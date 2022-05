Garry Kasparov anunță că există ”o șansă ca regimul lui Putin să se termine curând”: ”Nici el nu știe”

Fostul campion mondial la șah susține că războiul din Ucraina slăbește Rusia economic, iar în cele din urmă rușii vor reacționa revoltându-se împotriva regimului condus de Putin.

Kasparov nu l-a menajat pe Putin

este un vechi opozant de-ai lui Putin, iar războiul început de Rusia în Ucraina i-a dat ocazia să lanseze și mai multe critici la adresa liderului de la Kremlin.

ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă, legendarul șahist care trăiește în SUA din 2013 a spus că în prezent ”nu este nicio diferență între Putin, Stalin și Hitler”. Mai departe redăm principalele declarații ale disidentului.

”Rusia duce lipsă de anumite rachete și dacă va continua acest război, va ajunge la faliment. Putin ar trebui să rămână fără fonduri. Singurul mod de a termina acest război este să dăm ucrainenilor toate uneltele pentru a termina acest război. Trebuie să le dăm ucrainenilor toate armele de care au nevoie.

ADVERTISEMENT

Este prima dată când vedem ororile online. Știm despre ororile de la Auschwitz și alte orori din toată lumea, dar acum se desfășoară în fața ochilor noștri. Acum, toți cei care se fac vinovați, trebuie să fie trași la răspundere. Am stilul meu de viață de multă vreme. Sunt oponent de-ai lui Putin aproape de la începutul mandatului său”, a declarat Kasparov.

Kasparov l-a criticat prima dată pe Putin în urmă cu 21 de ani

Privind în trecut, cel care a marcat istoria sportului minții a rememorat când a început să simtă că Rusia se îndreaptă spre o direcție greșită sub conducerea lui : ”În 2001 am avut primul articol împotriva lui. În 2005 am renunțat la șahul profesionist pentru a confrunta dictatura lui Putin. Pericolul e prezent, dar credem că avem o șansă ca regimul lui Putin să se termine curând.

ADVERTISEMENT

O mare parte a populației din Rusia nu susține războiul: 70%, nu, 30%, da. Rusia are 20.000 de soldați morți în Ucraina. De la ce cost al pâinii vor ieși rușii în stradă? Nu știu. Nici Putin nu știe. Cred că foarte curând vom afla o mare informație din Rusia. Sancțiunile îi vor forța pe ruși să treacă prin mai multe greutăți. Este doar o chestiune de timp. Un răspuns al anumitor cercuri din Rusia va începe să apară. Este ca un vulcan. Poți vedea bulele. Nu știm cât va mai dura. Că va mai dura 10 ani sau 10 zile…

Orice este posibil… Dacă Putin vrea să declare război, nimeni nu îl va opri. În prezent, marile orașe rusești nu experimentează greutățile războiului. Când milioane de oameni care se uită la război își vor da seama că trebuie să se implice și ei, atunci lucrurile se vor schimba.” Când vine vorba despre elementul care poate întoarce majoritatea populației împotriva lui Putin, Garry Kasparov crede că rușii care au o anumită educație reprezintă răspunsul:

ADVERTISEMENT

Atenție la clasa de mijloc din Ucraina

”Mă refer la acei oameni care au acces la VPN. Clasa de mijloc… Economic, Rusia e o cauză puternică. E o iluzie că Rusia e puternică. Putin pierde venituri, iar toate segmentele economiei Rusiei se vor prăbuși până la urmă, pentru că Rusia depinde de piesele de schimb din străinătate.”

ADVERTISEMENT

Spre finalul conferinței de presă, marele șahist a fost a fost întrebat dacă : ”Nu trebuie ca Putin să apese butonul și racheta să fie lansată. Este un lanț de comandă. Nu cred că este posibil, dar să spunem că este atât de nebun… După aceea trebuie să evaluăm nebunia generalilor și amiralilor care ar trebui să execute acest ordin.

Nu cred că Putin are o armată de kamikaze, dar să pună la încercare armele NATO… Mă îndoiesc că există voluntari dispuși să moară pentru boala lui geostrategică.”