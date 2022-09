Fotbalistul din SuperLiga, potrivit pentru Premier League: „Nu am niciun dubiu, la ce calități are“

după ce a reușit o dublă în meciul cu Farul Constanța, încheiat cu scorul de 4-3.

Florin Gardoș, despre marele minus al lui Jovan Markovic: „Norocul lui că e talentat, altfel nu mai era la Craiova”

Fostul jucător al Universității Craiova a vorbit la despre Gardoș e de părere că atacantul de 21 ani ar putea ajunge departe dacă ar fi mai serios și ar mai slăbi.

ADVERTISEMENT

„E un fotbalist foarte bun, păcat că nu tratează antrenamentul cum îl tratează ceilalți coelgi ai lui. Ar trebui ca tot ce face în afara meciului să facă pentru fotbal”.

Gardoș crede că dacă și-ar rezolva aceste probleme, Markovic ar putea juca în campionatul Angliei: „Dacă ar fi făcut chestia asta, ar fi fost în Premier League deja. Și nu exagerez. În Premier League da, 100%”.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș, impresionat de Jovan Markovic încă de când a venit la Universitatea Craiova: „De unde l-ați scos pe băiatul ăsta?”

Florin Gardoș a semnat cu Universitatea Craiova în 2018, iar stoperul a fost impresionat de Markovic încă de la acea vreme: „Eu am venit la Craiova în 2018 și deja cunoșteam bine academia lui Southampton. În luna ianuarie mă antrenam zi de zi cu echipa U23, știu ce era acolo.

Când am venit la Craiova și l-am văzut pe Markovic am zis: ‘De unde l-ați scos pe băiatul acesta?’ Avea atunci vreo 17 ani, calități incredibile”.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a scos și el în evidență și consideră că dacă era vorba de alt jucător ar fi fost dat de mult afară: „Problema mare a lui asta e, nu se antrenează cum trebuie, tot are probleme cu greutatea. Norocul lui e că e foarte talentat, are execuții extraordinare și patronul ține foate mult la el, altfel nu mai era la Craiova”.

Fostul fundaș central a vrut să puncteze și calitățile care l-ar face pe Markovic interesant pentru fotbalul englez: „Eu nu am niciun dubiu (n.r. că ar fi jucat în Premier League). La ce calități are, fizic inclusiv, pe lângă faptul că are execuții și șutează foarte bine.

ADVERTISEMENT

El în careu e letal. Ar trebui să facă ceva și să fie la greutatea optimă, să se antreneze impecabil”, a mai spus Gardoș pentru sursa citată.