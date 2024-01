Hagi își calmează jucătorii după Universitatea Craiova – Farul 1-2: ”E doar un meci”. Ce zice de transferuri

”Marinarii” , dar diferența putea fi mult mai mare dacă Louis Munteanu nu rata o mulțime de ocazii. Cu acest succes, constănțenii au revenit pe loc de play-off.

Gică Hagi, prima reacție după U Craiova – Farul 1-2

La finalul partidei U Craiova – Farul 1-2, din etapa a 22-a din SuperLiga, antrenorul Gică Hagi a menționat faptul că jocul a fost unul plăcut pentru public, însă nu a vrut să-și laude excesiv jucătorii.

”Un meci frumos. Întotdeauna între noi și ei ies meciuri frumoase. Ei au talent, avem și noi. S-a văzut acest lucru, am ieșit la joc. Sunt valoroși, tehnici, au viteză, tehnică, trebuia să facem față. A fost un meci cu ritm, cu intensitate. Cred că publicul a fost mulțumit.

Cred că fiecare compartiment a făcut lucrurile bine. E logic să ai momente când ei au calitate, dar în majoritatea momentelor am jucat bine. Louis Munteanu a fost într-o formă foarte bună.

E doar un meci, e un început. Nu are rost să mergem mai departe de atât. Ne așteaptă o echipă care în tur ne-a bătut cu 4-0 (n.r. – FC U Craiova). E o echipă la fel de talentată, cu jucători buni. Trebuie să facem un meci mare la Constanța la fel ca aici”, a declarat Hagi.

Hagi mai vrea să aducă un mijlocaș

”Regele” a lăsat să se înțeleagă că ”marinarii” ar mai putea face transferuri în această iarnă și a ocolit un răspuns clar când a fost întrebat despre o posibilă plecare a portarului Marian Aioani.

”Cristi , are poftă, noi știm ce poate, avem încredere în el. E talentat, are un picior foarte bun. El a venit, e fericit. Important e ca jucătorul care vine la noi să fie fericit, să se simtă bine. Vom vedea alte transferuri, nu știu. Ați văzut că pe bancă sunt copii. Bineînțeles că întotdeauna suntem atenți la ceea ce se întâmplă pe piață.

Căutăm acolo la mijloc, poate, ceva. Sau nu. Vedem. Depinde. Avem o academie foarte bună care are jucători și sperăm să vină ei să completeze minusurile. Aioani a apărat foarte bine, e cu noi și mă bucur că a făcut un meci mare aici la Craiova. E bine că l-ai amintit, a făcut un meci bun”, a spus Gică Hagi.

Louis Munteanu visează să prindă lotul pentru Euro

”Un meci bun făcut din partea noastră, trei puncte mari, pentru că voiam să fim acolo, în play-off. Sunt supărat pe mine că am ratat mult, chiar nu știu ce s-a întâmplat în seara asta. Eu trăiam din execuții. Trebuie să atac spațiile și să fac pentru atacanții laterali spații, asta mi s-a cerut, mă bucur că mi-a ieșit în seara aceasta.

Mă bucur că am marcat și am câștigat meciul. Mai avem opt finale. Trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în seara asta și cu siguranță o să luăm trei puncte meci de meci. Dacă o să am evoluții bune, cu siguranță o să fiu în lotul pentru Euro”, a afirmat Louis Munteanu.

”Am mai jucat inter. E o poziție pe care o pot juca. Trebuie să fac ambele faze foarte bine, să alerg mult, dar e o poziție pe care am mai jucat. Trei puncte foarte importante, pentru că și echipele din spatele nostru au câștigat în etapa aceasta.

Suntem pe drumul cel bun. Am venit unde am fost dorit de către toată lumea și asta cred că este cel mai important pentru un fotbalist”, a precizat și Ronaldo Deaconu, jucător ajuns în această iarnă la Farul.