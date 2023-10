Gabi Torje, pierdere mare de bani în Turcia: ”Sunt în faliment”

În această toamnă, fotbalistul în vârstă de 33 de ani a decis să se întoarcă în fotbalul autohton și , pe care speră să o ajute să promoveze în primul eșalon.

Bani pierduți în Turcia de Gabi Torje

Gabi Torje a dezvăluit că cele mai importante momente ale cariere le-a avut în Turcia, dar tot acolo a trăit și un moment mai puțin plăcut. Este vorba de o pierdere financiară de 600.000 de euro.

În vara anului 2017, fostul internațional român a fost împrumutat de formația Akhmat Grozny la Karabukspor, iar turcii se angajau să-i plătească salariul. Doar că Torje a revenit în Rusia după doar 6 luni, iar gruparea turcă a intrat în faliment fără a-i plăti vreun ban.

”La Karabukspor am pierdut toți banii! Am pierdut 600.000 de euro! I-am dat în judecată, am câștigat toate procesele, dar echipa este în faliment. Nu ai ce să le iei. Nici scaunele de fier, nici lemne, nici nimic…

Dar nu sunt numai eu în situația asta. Am fost eu, Gicu Grozav, Cristi Tănase, Valerică Găman, Paul Papp. Toți am fost acolo, toți am pierdut banii! Nu mai am nicio șansă, bani pierduți”, a declarat Torje, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de la .

Unde s-a simțit Torje cel mai bine

Fostul dinamovist a trecut pe la mai multe formații din Turcia și a făcut un top al echipelor la care a activat. ”La Konyaspor m-am simțit cel mai bine. Apoi la Ankaraspor. Am terminat cu ei pe locul 5 și am jucat în cupele europene.

Genclerbirligi a fost în Liga 2, din cauza problemelor financiare a retrogradat. N-a avut bani să plătească jucătorii, a fost depunctată și a retrogradat. În iarnă a venit un investitor, am făcut 31 de puncte și am promovat”, a spus Gabi Torje.

Fotbalistul a vorbit despre situația tensionată de la Dinamo și consideră că șefii din Ștefan cel Mare pentru perioada modestă pe care o traversează clubul din toate punctele de vedere.

În ciuda faptului că a decis să-și continue cariera la Concordia Chiajna, Gabi Torje a anunțat că , dar nu este convins dacă vrea să facă asta. În orice caz, vrea să fie sigur că are toate diplomele necesare pentru a se apuca de treabă, dacă va simți asta.