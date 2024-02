Fundașul de 1,8 milioane de euro al lui Dinamo, aproape de autogol cu CFR Cluj. Golubovic, intervenție fantastică. Video

Dinamo caută a treia victorie consecutivă în SuperLiga pe terenul lui CFR Cluj. , au început mai bine partida și au forțat deschiderea scorului. Pavicic a fost autorul primului șut pe poartă al meciului reținut în cele din urmă de Răzvan Sava. .

Fundașul de 1,8 milioane de euro al lui Dinamo, aproape de autogol cu CFR Cluj. Golubovic, intervenție fantastică

În minutul 22 al partidei din Gruia, Daniel Bîrligea l-a lansat excelent pe Cristi Manea. Fundașul de 26 de ani a pătruns în partea dreaptă și a trimis o centrare periculoasă în fața porții lui Dinamo, unde aștepta Ciprian Deac.

Darko Velkoski, cotat la 1,8 milioane de euro de Transfermarkt.com, a fost la post și a respins. Doar că execuția fundașului nord-macedonean a fost aproape să intre în propria poartă. Golubovic a respins mingea în corner cu vârful piciorul stâng. .

Fundașul sosit în această iarnă la Dinamo l-a îmbrățișat și felicitat pe Adnan Golubovic după faza tensionată. Zeljko Kopic a aliniat o linie de 3 fundași contra lui CFR Cluj formată din Edgar Ie, titular la debut, Darko Velkovski și Răzvan Patriche. De altfel, Edgar Ie a avut o intervenție decisivă la ultima fază a primei reprize, când și-a deposedat perfect un adversar în care într-o poziție favorabilă de gol pentru ardeleni.

Darko Velkovski a înscris primul gol la Dinamo

Darko Velkovski a fost primul transfer oficializat de Dinamo în perioada de mercato din iarnă. Internaționalul nord-macedonean, care are 48 de apariții și 3 goluri la națională, a bifat în meciul cu CFR Cluj cea de-a 5-a apariție în tricoul „alb-roșu”.

Darko Velkovski a fost titular cu Rapid (1-2), FC U Craiova (1-2), Farul (2-0) și Oțelul (3-1). În meciul de la Ovidiu împotriva campioanei României, fundașul central a reușit să înscrie. A fost prima reușită în tricoul formației din Ștefan cel Mare.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Nord-macedoneanul este cel mai bine plătit jucător din lotul „câinilor”, cu un salariu anual de 144.000 de euro.

”Am venit aici și sper că voi rămâne pentru mult timp. În primul rând cred că trebuie să fim profesioniști pentru a ne salva de la retrogradare. Trebuie să ne antrenăm bine și să jucăm bine.

Cred că pot ajuta, am o tehnică bună, consider că cea mai mare calitate a mea este să dau pase printre linii, pentru a-i ajuta pe jucătorii din atac. Am fost în București în 2021, la Euro, cu naționala Macedoniei. Mi-a plăcut aici”, spunea Darko Velkovski după transferul la Dinamo.