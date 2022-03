Gabi Torje, mega-interviu pentru FANATIK: “La Dinamo pereţii au urechi! Tot ce se discută, apare! Nu m-a transferat Steliano Filip, nici nimeni”. Exclusiv

Dinamo are un sezon dificil. “Câinii” se luptă pentru salvarea de la retrogradare, având şanse minime de a evita barajul. Mai mult, în actuala stagiune s-au perindat la echipă nu mai puţin de 5 antrenori, fiind folosiţi un număr record de 53 de jucători.

Gabi Torje, mega-interviu pentru FANATIK! E cel mai scump jucător transferat de Dinamo

, unul dintre jucătorii emblematici de la Dinamo, a acordat un mega interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre situaţia actuală de la echipă, problemele cu care se confruntă “câinii” şi a clarificat anumite subiecte sensibile.

Mijlocaşul a ajuns prima dată la Dinamo în 2008, pentru suma record de 2 milioane de euro, fiind şi în ziua de azi cel mai scump transfer din istoria lui Dinamo. Dacă atunci echipa se bătea la titlu şi la prezenţa în grupele Champions League, acum, Dinamo luptă pentru salvarea de la retrogradare…

“Ceea ce a fost în 2008 şi este acum nu este diferit doar la Dinamo. Este o diferenţă în tot fotbalul românesc. În primul rând o diferenţă de bani”

Aş vrea să începem interviul cu prima ta perioadă de la Dinamo: 2008-2011. Este o mare diferenţă faţă de ceea ce a fost atunci. Dinamo se bătea la Champions League, acum se zbate să rămână în prima ligă. Tu cum percepi diferenţa asta?

– Ceea ce a fost în 2008 şi este acum nu este diferit doar la Dinamo. Este o diferenţă în tot fotbalul românesc. În primul rând o diferenţă de bani. Sunt mult mai puţini bani în fotbalul românesc decât ceea ce a fost atunci. Erau foarte mulţi bani şi clar echipele erau mult mai puternice. Campioana mergea direct în Champions League şi atunci miza era mult mai mare. Patronii băgau şi mai mulţi bani pentru acest obiectiv.

Este o dezamăgire pentru tine că nu ai jucat în Champions League cu Dinamo? Era o perioadă în care echipa era favorită la titlu, care asigura prezenţa directă în grupe…

– Da, clar există o dezamăgire. Ne-am fi dorit cu toţii să ajungem acolo. Da, e clar. Ne-am fi dorit să ajungem acolo. Dar eu cred că sunt vremuri care se vor întoarce şi Dinamo va mai avea şansa să joace acolo.

Este o onoare pentru mine să fiu cel mai scump transfer al lui Dinamo. Au avut încredere în mine atunci şi cred că nu i-am dezamăgit”

Eşti cel mai scump jucător din istoria lui Dinamo. Clubul nu a plătit niciodată o sumă mai mare pe un alt jucător. Cum te simţi din această postură?

– La momentul respectiv erau mult mai mulţi bani în fotbalul românesc, aşa cum spuneam, se puteau plăti sume mari de transfer între cluburi. Este o onoare pentru mine să fiu cel mai scump transfer al lui Dinamo, din postura de a cumpăra pe cineva. Au avut încredere în mine atunci, eram un jucător de perspectivă şi cred că nu i-am dezamăgit.

Mai ales că au luat şi foarte mulţi bani pe tine de la Udinese. De ce crezi că pasul în Serie A nu s-a legat şi nu ai reuşit să atingi aşteptările?

– Asta spuneţi voi că nu am reuşit. Am jucat în primul sezon la Udinese toate meciurile. Dacă voiam să continui la Udinese trebuia să semnez cu un impresar de acolo. Lucru pe care eu nu l-am acceptat. Nu ştiu câtă lume ştie ce relaţie am avut cu Cristea Opria, impresarul meu. Nu pentru că nu am avut valoare nu am rămas acolo. Nu am rămas pentru că nu am semnat cu un impresar din Italia, care mi-a spus semnez cu el.

Forţat să plece de la Udinese: “Impresarul avea toţi jucătorii de acolo în afară de trei jucători şi cei care nu semnau cu el, plecau”

Atât de mare influenţă aibă la club?

– Impresarul avea toţi jucătorii de acolo în afară de trei jucători şi cei care nu semnau cu el, plecau. Nu ştiu ce senzaţie putea să fie că eu nu am confirmat, când am jucat 25 de meciuri din 30 în Serie A, în primul sezon, la o echipă care terminase pe locul 3, de Champions League. Nu era o echipă care să se bată la retrogradare. Era o echipă care bătea Milan, Inter şi alte echipe mari.

Ţi-a fost greu cu atâtea împrumuturi? Să treci pe la Granada, Espanyol, apoi în Turcia la Konyaspor, Osmanlîspor…

– Nu. Devenise o obişnuinţă ca în fiecare an să schimb echipa.

“Pe mine nu m-a transferat nici Steliano Filip, nici nimeni. Nu am vrut să plec de acasă pentru că era tata bolnav”

În toamna trecută ai revenit la Dinamo. Mircea Rednic declara mai în glumă, mai în serios, că ai fost transferat de Steliano Filip. Cum a fost povestea de fapt?

– În primul rând, nu îi voi răspunde domnului Rednic. Nu am ce să îi răspund dânsului. În al doilea rând pe mine nu m-a transferat nici Steliano Filip, nici nimeni. Am avut patru discuţii cu patru echipe din România înainte să vin la Dinamo, dar Am preferat să stau acasă cu el. În momentul în care a început să se simtă puţin mai bine, a coincis cu procesul câştigat de Dinamo pentru a putea face transferuri.

“La Dinamo s-a ridicat interdicţia şi a coincis cu faptul că tata se simţea mai bine şi am decis să semnez”

Cu două zile înainte am fost cu Stelu’ la fotbal, el ştia situaţia de acasă cu tata. În momentul respectiv a vorbit cu domnul Mureşan şi i-a spus că eu sunt liber de contract. Eu cu două luni înainte vorbisem cu Dario Bonetti, care venise în vară, şi mi-a zis: “Gabi, vino şi antrenează-te cu noi la Bucureşti până se dă drumul la transferuri!”. I-am spus că nu pot, că vreau să stau acasă, având problemele familiale pe care le-am spus.

Am decis să stau acasă la Timişoara, m-am antrenat cu Ripensia, după care la Dinamo s-a ridicat interdicţia şi a coincis cu faptul că tata se simţea mai bine şi am decis să semnez cu Dinamo. Asta a fost. Nu m-a adus Steliano Filip, el este prietenul meu şi am vorbit cu el în tot acest timp. Discuţiile mele cu Dinamo erau dinainte de toamnă, de când mi-am încheiat contractul în Turcia.

“Pereţii de la Dinamo au urechi. Tot ceea ce se discută, tot ceea ce există, apare”

Te aşteptai la această situaţie dificilă de la Dinamo când ai ajuns?

– Staţi să ne înţelegem. Situaţie dificilă este la Clinceni şi Gaz Metan. Nu este o situaţie atât de dificilă. Cu tot cu ceea ce a fost: probleme, datorii, Dinamo nu a suferit nicio depunctare. Pe criteriu sportiv nu au fost realizări, într-adevăr, dar Dinamo nu a fost o situaţie critică niciodată de când sunt eu aici. Plăţile au fost la zi, ceea ce ţinea de club s-a achitat, s-a plătit, s-a făcut. Este clar că performanţele sportive au lipsit şi am ajuns în acest final de sezon să avem emoţii pentru rămânerea în Liga 1.

Cunoşti foarte bine clubul. De ce apar mereu scandaluri la echipă? Spunea şi Sorescu într-un interviu pentru FANATIK că în fiecare zi apărea ceva când era la Dinamo…

– Îţi spun eu de ce. Pentru că pereţii de la Dinamo au urechi. Tot ceea ce se discută, tot ceea ce există, apare în presă. Cine dă? Nu se ştie. Nu sunt doar la Dinamo. Sunt peste tot aceste lucruri, dar la Dinamo lucrurile sunt accentuate.

Cum caracterizezi sezonul tău de până acum?

– A fost un sezon bun până când au intervenit accidentările şi răcelile. Am avut şi COVID.

“Nu dau jucătorii afară antrenorii la Dinamo, aşa cum nici nu pun jucătorii antrenorul la Dinamo”

Ca jucător, este deranjant că s-au schimbat atât de des antrenorii la Dinamo? Sunt cinci în acest sezon…

– Eu sunt jucător şi trebuie să îmi fac treaba pe teren. Oricum au apărut multe articole în care se scrie că noi dăm afară antrenorii. Nu dau jucătorii afară antrenorii la Dinamo, aşa cum nici nu pun jucătorii antrenorul la Dinamo. Jucătorii doar îşi fac datoria aşa cum o fac. Cum sunt ei, buni, slabi, îşi fac datoria. Când nu o să mai fim buni, o să ne dea şi pe noi afară şi vor veni alţii.

Ultima informaţie este că aţi putea avea doi antrenori la antrenamente după ce Dario Bonetti a câştigat procesul cu clubul…

– Nu ştiu şi nu aş vrea să comentez. Sunt lucruri administrative şi mă depăşesc.

“Vom vedea cine va rămâne, cine va mai fi dorit la club. Aici decid mult şi suporterii, ei sunt cei care bagă bani şi ei trebuie să aleagă pe cine au nevoie”

Să zicem că Dinamo se salvează. Ce se întâmplă din sezonul viitor?

– Nu ştiu. Vom vedea cine va rămâne, cine va mai fi dorit la club. Aici decid mult şi suporterii, ei sunt cei care bagă bani şi ei trebuie să aleagă pe cine au nevoie, cine ajută clubul şi cine nu. Datoria noastră este să facem tot posibilul să salvăm echipa. Apoi, din vară, vom vedea ce se va întâmpla.

Ţi-ar plăcea să rămâi şi din vară?

– Deocamdată nu vreau să vorbesc despre ce va fi în vară. Vreau să fiu 100% fizic şi să ajut echipa ca din vară să fie tot în prima ligă. După aceea, o să vedem dacă voi fi dorit sau nu. Nu pot să ştiu deocamdată.

“Când am avut conflicte, mi le-am rezolvat fără să apară în presă, fără discuţii”

Cum este relaţia cu Dusan Uhrin?

– Indiferent ce aş spune eu, în presă tot va apărea altceva. Mai puţin contează ce spun eu. Cred că cel mai important este să avem performanţe împreună. Nu contează cât de bine, cât de rău te înţelegi cu un antrenor, important este să muncim la obiectivul comun şi acela este salvarea lui Dinamo. Este cel mai important.

Referitor la Mircea Rednic, ai avut vreun conflict cu el? Aş vrea să clarificăm…

– Eu nu am avut conflict cu nimeni. Când am avut conflicte, mi le-am rezolvat fără să apară în presă, fără discuţii. Dar nu am avut niciun conflict cu nimeni. Nu niciun antrenor din cariera mea.

“Italia a rămas acasă a doua oară consecutiv. Orice este posibil la baraj”

Cum vezi ultimele meciuri din play-out?

– Vor fi meciuri grele şi va trebui să acumulăm puncte. Va fi greu să ne salvăm direct şi prin prisma ultimelor rezultate. Trebuie să fim optimişti şi să ne gândim că avem două luni de zile în care dacă nu reuşim să ne salvăm direct, să pregătim barajul. Acolo unde va trebui să fim concentraţi 100%.

Este îngrijorător că soarta lui Dinamo depinde de baraj?

– Italia a rămas acasă a doua oară consecutiv. Orice este posibil la baraj. Eu zic, ca valoare a lotului şi experienţă, echipele din Liga 1 pleacă cu un plus. Dar, într-un meci de baraj este diferit pentru că orice se poate întâmpla.

“Păi dacă fiecare antrenor care a venit a adus jucători… A trebuit apoi cel care vine să îi dea afară şi tot aşa. S-a ajuns la 53 de jucători”

Vorbind de jucători, aţi fost rulaţi 53 la Dinamo în acest sezon. Nu e puţin cam mult?

– Păi dacă fiecare antrenor care a venit a adus jucătorii… A trebuit apoi cel care vine să îi dea afară şi tot aşa. S-a ajuns la 53 de jucători. Conducerea a încercat să le facă pe plac antrenorilor şi să aducă jucătorii de care au nevoie. Ca şi antrenor, încerci să îţi aduci jucătorii pe care crezi că te poţi baza mai mult. În momentul în care pleci, poate vine un alt antrenor care să îşi dorească alţi jucători. Uite aşa s-a ajuns în situaţia să avem 50 şi ceva de jucători.

De ce şi-a publicat salariul pe Facebook? “Pentru că vorbeau nişte oameni foarte prost”

În spaţiul public au apărut mai multe remarci despre salariul tău de la Dinamo. Ai ieşit pe Facebook cu o postare în care ţi-ai publicat salariul. De ce ai făcut asta?

– Pentru că vorbeau nişte oameni foarte prost. Au apărut sume diferite de bani, iar lumea când citeşte spune că “ia uite ce bani câştigă şi nu joacă”. Mai bine să ştie lumea adevărul. Dacă tot apare ceva în ziar, să apară adevărul. Nu ce crede unul şi altul.

Cum vezi programul DDB?

– O reuşită maximă. Dacă nu exista programul DDB, Dinamo nu primea licenţa anul trecut. Mai mult ca sigur. Echipa exista, dar nu ştim unde era. În Liga a II-a, a III-a sau a V-a. Datorită suporterilor, Dinamo trăieşte.

“Eu, unul, sper să prind să joc pe noul stadion”

Tu nu ai fost aici în momentul în care clubul a fost preluat de Pablo Cortacero. Ce părere ţi-ai făcut despre acea situaţie în care Dinamo cade în mâna unor finanţatori care nu au investit un euro şi care i-au păcălit cumva pe toţi?

– Nu pot să îmi dau seama. Eu cred că au fost exact cum ai zis tu, păcăliţi. Dar vorbim de milioane de suporteri, de oameni care trăiesc pentru Dinamo, unii dintre ei din 1948, din tată în fiu, din generaţie în generaţie. Nu ştiu ce a putut fi acolo, sunt lucruri care mă depăşesc, mai ales că nu am stat la birou să citesc documente. La întrebarea asta cred că ar trebui să răspundă altcineva.

Aştepţi noul stadion?

– Da. E clar că toată lumea îl aşteaptă, toată suflarea dinamovistă. Eu, unul, sper să prind să joc pe noul stadion.

Iei în calcul un transfer în străinătate?

– Nu m-am gândit niciodată la vreun transfer. Am luat totul aşa cum a venit. Dacă va fi să vină vreo ofertă convenabilă pentru mine şi pentru club, vom discuta. Până atunci, eu mai contract până la vară şi vom vedea.

“Atâta timp cât eşti în activitate te poţi gândi la echipa naţională. Cred că este locul cel mai important pentru orice jucător şi cred că toată lumea se gândeşte la naţională. Dar eu trebuie să am evoluţii foarte bune şi sunt conştient că este foarte greu să ajungi de la o echipă care se bate la retrogradare să ajungi la echipa naţională. Dacă am fi fost cu Dinamo în play-off şi ne băteam la campionat, altele erau pretenţiile noastre la loturile naţionale”, Gabi Torje