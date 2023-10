Farul Constanţa a remizat pe teren propriu, . Oaspeţii au deschis scorul prin Cîmpanu, după o eroare a lui Aioani. Gazdele au egalat prin Tudor Băluţă, după .

Gică Hagi se ia de atacanţi după Farul – U Cluj 1-1: “Până unde să o duc? Ultima pasă, şutul…”

Gheorghe Hagi a declarat la finalul meciului că atacanţii săi trebuie să producă mai mult pericol în ultimii 30 de metri. “Regele” susţine că golul lor a venit după o greşeală copilărească:

“Foarte săraci în jumătatea adversă, în special în ultimii 30 de metri. În rest, eu cred că am controlat meciul. Am făcut şi unele greşeli. Dar, din păcate sus nu am fost… şutul, centrarea, cum a fost golul de fapt.

Pasa bună şi restul… Dar a fost puţină calitate. Ce să blocheze? Am ajuns de 30 de ori, de 40 de ori pe lângă careu. Până unde să o duc? Ultima pasă, şutul… Am vorbit le-am discutat.

“Mazilu trebuie să se întoarcă la ce a fost”

Sunt zile în care nu a ieşit. De aceea sunt şi supărat. Am pierdut două puncte importante. Asta este. Jucătorii au momente şi momente. Important este ca echipa să producă.

Louis Munteanu nu trece printr-o perioadă prin care marchează sau e fin, dar vom munci. El, Rivaldinho, Mazilu trebuie să se întoarcă la ce a fost. Nu am ce să reproşez arbitrului.

Pentru unii există toleranţă, pentru alţii. Voi n-aţi văzut golul lor? Greşeală copilărească. Se întâmplă, este meci. Dar important este că după aia am condus ostilităţile, am dus-o în careu.

“Nu suntem periculoşi”

Dar, în ultimii 30 de metri nu e bine. Trebuie să mă asculte. La finalizare, la câte mingi aducem acolo, nu e bine. Nu suntem periculoşi. Orice meci are 3 puncte, jucăm să câştigăm.

Am demonstrat-o anul trecut. Vrem şi în acest an să mergem pe drumul ăsta. Avem meci acasă, de trei puncte şi vrem să câştigăm. UTA s-a omogenizat, a jucat bine cu adversarii puternici”, a spus Hagi.