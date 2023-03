Fostul atacant Ciprian Marica îi face portretul lui Mazilu, noua mină de aur a lui Hagi: „Puștiul are un potențial imens. Personalitate, tupeu, încredere”. Care e relația cu Alibec. Video exclusiv

și pare favorită la câștigarea titlului, în fața celor de la CFR Cluj și FCSB, iar „marinarii” au și un avantaj de trei puncte. Adrian Mazilu este ultima găselniță a lui Gică Hagi.

Ciprian Marica îi face portretul lui Adrian Mazilu, puștiul-minune de la Farul Constanța

Ciprian Marica, acționarul minoritar al celor de la Farul, a intervenit în direct și l-a analizat pe vârful în vârstă de doar 17 ani.

iar oficialul „marinarilor” a recunoscut interesul: „Sincer, da. Sunt discuții cu anumiți jucători, lucru pe care nu-l neglijăm, pentru că din asta trăim. Farul a trebuit să vândă ca să supraviețuiască”.

Farul caută în continuare finanțatori, altfel va fi nevoită să își vândă periodic cei mai buni jucători: „N-am avut niciodată situația altor echipe, care să se bazeze pe un buget care să permită să nu vindem jucători. De asta am spus întotdeauna că ne dorim și ne uităm după parteneri solizi, care să ne ajute să trecem la următorul nivel. Sigur, odată cu noul stadion va fi un salt fantastic pentru echipa noastră. Revenind, sunt discuții pentru anumiți jucători”.

Ciprian Marica, impresionat de Adrian Mazilu: „Se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1”

La doar 17 ani, Ciprian Marica e părere că Adrian Mazilu este deja un jucător de mare valoare: „Cred că se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1. Are sclipirea aia, are ruperi de ritm. Stângul ăla al lui este excelent! Ați văzut ce execuții fantastice. Are calitate”.

Mazilu era însă deja de ceva timp pariul „Regelui”: „E clar că are mult de muncă, însă e un pariu pe care Gică Hagi personal îl punea de mult în interiorul clubului. Sigur, toți așteptam să îl vedem. Acum e limpede că puștiul are calitate și potențial de creștere fantastic”.

Fostul mare atacant al naționalei nu crede că Mazilu poate juca atacant central: „Nu joacă atacant pur. Nu e un număr 9 în adevăraratul sens al cuvântului. Îi place să vină cu fața, îi place să vină în adversar, este un jucător cu mare potențial”.

Ciprian Marica rămâne rezervat în privința lui Mazilu: „Am mai văzut în Liga 1 jucători care au sclipit, care au fost în formă și pe care toată lumea paria”

Ciprian Marica îl coboară însă pe Adrian Mazilu cu picioarele pe pământ: „Însă să fim sinceri: am mai văzut în Liga 1 jucători care au sclipit, care au fost în formă și pe care toată lumea paria. Și uite că atunci când au făcut pasul la o echipă din afară, nu au reușit. Am realizat și noi că trebuie să îl pregătești mental în egală măsură, nu doar fizic și tactic”.

Marica știe care e atuul lui Mazilu față de Adrian Pitu, care a ajuns la una dintre cele mai importante echipe din Franța: „Puștiul are încredere în el și are tot sprijinul. Are personalitate și tupeu. Acolo nu e de lucrat. La Pitu a fost cazul și ne povestea Hagi că a fost nevoie să lucreze cu el.

Din punctul ăsta de vedere, la Mazilu n-au fost discuții. Singura speță se pune în momentul în care nu îl mai ai pe Gică Hagi să te încurajeze, să te motiveze. să își ofere încredere și trebuie să o găsești în interiorul tău”.

Acționarul minoritar al „marinarilor” a dezvăluit că Adrian Mazilu ar putea pleca de la Farul la finalul acestui sezon: „Ne-am dori și noi să putem să îl ținem, să avem răbdare și să speculăm la maxim transferul lui, care sigur va veni. N-aș minți să spun că luăm în calcul să îl dăm în vară, pentru că ne dorim să facem și performanță în egală măsură. Academia produce. Sunt alți jucători care așteaptă deja să îi ia locul”.

Gică Hagi produce jucători pe bandă rulantă la Farul: „Spune că se poate despărți oricând de un jucător, pentru că are cu cine să îl înlocuiască”

Gheorghe Hagi a pus pe picioare o adevărată fabrică de fotbaliști și poate oricând să renunțe la cei mai importanți jucători: „Gică Hagi se duce personal la centrul de copii și juniori și urmărește jucători, face selecție. Îi urmărește în detaliu pe toți cei care au potențial de creștere. Ne spune că se poate despărți oricând de un jucător, pentru că are cu cine să îl înlocuiască”.

Andrei Vochin a găsit însă o problemă la Mazilu în meciul cu Rapid: „Eu îl remarc pe Alibec, e exact ce ar trebui să fie, jos pălăria pentru cum a gestionat situația asta. Pentru că îți spun sincer, un jucător de 31 de ani, să se uite la unul de 17 de 4-5 ori într-o singură repriză și să nu îi reproșeze că nu i-a pasat deși era demarcat și el și Louis Munteanu… Mi se pare chiar de semnalat și de lăudat. La un moment mă enervam eu în fața televizorului și mă puneam în locul lui Alibec”.

Ciprian Marica îl înțelege însă pe Adrian Mazilu: „Când e vorba de atacant, vrei să fii egoist și trebuie să fii, pe de o parte. E clar că puștiul are încredere în el și pe fondul de entuziasm ridicat ia acțiuni individuale fără să se gândească la o combinație. Pot fi și fluctuații de formă. Nici eu nu am constanță la 17-18 ani. E greu să ai constanță să fii și matur în joc. Îi numeri pe degete pe cei care sunt așa. Haideți să îl tratăm ca atare”.