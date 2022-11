Gică Craioveanu pariază pe Argentina la CM din Qatar: „Va fi Mondialul lui Lionel Messi!”

Ne așteaptă Între 20 noiembrie și 18 decembrie, cele mai bune naționale din lume se înfruntă la primul turneu final organizat iarna. Într-un super interviu exclusiv, Gică Craioveanu ne oferă

Gică Craioveanu e fanul Spaniei la Mondiale, dar crede că Messi va triumfa în Qatar

În vară, s-au împlinit Pe 30 iunie 1998, „tricolorii” erau învinși cu 1-0 de Croația, în optimile de finală ale turneului final din Franța. În minutul 56 al acelei partide, Iordănescu îl înlocuia pe Hagi cu Gică Craioveanu, care bifa prima și singura prezență la o Cupă Mondială.

ADVERTISEMENT

De atunci, am ratat calificare după calificare, iar „Grande” a fost nevoit, ediție de ediție, să țină pumnii naționalei din țara care i-a devenit a doua casă, Spania. Turneul final din Qatar nu face excepție. Ambasadorul Superbet va susține din nou „Armada” lui Luis Enrique, dar dezvăluie că „La Roja” nu este favorita sa în lupta pentru trofeul suprem din fotbal.

Gică Craioveanu: „Mbappe strică atmosfera din vestiarul Franței”

Gică, nu e niciun secret că vei fi fanul Spaniei la acest Campionat Mondial. Ce șanse crezi că are la câștigarea trofeului și pe cine vezi favorită să cucerească titlul?

ADVERTISEMENT

– Țin cu Spania, pentru că România nu este prezentă. Trăind aici de atâția ani, îți dai seama că am fost tot mereu fanul „La Roja”. Am văzut că este cotată cam a patra, a cincea favorită la Campionatul Mondial și cred că reflectă realitatea.

Lupta pentru trofeu cred că va fi între cele două mari puteri sud-americane, Argentina și Brazilia. Argentina este favorită nu doar datorită talentului jucătorilor, dar și pentru că are o apărare foarte bună. La o astfel de competiție, contează mult cine se apără bine, dar are și fotbaliști talentați în ofensivă. Iar Argentina îi are pe Messi și Lautaro Martinez.

ADVERTISEMENT

Apoi, printre favorite, pot fi Franța și Germania. Francezii, chiar dacă au jucători foarte talentați, au însă probleme în vestiar. Și mă refer la Mbappe, care are un ego prea mare și strică atmosfera în lot. Germania a avut tot timpul echipe puternice și, cu mici excepții, a obținut rezultate bune la turneele finale.

Cine crezi că va fi golgheterul Cupei Mondiale?

– Poate să fie Lautaro Martinez, pentru că-l are pe Messi în spate, dar ar putea fi Neymar sau Harry Kane. În Spania, se așteaptă de la Morata să iasă în evidență, dar nu cred că va fi cazul.

ADVERTISEMENT

Ce națională crezi că poate fi surpriza Cupei Mondiale și cine crezi că va dezamăgi?

– Danemarca va fi una dintre surprize, pentru că are o echipă foarte incomodă, cu fotbaliști foarte buni, care au învățat foarte bine să joace împreună. Decepția, paradoxal, ar putea să fie Franța, din cauza problemelor interne din lotul lui Deschamps.

ADVERTISEMENT

„Echipele sunt la limită, e un dezavantaj că se joacă iarna”

E primul Campionat Mondial organizat iarna. E un avantaj sau un dezavantaj că turneul final se dispută în plin sezon competițional?

– E un dezavantaj enorm. S-au modificat toate campionatele, s-au jucat etape intermediare, miercuri – duminică. Intervine oboseala și apar foarte multe accidentări, din cauza cărora mulți fotbaliști nu vor participa. Sunt echipe care ajung la limită, una dintre ele fiind Portugalia, care are 4-5 jucători importanți absenți din cauza accidentărilor.

E ultimul Campionat Mondial pentru trei nume imense. Messi, Cristiano Ronaldo și Benzema. Cine crezi că ar merita să-și încheie cariera internațională cu un trofeu mondial?

– Messi. Pentru că s-a tot vorbit de el că ar fi următorul Maradona, iar lui îi lipsește din palmares acest lucru, să fie campion mondial. A arătat, mai ales în ultimele meciuri ale echipei naționale, o altă atitudine, o altă mentalitate. Cred că

Gică Craioveanu despre echipa națională: „Fotbalul românesc e în degringoladă”

Un nou turneu final fără România. Când crezi că-i vom vedea din nou pe „tricolori” la un Campionat Mondial?

– Din păcate, nu prea curând. O spun de foarte mulți ani, fotbalul românesc e un pic în degringoladă, pentru că nu se fac lucrurile bine de la copii și juniori. Apoi, vindem prea ușor fotbaliști importanți în ligi modeste și nici acolo nu prea joacă.

Cel mai frumos și mai important lucru pentru un fotbalist este să-și reprezinte țara la o astfel de competiție. Privilegiul de a juca la un Campionat Mondial nu se uită niciodată. E o mândrie pentru un fotbalist să simtă susținerea unei întregi națiuni și e păcat că au trecut atâția ani în care am fost incapabili să ne calificăm la un Campionat Mondial.

1 turneu final de Campionat Mondial are în palmares Gică Craioveanu: Franța 1998 (1 meci, 0 goluri)

Inspiră-te din pronosticurile date de Gică Craioveanu și alege-ți favoritele de la Cupa Mondială. Pe www.superbet.ro și în aplicația Superbet, găsești pariuri antepost pentru locul pe care fiecare națională îl va ocupa în grupe, câștigătoarea trofeului, dar și pentru cel mai bun marcator al turneului final.

În plus, la Superbet, pe toată perioada Cupei Mondiale, SuperPariorii vor fi răsfățați cu un adevărat maraton la SuperProno, cel mai tare concurs de pronosticuri gratuite din România. Între 20 noiembrie și 18 decembrie, ți-am pregătit 29 de runde zilnice, iar premiile totale sunt în valoare de 3.000.000 de lei!