Gaz Metan Mediaș-Botoșani Live video ora 20:00 în play-off etapa a 4-a. În căutarea primei victorii

Meciul Gaz Metan Mediaș – Botoșani are loc vineri, 26 iunie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 4-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Ambele echipe au obținut în premieră accesul între primele șase echipe ale campionatului și nici una nu a obținut încă vreo victorie.

Medieșenii au obținut trei rezultate de egalitate și au pierdut la Craiova, în timp ce echipa moldoveană are un singur egal, 2-2 acasă cu FCSB, înainte ca pandemia să oprească sportul în întreaga lume și trei eșecuri.

Echipa ardeleană are interdicție de la UEFA pentru a juca în cupele europene, în eventualitatea că s-ar clasa pe o astfel de poziție la final de play-off. Botoșani nu are nici o problemă în acest sens, dar e greu de crezut că ar putea prinde locul 3, pentru a fi în preliminarii de Europa League. Mai degrabă speranțele sunt legate de câștigarea Cupei României de către prietenii de la FCSB.

Gaz Metan Mediaș – Botoșani Live Stream pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus

Meciul Gaz Metan Mediaș – Botoșani are loc vineri, 26 iunie, de la ora 20:00 pe stadionul echipei ardelene, în cadrul etapei a 4-a din play-off și este transmis pe micile ecrane de către posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. Aveți și varianta de a accesa site-ul FANATIK.RO, pentru a urmări partida în format LIVE VIDEO.

La Mediaș au avut loc schimbări importante imediat după ce s-a anunțat reluarea sezonului, după trei luni de pauză forțată. Omul care a calificat Gazul în play-off, Edi Iordănescu, a demisionat după un conflict cu președintele Ion Mărginean și a fost adus de urgență cehul Dușan Uhrin Junior, care abia renunțase la postul de la Dinamo.

Botoșani, lovită de COVID 19 înainte de meciul de la Craiova

Botoșani este la polul opus, o echipă foarte stabilă financiar inclusiv în timp de pandemie, unul dintre puținele cluburi din Liga 1 unde jucătorii nu au avut de suferit pierderi financiare, însă echipa nu are ritmul arătat până la calificarea în play-off.

Să menționăm și faptul că moldovenii au fost loviți și de neșansa ca înainte de primul meci după pauza forțată, la Craiova, medicul echipei și un jucător de la echipa a doua să fie găsiți cu COVID 19, ceea ce a dus la anularea partidei, ulterior rejucată marți, 23 iunie.

Gaz Metan, neînvinsă de la venirea lui Dușan Uhrin

Gaz Metan e neînvinsă cu Dușan Uhrin, făcând egal la Giurgiu și la București, cu FCSB, după un meci în care echipa cehului a egalat la ultima fază. Medieșenii sunt încă în insolvență și speră să se încheie această situație la final de sezon.

Va lipsi al doilea meci din cele trei de suspendare atacantului Dumitru Cardoso și un alt atacant, Ioan Hora și-a reziliat contractul. Totuși, casele de pariuri merg pe mâna elevilor lui Uhrin, cotă 2,25 față de 3,65 cât au primit cei de la Botoșani.

