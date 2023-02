Gică Hagi, despre Farul – Petrolul 2-0: ”Adversarul nu a avut timp să gândească”. Ce jucător l-a impresionat în afară de Alibec: “A pictat”

Trupa de la malul Mării Negre a obținut o și are 5 puncte avans față de CFR Cluj în fruntea clasamentului.

Gică Hagi, încântat de jocul echipei sale în Farul – Petrolul 2-0

La finalul partidei Farul – Petrolul 2-0, din etapa a 26-a din SuperLiga, Gică Hagi și-a lăudat jucătorii pentru prestația excelentă și a ținut să remarce în mod special defensiva care nu a comis nicio greșeală.

”Am jucat un meci foarte bun. Ritmul a fost foarte bun, am făcut ambele faze foarte bine. Am creat presiune, adversarul nu a avut timp să gândească. Asta s-a văzut. O victorie meritată, deși am avut puține goluri și multe ocazii.

Alibec se simte bine cu noi. A găsit echipa care îl pune în evidență. Jucăm un fotbal bun. Progresăm, creștem de la meci la meci. Alibec a știut fotbal întotdeauna. Nu am de unde să știu dacă va fi același și la națională. Acolo depinde de toți ceilalți, la fel ca aici. Nu joacă fotbal singur. Trebuie să fie o echipă.

Nu putem scoate în evidență doar jucătorii din față. Și apărătorii au jucat foarte bine azi. Mijlocașii, nu mai vorbesc, Băluță a pictat. Kiki a făcut un meci foarte bun, Borza la fel. Mazilu, cu experiența puțină pe care o are, s-a descurcat foarte bine”, a declarat Hagi.

Farul nu e la capacitate maximă

Tehnicianul Farului consideră că punctele obținute în întâlnirea cu Petrolul sunt benefice pentru moralul echipa sale, iar jucătorii încep să-și dea seama că au șanse reale la titlu: ”Sunt puncte importante, care ne poziționează acolo sus. Ne dau încredere.

Trebuie să arătăm din ce în ce mai bine, nu suntem la capacitate maximă din punctul meu de vedere. Suntem pe drumul cel bun, ne dorim, vorbim mereu cum să progresăm. Sperăm să găsim drumul. Trebuie să ne luptăm, să ne batem pentru a câștiga. Victoria aduce fericire, încredere și respect”.

Sebastian Colțescu a fost , dar a fost salvat de intervenția de la VAR a lui Sorin Costreie. În minutul 55, la o lovitură de colț a gazdelor, ploieștenii nu au reușit să respingă, mingea a ajuns la Alibec, care a fost călcat clar în careu de Gicu Grozav. Atacantul Farului s-a prăbușit imediat în careu, dar ”centralul”, deși aproape de fază, a făcut semn ca jocul să continue.

După câteva momente de confuzie în care partida a curs, Colțescu a fost chemat de arbitrul VAR, Sorin Costreie, să revadă faza. Cu experiența sa uriașă, ”centralul” și-a dat seama imediat că a luat o decizie greșită și a schimbat soarta fazei dictând penalty.