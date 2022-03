ALDE revine în PNL după ani de insulte reciproce între liderii lor: „Asistat social politic! Șomer! Infractori! Slab de minte! Firimituriști! Țuțeri!”

De la sciziunea provocată de către Călin Popescu-Tăriceanu în PNL, sciziune din care a rezultat mai apoi ALDE, constanta relației dintre cele două partide a fost schimbul de insulte, indiferent de persoanele care s-au aflat în fruntea lor. FANATIK vă prezintă o listă doar parțială a sudălmilor aruncate dintr-o parte în alta în ultimii opt ani.

Insulte în 2021, fuziune după șase luni

Când USL s-a rupt în 2014, Tăriceanu a preferat să rămână la guvernare alături de PSD și astfel a apărut Partidul Liberal-Reformator, transformat apoi în ALDE, în urma fuziunii cu Partidul Conservator. După valul de insulte care însoțește de obicei în politica românească schismele din interiorul partidelor, ar fi fost poate de așteptat ca ranchiunile să se potolească odată cu trecerea timpului. Însă chiar anul trecut, cele două formațiuni se înjurau cu sârg.

ADVERTISEMENT

După ce la alegerile din 2020, pentru liberali disidenții lui Tăriceanu nu au mai prezentat prea mult interes, însă noul președinte al ALDE, Daniel Olteanu, a continuat tradiția înjurăturilor la adresa colegilor de altădată. În iulie 2021, Olteanu îi ataca simultan pe ambii candidați la șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu.

„Ludovic Orban primește acum ceea ce a sădit. Abuzurile la adresa sa sunt rezultatul abuzurilor pe care le-a încurajat la adresa altora, iar trădările care i se servesc sunt consecința modului în care a înțeles să promoveze trădători.

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu ar trebui să știe că pariul său de a utiliza brutal resurse publice pentru propășirea sa politică a lăsat urme care, la un moment dat, îl vor pierde mai rău decât e pierdut acum Ludovic Orban. Nici unul dintre cei doi candidați la președinția PNL nu are anvergura unui adevărat om de stat”, chibița Olteanu de margine, în timp liberalii din PNL se păruiau în fiecare zi.

„Cîțu minte copiii”

Dacă USR susținea mai demult că „Dragnea fură de la copii”, Olteanu îl acuza pe Cîțu, tot în vara anului trecut, că minte copiii pentru că nu mărește alocațiile.

ADVERTISEMENT

„Florin Cîțu, Dan Barna, Raluca Turcan și ceilalți ai lor nu ar fi trebuit decât să respecte legea de majorare a alocațiilor copiilor, pe care chiar unii dintre ei au votat-o. Atunci când au votat-o au știut, însă, că îi mint pe copii. Pentru că asta trebuie să învețe copiii din momentul în care încep să înțeleagă ce e cu viața asta: sunt unii politicieni care mint și, dintre ei, sunt politicieni care se află la nivelul cel mai de jos, mint copiii!”, spunea Daniel Olteanu.

Cu numai 6 luni în urmă, ALDE îl invita pe Ludovic Orban, chiar cu o săptămână înainte ca acesta să fie învins la Congres, să se alăture partidului „adevăraților liberali”. „De la înălțimea funcției de președinte al PNL, Ludovic Orban nu a acordat ALDE respectul cuvenit în mai multe rânduri în trecut. Astăzi presupun că regretă unele decizii pe care le-a luat. Traiectoria normală a liberalilor este una singură: către ALDE. Pentru că ALDE a rămas singurul partid liberal din România”, spunea, pe 17 septembrie 2021, Cristian Dima, președintele Consiliului Național al ALDE.

ADVERTISEMENT

Orban, numit „derbedeu penibil” și trimis la origini

Orban nu a dat curs invitației, o posibilă explicație fiind faptul că, în urmă cu numai doi ani, fusese trimis la origini, într-o manieră foarte explicită, de către vicepreședintele ALDE Iași, medicul Răzvan Constantinescu. Acesta, în două postări succesive pe Facebook, cărora le-a dat și tag Ludovic Orban, ca să fie sigur că le vede și liberalul, i-a transmis liderului PNL de atunci „Du-te, bă, în p…zda mă-tii!” și apoi l-a numit „derbedeu penibil”, după cum relata la acea vreme .

ADVERTISEMENT

Fondatorii ALDE: „tusea și junghiul, sacul și petecul”

Pe de altă parte, nici de mila lui Orban nu ar trebui să plângem pentru că un inventar exhaustiv al tuturor insultelor aruncate peste gardul ALDE de către fostul președinte al PNL ar fi greu de făcut. Prezentăm doar câteva „hituri”ale fostului premier. Când PLR-ul lui Tăriceanu a fuzionat cu PC-ul lui Daniel Constantin, în 2015, Orban a făcut următorul comentariu:

„Tusea şi junghiul, sacul şi petecul. Doi ţuţeri, indiferent cum se numesc ei, ai lui Victor Ponta nu mai ţâţâie separat, ci o să ţâţâie de acuma în jurul lui Ponta în cor (…) Doi ţuţeri nu mai ţâţâie separat, pe două voci, ci o să țâțâie pe o singură voce. Zero cu zero chiar dacă dă zero virgulă zero tot egal cu zero este.”

Trei ani mai târziu, când senatorul Daniel Zamfir a trecut de la PNL la ALDE, Ludovic Orban a caracterizat acest din urmă partid ca fiind unul de „firmituriști”.

„Candidaţi din partea PNL au preferat să îngroaşe rândurile firimituriştilor, alături de şeful firimituriştilor, respectiv domnul Tăriceanu. Firimituriştii fiind aceia care sunt în sufrageria lui Dragnea şi se mulţumesc cu firimiturile care cad de pe masa lui Dragnea. Ce să le spun acestor firimiturişti decât drum bun, cale bătută!”, comentat Orban.

În aprilie 2019, liberalul l-a numit pe Tăriceanu, cât se poate de limpede, drept infractor: „După 5 luni de tergiversare a solicitării privind începerea urmării penale în cazul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, senatorii PSD-ALDE din Comisia juridică au găsit de cuviință să obțină o nouă amânare prin boicotarea ședinței acestui for. Este incredibilă sfidarea pe care o manifestă acești indivizi, transformați în slugi ale infractorilor cocoțați la vârful statului.”

Șomerul din fruntea PNL

În răfuiala lui Orban cu Tăriceanu, nici nu a rămas dator. După ce PNL a reușit să răstoarne guvernul Dăncilă, liberalii l-au propus pe liderul lor ca prim-ministru, iar reacția lui Călin Popescu-Tăriceanu, într-un discurs susținut în Parlament, a deosebit de virulentă, cu referiri la faptul că, la acea vreme, nu prea se știa cum își câștigă pâinea Orban, care nu mai era parlamentar din 2016.

„M-am gândit cum le-ar sta românilor cu un guvern mozaic, condus de un șomer politic! Mă refer la domnul Orban, evident! Cred că în cartea lui de muncă scrie ceva de genul: “activist politic” ori “agitator politic”. Este un caz unic în istoria unui partid liberal: în loc să aibă în fruntea lui un om care provine din zona profesiilor liberale, să aibă un șomer!”, a spunea Călin Popescu-Tăriceanu, în octombrie 2019.

Cu o zi înainte de alegerile parlamentare din 2020, într-o declarație pentru , Tăriceanu evoca prestația lui Ludovic Orban ca ministru al Transporturilor. „Eu am guvernat într-o perioadă în care ultimul lucru de care mă puteam plânge era lipsa de bani la buget. Am avut bani, economia mergea foarte bine. Orban a fost peste un an ministru al Transporturilor. Nu a fost capabil să iniţieze niciun proiect, să concretizeze vreun alt proiect de infrastructură. Avea o singură grijă: să îşi cultive clientela de partid pentru că el visa, de pe atunci, să devină președintele partidului”, relata fondatorul ALDE.

Tăriceanu, „asistat social politic”

Însă pe Tăriceanu nu l-a menajat niciunul dintre președinții care l-au urmat la conducerea PNL. Când a plecat din partid, Crin Antonescu a spus că Tăriceanu este „slab de minte” și reprezintă „o amintire rușinoasă” a PNL. După doi ani, în 2016, deși Antonescu ieșise din politică, nu s-a putut înfrâna și l-a caracterizat pe Tăriceanu drept „singurul asistat social politic al PSD”.

Din această serie, bineînțeles că nu putea lipsi actualul președinte al PNL, Florin Cîțu. Pe vremea când era doar simplu senator în opoziție și ultimul om din PNL care putea fi bănuit că ar fi dispus vreodată să se alieze cu PSD, Cîțu ataca virulent guvernarea social-democrată a lui Dragnea însă nu uita niciodată să-i pomenească pe cei de la ALDE.

„Comuniștilor de la PSD+ALDE, opriți atacul împotriva capitalului privat!”, se intitula una din postările veninoase pe Facebook ale lui Cîțu din perioada 2016-2019. În alta, îi acuza pe cei din ALDE de complicitate la furt din banii publici. „Coaliția PSD+ALDE a furat banii destinați investițiilor și i-a băgat în propriile buzunare. După aceea a falsificat bugetul și rectificarea bugetară pentru a ascunde o parte din dezastru”, scria Cîțu, într-un trecut nu foarte îndepărtat.

Însă acum hoții de altădată au devenit frecventabili, iar comuniștii sunt liberali sadea cu care se poate realiza „ ”.