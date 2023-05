Gică Popescu, despre momentul cheie al meciului Farul – FCSB 3-2: “A fost foarte important!”

Farul Constanţa a avut o revenire de senzaţie în faţa celor de la FCSB. Roş-albaştrii au început meciul ca din tun, cu 2-0, dar în cele din urmă, echipa lui Gică Hagi a reuşit să întoarcă soarta meciului şi .

Gică Popescu: “Am făcut un meci senzațional, am revenit contra uneia dintre cele mai bune echipe din Liga 1”

Gică Popescu, preşedintele Farului Constanţa, consideră că golul marcat înainte de pauză de Mateus Santos a fost momentul decisiv al partidei. După acea reuşită, echipa lui Hagi a pus stăpânire pe joc:

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am câștigat jucând așa cum am făcut-o tot sezonul. Am făcut un meci senzațional, am revenit contra uneia dintre cele mai bune echipe din Liga 1.

Cred că e un titlu meritat, am condus în 33 de meciuri din acest campionat și era păcat să nu ducem sezonul la bun sfârșit.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au fost incredibili, publicul a fost senzațional și cred că merităm acest trofeu. Dacă am fi câștigat cu lejeritate, n-ar mai fi fost un deznodământ atât de spectaculos.

“A fost foarte important golul macat înainte de pauză”

Cred că a fost cel mai spectaculos sezon de când e în play-off în Liga 1. Am simțit dezamăgire după 0-2, dar a fost foarte important golul macat înainte de pauză.

ADVERTISEMENT

După pauză am pus presiune și am reușit să câștigăm. Mai avem un meci pe care mergem să-l jucăm și să-l tratăm cu respect”, a spus Gică Popescu la finalul meciului.

În ultima etapă, Farul Constanţa se va deplasa pe terenul lui CFR Cluj. Meciul nu mai are decât miza ultimului loc pe podium, în cazul în care Universitatea Craiova va câştiga meciul din Giuleşti cu Rapid.

ADVERTISEMENT

va încheia sezonul pe locul secund, indiferent de rezultatul meciului cu Rapid, de pe Arena Naţională. Roş-albaştrii vor evolua în preliminariile Conference League.