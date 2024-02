Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Nu am văzut așa ceva”

. Dacă primii doi deja au debutat în tricoul roș-albastru, Antwi este așteptat să facă parte din lotul echipei în etapele viitoare. .

Mihai Stoica: ”Nu am văzut fotbalist ca Nana Antwi”

Mihai Stoica s-a arătat impresionat de ultimul transfer făcut de FCSB în această iarnă, declarând că jucătorul ghanez are o condiție fizică de invidiat.

”Până acum aveam recorduri, Florin Tănase undeva avea 3% ţesut adipos, dar ca Nana Antwi nu am văzut. Dacă o să avem tricourile mulate și vrea cineva să îl apuce, nu o să reușească. Nu o să aibă de ce să îl apuce. N-am întânit așa ceva. Nu are deloc strat adipos. Cred că are 0.01%.

A fost foarte greu la medicina sportivă să i se ia sânge. Nu i se văd nici venele. A trebuit să fie bătută zona pentru a se relaxa muşchiul”, a declarat Mihai Stoica la .

Cu ce jucător de la Real Madrid îl compară Becali pe Nana Antwi

Nana Antwi este așteptat cu nerăbdare pe teren de către Gigi Becali, fundașul fiind deja comparat cu o vedetă de la Real Madrid. Patronul lui FCSB a plătit 50.000 de euro pentru a îl cumpra de la Urartu.

„E ca racheta. Nu am văzut jucător cu asemenea viteză. Acum trebuie să îl măsurăm că el s-ar putea să fie jucătorul cu cea mai mare viteză din lume. E cel mai rapid. Trebuie să îi facem măsurătoarea.

Trebuie să îl comparăm cu ăla. Cu Vicinius (n.r. – Vinicius) de la Real Madrid trebuie să îl comparăm. Eu așa îi zic, Vicinius, nu îi zic Vinicius”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Câtă răbdare are Gigi Becali cu transferurile din această iarnă?

Gigi Becali a oferit declarații despre Baba Alhasan și Luis Phelipe și .

”Nu mi-am dat seama de potenţialul lui Luis Phelipe. Întreabă-mă după 5-6 meciuri şi îţi spun. N-ai văzut? Mi-a plăcut foarte mult de Baba Alhasan la primul meci. La al doilea, nu mi-a mai plăcut de el. Eu imediat îi văd. Pe mine nu mă păcăleşti”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.