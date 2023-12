Gică Hagi și Nadia Comăneci, mesaje de Ziua Națională: ”Avem nevoie de succese”

O a făcut și selecționerul naționalei de fotbal a României Edi Iordănescu. El a scris despre valorile care unesc toți românii și despre performanța reușită alături de ”tricolori”.

Mesajele transmise de Gică Hagi și Nadia Comăneci cu ocazia Zilei Naționale

Așa cum ne-am obișnuit deja, Gică Hagi și Nadia Comăneci, două dintre legendele sportului românesc, au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale în care au vorbit despre succes, bucurie și respect.

”Mesajul pentru noi toți: avem nevoie de succese, pentru că succesele aduc bucurie, succesele aduc fericire, succesele aduc respect. Cred că românul are nevoie de cât mai multe lucruri în orice domeniu. Să iasă în evidență cei care excelează”, a declarat Hagi, conform .

Nadia Comăneci, cea mai medaliată sportivă din România la Jocurile Olimpice, a folosit mesajul video pentru a transmite toate cele bune românilor: ”La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români! În această zi de sărbătoare vă doresc multă, multă sănătate, urări de bunăstare, prosperitate și succes. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!”

Compagno și Dumanska, interviuri de colecție de 1 decembrie

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, italianul Andrea , cum s-a adaptat vieții de aici, care sunt diferențele între Craiova și București și ce lucruri îl frapează la noi în țară.

”Când eram la Craiova credeam că toată România este la fel. Când am venit la București am văzut diferența. Am văzut și filmul ‘Team Building’. Am văzut care era diferența dintre un grup de olteni, un grup din București, unul din Cluj. Mi-a plăcut filmul. Italia e foarte diferită, mai ales în nord, în sud. Apoi am înțeles cum e în România. Credeam că totul în România este ca la Craiova!

În România este foarte multă aparență. Dacă te uiți în București, de fiecare dată când vin părinții mei sau o prietenă la mine, nu pot să creadă ce mașini văd aici. Ei cred că aici sunt prea mulți bani. E incredibil, deoarece imaginea este că România nu este o țară foarte bogată. Toți oamenii care vin aici spun că este la fel ca în Monte Carlo! Un român, dacă are 10 euro, își cumpără o mașină de 9 euro! Dar stă în apartament cu chirie. Vrea să arate altceva”, a spus Compagno.

De 1 decembrie, FANATIK vă prezintă un . Portarul naţionalei României iubeşte să joace sub “tricolor” şi chiar şi-a desenat propriul buletin înainte să obţină cetăţenia română.

”Sunt foarte bucuroasă că au trecut 13 ani de când m-am mutat în România. Mereu a fost şi este o plăcere şi o onoare să joc pentru echipa naţională. A fost şi este în continuare visul meu, pe care îl trăiesc de fiecare dată când vin aici”, a afirmat Dumanska.