid prin ce am povestit pentru cei care nu au ajuns în aceste locuri sfinte și au încă un dubiu dacă e bine să o facă. Da, e esențial să aveți credință și e foarte bine să mergeți la Muntele Athos!

În ziua de astăzi știm doar să arătăm opulența și tot felul de insule și de locuri exotice, posibil cât mai scumpe. Dar ne e rușine să vorbim despre credință, despre Dumnezeu, despre un loc sfânt. Poate că această pandemie ne-a schimbat puțin, ne-a adus totuși cu picioarele pe pământ, pentru că se pare că prea am luat-o razna!”.

Ce înseamnă Muntele Athos

Avem două schituri românești, dar nicio mănăstire, spre deosebire de greci, ruși și bulgari

Muntele Athos sau Atos (în traducere Sfântul Munte) este un munte (2033 m) și o peninsulă în nord-estul Greciei, în regiunea Macedonia Centrală. Aici sunt 20 de mănăstiri, 12 schituri și o mulțime de chilii călugărești ortodoxe, în care trăiesc peste 1500 de monahi. Regiunea este autonomă din punct de vedere administrativ, alcătuind un stat monastic cu capitala la Kareia.

Accesul pe cale terestră pe teritoriul Republicii Autonome a Sfântului Munte este permis doar pentru autorități. Intrarea pe Muntele Athos se face de regulă cu feribotul, fie din portul Uranopoli, aflat lângă Turnul Bizantin, fie pe la Ierrisos, pe coasta de est. Înainte de îmbarcare, toți vizitatorii trebuie să fi obținut un diamonitirion, un fel de viză bizantină, redactată în limba greacă și semnată de patru secretari ai unei mănăstiri importante. Se atestă astfel permisiunea de acces pe Muntele Athos și de cazare la mănăstirile de acolo pe toată durata pelerinajului.

Accesul femeilor este interzis de peste 1.000 de ani!

Pe Muntele Athos nu este permis accesul femeilor! Interdicția intrării femeilor a fost instituită în secolul al XI-lea, după ce unii călugări tineri au fost seduși de femei cochete, care se dădeau ciobani pentru a intra în contact cu aceștia.

În ceea ce privește contribuția românească la complexul monastic Athos, aceasta este prima ca mărime, chiar dacă originile poporului român sunt latine. Există schitul românesc „Sfântul Ioan Botezătorul”, pe un deal stâncos, la mică altitudine, cumpărat în 1857 de doi călugări români, Nectarie și Nifon. Acesta e locuit azi de 25 călugări de origine română. O altă așezare monastică românească este Schitul „Sfântul Dumitru Valahu”, cunoscut mai bine sub numele de Schitul Lacu, fondat în secolul X de călugări din Țara Moldovei. Este format din 8 chilii și este locuit de 39 de călugări români.

Avem două schituri, dar nicio mănăstire la Athos. Bulgarii au Mănăstirea Zografu, rușii au Mănăstirea Sfântul Pantelimon, iar sârbii au Mănăstirea Hilandaru. Celelalte mănăstiri sunt grecești.

Care sunt cei mai importanți jucători ai lui Vulturar

Florin Vulturar are relații bune cu majoritatea cluburilor din Liga 1. Dar formațiile cu care a lucrat preponderent în ultimii ani sunt FC Botoșani, FCSB, CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe. La Botoșani a fost omul care, alături de Iftime și de Șfaițer, au contribuit la ce reprezintă trupa din Moldova în acest moment.

De la Botoșani au plecat spre FCSB și CFR Cluj mulți dintre jucătorii lui Vulturar, fiind suficient să amintim aici Moruțan, Miron, Soiledis, respectiv Bordeianu, Burcă, Golofca. Dar agentul de jucători are și mari speranțe care vin puternic din spate: Șut care tocmai a semnat cu FCSB, Ștefănescu de la Sepsi sau grupul de puști cumpărați de Gigi Becali de la Ardealul Cluj și despre care mulți cred că sunt mari lovituri: Tand, Istrate sau Vaida.