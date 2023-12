Fotbalistul propus la FCSB are oferte grele din străinătate: ”Una din Portugalia, alta din Belgia”

Vicecampioana României are destul de multe probleme la nivelul fundașilor centrali. Vlad pe teren, iar Joyksim Dawa și Siyabonga Ngezana au tot comis greșeli.

Oferte importante pentru fotbalistul propus la FCSB

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a vorbit despre ofertele pe care le are pentru fundașul central nigerian Junior Pius, jucător pe care în trecut l-a propus la FCSB.

”Nu știți dacă Junior Pius pleacă de la mine sau nu, dacă are ofertă bună. Nu, nu, nu e vorba de Gigi Becali, am ofertă bună din Belgia pentru el. În vară trebuia să fie liber, am prelungit contractul pe un an de zile și acum să vedem cum facem.

De la FCSB nu are niciun fel de ofertă, nu cred că-l prețuiește domnul Becali. Nici el nu vrea să meargă în România. Am o ofertă din Portugalia și mai nou am una din Belgia. N-am cum să nu-i dau drumul. Dacă oferta e foarte bună îi dau drumul, dacă nu mai rămâne puțin la mine.

Ofertă bună înseamnă minim 400.000 de euro. Asta este, vin alții. Au mai plecat de la noi jucători și am rămas în play-off, apoi au mai plecat, și tot așa. E adevărat că nu am fost niciodată în situația actuală.

Numai că o faci doar cu jucătorii care sunt 100% devotați clubului, care își dau seama de gravitatea situației și care fac tot ce pot ei să demonstreze că echipa nu-și merită locul ăla. Aici este vorba de foarte multă stare, e vorba și de căpitan. Bine, căpitanul îl am că Dican are destulă minte și e organizat, e mai mult decât botoșănean acum”, a declarat Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Comparație între Junior Pius și Chiricheș

La începutul lunii septembrie, tot la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri de la Botoșani , despre care spunea că este mai bun chiar și decât Vlad Chiricheș.

”Are toate calitățile unui fundaș central, îi trebuie doar atenție și concurență. Decât Chiricheș, era mai bun Pius. La aceiași valoare financiară, alegi valoarea tehnică mai bună. Îl dau pe Pius, la un moment dat”, spunea Valeriu Iftime la acel moment.

