Gabi Ruse, după calificarea în optimile probei de dublu la Australian Open: „Îmi place să fiu cea care ajută”

Perechea formată din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-a calificat în optimile competiției de la Australian Open după victoria, scor 3-6, 7-6(7), 6-0 în fața lui N. Melichar și E. Perez. Sportiva din România a explicat cheia succesului și a precizat că meciurile la dublu o ajută în partidele de simplu.

Gabriela Ruse a explicat cheia succesului în ultima partidă de la Australian Open: „Ne-am bucurat un pic mai mult de faptul că suntem pe teren

La simplu, Gabriela Ruse a fost eliminată în turul 2 al calificărilor pe tabloul principal de la , însă tenismena din România s-a revanșat în competiția de dublu, unde s-a calificat în optimi alături de Marta Kostyuk (61 WTA la simplu), din Ucraina.

Perechea româno-ucraineană a salvat o minge de meci în setul doi, ulterior, câștigând fără drept de apel setul decisiv. „Singura chestie pe care am schimbat-o a fost că ne-am bucurat un pic mai mult de faptul că suntem pe teren, pe o arenă așa de frumoasă, cu atâția oameni care au venit să susțină ambele echipe.

I-am spus să ne relaxăm puțin și chiar dacă pierdem, să jucăm cât se poate de bine, pentru că avem multe meciuri în față și cred că o să facem echipă pe viitor destul de mult timp”, spune Gabi despre răsturnarea rezultatului.

Era cam nervoasă Marta la început, după meciul de ieri, că n-a putut să arate tenisul ei cel mai bun (n.a. Kostyuk a pierdut cu Jessica Pegula, 6-0, 6-2). Dar după aia am avut noi niște glume și cumva am reușit să ne scoatem una pe cealaltă.

Eu eram mai relaxată, dar, când joci în echipă, e important să știi cum să-l scoți pe partener dintr-o pasă mai proastă”, au fost primele cuvinte ale Gabrielei Ruse, potrivit .

Gabriela Ruse, partenera ideală în meciurile la dublu: „Îmi place să fiu cea care ajută”

Calificarea în optimile Australian Open le-a dat șansa Gabrielei Ruse și Martei Kostyuk să își egaleze cea mai bună performanță într-un turneu de Mare Șlem. Cele două tenismene au atins faza sferturilor de finală anul trecut la Roland Garros. Mai mult decât atât, Gabi Ruse a atins aceeași fază a competiției la US Open alături de Monica Niculescu.

„Îmi place să fiu cea care ajută. Dar normal că s-a întâmplat și invers, eu să fiu jos și partenera să mă ridice. Nu mă supăr nici când Marta e mai agitată și când mă ceartă. E ok, m-am obișnuit cu ea și văd că echipa asta funcționează bine în stilul ăsta.

(n.r. Marta Kostyuk) E absolut incredibilă, are o energie și o forță… Eu îi spun Nebunie, pentru că e absolut specială. Până s-o întâlnesc pe ea, am crezut că eu sunt cea nebună pe teren. Ea cred că a luat ceva calm de la mine.

Mereu trebuie s-o ponderez puțin, pentru că mereu mă ceartă. Nu mă supăr, deja e parte din familie, ca să zic așa. Dar mă ceartă, că nu dau serviciul, că nu mă duc în față, că aștept mingea”, a mai spus Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse vrea să-și îmbunătățească jocul la simplu prin meciurile de dublu: „Mă ajută foarte mult”

În faza optimilor de finală la Australian Open în competiția de dublu s-a calificat și . Gabriela Ruse, campioană la simplu în turneul WTA de la Hamburg în 2021, a dezvăluit că meciurile la dublu o ajută în partidele în care se află pe cont propriu.

„Cu siguranță, chiar asta vorbeam cu Iulian (n.r. Iulian Vespan, antrenorul ei) și îi spuneam că mă ajută foarte mult la simplu, pentru că dacă poți să stai pe un astfel de teren două ore e un plus, sută la sută. E o experiență.

Exersezi serviciul, voleu, plus faptul că ai meciuri în picioare, pentru mine e important. Iar până la urmă e un Grand Slam, nu se știe niciodată. Au fost jucătoare care au câștigat Slamuri la dublu și după aceea au venit și au câștigat Slamuri și la simplu.

Mi-e greu să fiu bună cu mine la simplu, e diferit. Dar experiențele astea de la dublu mă ajută. Eu la simplu uneori mă încordez, mă timorez.

Ar trebui fie să mă cert, cum face Marta pe teren, fie să fiu un pic mai detașată, să nu pun atât de mult la suflet. Încă sunt în căutare și sper să găsesc calea cea bună, dar cred că o să-i dau de cap până la urmă”, a declarat Ruse.

Gabriela Ruse nu și-a stabilit un obiectiv pentru noul sezon: „Nu reușesc să mă bucur de tenis”

Gabriela Ruse a coborât semnificativ în clasament mai ales din cauza accidentărilor care au ținut-o departe pe teren. Fostă jucătoare în Top 100 WTA, Gabi Ruse a susținut că nu și-a setat un obiectiv pentru noul sezon, pentru că, astfel, nu reușește să se bucure de tenis.

Singura chestie poate, ar fi să revin în Top 100, ca să intru mai ușor la turnee, să pot să-mi fac un program clar. Dar nu mai vreau să-mi pun obiective, pentru că în momentul în care îmi pun un obiectiv și nu-l reușesc, mă dezamăgesc și nu reușesc să mă bucur de tenis, și cred că ăsta e cel mai important lucru până la urmă, pentru că de aia am venit până aici, să mă bucur”, a mai spus sportiva din România.

Gabriela Ruse a vorbit despre cazul de dopaj al Simonei Halep: „I-am scris un mesaj de susținere”

Gabriela Ruse a dezvăluit că i-a trimis un mesaj de susținere pentru dopaj. „Îmi pare foarte rău pentru ea, cred că niciun sportiv nu-și dorește să-și încheie cariera în acest fel, dar doar ea știe ce s-a întâmplat acolo, noi putem doar să povestim. I-am scris un mesaj de susținere, mai mult de atât, sunt lucruri mult prea personale ca să pot intra eu în discuție.

Și mie, dacă mi s-ar fi întâmplat, nu mi-ar fi plăcut să mă întrebe lumea ce s-a întâmplat, pentru că e un lucru îngrozitor”, a încheiat Gabi.

În optimile de finală de la Australian Open, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk vor întâlni perechea câștigătoare din meciul M. Kolodziejova/Vondrousova – Haddad Maia/Zhang.