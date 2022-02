Gabriel Torje, nemulțumit după Rapid – Dinamo 1-1: „Trebuia să câștigăm acest meci”

Spre deosebire de Flavius Stoican, care , scor 1-1, Gabriel Torje a afirmat răspicat că Dinamo merita să obțină victoria. Potrivit spuselor sale, obiectivul din ultima parte a sezonului nu vizează doar evitarea retrogradării.

Gabriel Torje, dezamăgit de rezultatul derby-ului cu Rapid

„Trebuia să câștigăm acest meci, am avut multe ocazii pe final. Dar este bun și un punct în deplasare. Am întâlnit o echipă valoroasă, care poate pune probleme oricui.

Trebuie să încercăm să evităm și barajul. Să continuăm pe acest drum, nu am pierdut în ultimele 3 meciuri”, a declarat mijlocașul „câinilor” imediat după fluierul final al partidei de pe Arena Națională.

În urma acestui rezultat și pe fondul depunctărilor primite de Gaz Metan Mediaș, Dinamo ocupă poziția a treia în clasament, la șase lungimi de codașa Academica Clinceni.

Cosmin Matei: „Important este că nu am pierdut”

Spre deosebire de Torje, Cosmin Matei – marcatorul golului din minutul 20 – nu doar că a fost mulțumit, dar și-a exprimat convingerea că echipa a căpătat mai multă încredere datorită .

„Important este că nu am pierdut. Am luat un punct în deplasare, ne pregătim de meciul cu Sepsi. Am văzut mingea și am dat pe poartă la gol. Mă bucur că am fost în locul potrivit și am înscris.

Nu am reușit să ținem mai mult de avantaj ca să îi prindem, să se descopere. Rezultatele pozitive ne ajută ca moral, dar și punctele sunt importante. Am simțit o problemă musculară în ultimele minute, sper să nu fie nimic serios”, a spus Matei, la .

Răzvan Patriche: „Dinamo e în creștere, sperăm să aducem cât mai multe puncte”

Chiar dacă alb-roșii puteau da lovitura în ultimele minute, nici nu a fost deloc dezamăgit de rezultatul duelului de pe Arena Națională. „Un meci frumos, cu ocazii. Punct meritat în deplasare.

Pe final puteam să și câștigăm dacă eram mai concentrați. Știam că o să vină peste noi, am încercat să stăm bine și să îi prindem pe contraatac.

Eu am dat cu capul în minge și portarul a sărit în mine. Părerea mea că a fost penalty. Dinamo e în creștere, sperăm să aducem cât mai multe puncte.

Galeria noastră a câștigat duelul cu rivalii, bineînțeles. Ambele galerii au fost superbe. Putem să câștigăm puncte și cu Sepsi și cu CFR Cluj”, a subliniat fundașul de 35 de ani.