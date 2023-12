Gigi Becali a găsit explicația pentru căderea lui Pantea. ”I-am zis și lui Meme”

FCSB a pierdut, pe teren propriu, împotriva gălățenilor, scor 0-2, în etapa a 18-a din SuperLiga. și l-a învins pe Gigi Becali chiar pe Arena Națională.

Căderea de formă a lui Pantea, pusă de Gigi Becali pe seama lipsei de antrenament

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Gigi Becali a pus căderea de formă a lui Alexandru Pantea pe faptul că antrenamentele de la FCSB durează prea puțin.

”Pantea, nu știu ce și cu el. Păi de ce nu mai joacă nimic? O oră și un sfert. Imediat m-a dus gândul. Am întrebat după meci ce se întâmplă. L-am întrebat pe Mihai (n.r. – Mihai Stoica) cât face antrenament și mi-a zis o oră și un sfert.

‘Cum adică o oră și un sfert? Păi tu nu ai ceas?’, i-am spus lui Meme. ‘Păi eu ce să fac?’, mi-a transmis el. ‘Păi tu ce să faci? Tu ești acolo conducător. Ești omul care te-am pus să conduci. Ai ceas? Pune ceasul’, i-am zis eu.

‘Păi ce fac, îl dăm afară pe Neubert? Că face el pregătirea’, mi-a zis Meme. ‘El face pregătirea, dar îi spui așa: Combinată cu antrenor, cu pregătire, ceasul este 13:00, la 14:45 se oprește antrenamentul’. Repetiție, repetiție.

Să vezi acum după ce am intervenit eu ce se va întâmpla: repetiția, repetiția. Dacă nu face repetiții nu are antrenament, nu a mai urcat prea mult. Nu e antrenat, nu are condiție fizică. Nu poți să-l scoți că nu ai pe cine să bagi sub 21”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali vrea să transfere jucători ofensivi

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis pe un ton categoric că Andrea , până la finele sezonului, după care își va găsi altă echipă. În aceeași situație se mai află Dorin Rotariu, Valentin Crețu și Cristi Ganea.

După eșecul cu Oțelul Galați, scor 0-2, patronul liderului . ”Optar, nouar, decar. Ăștia trei vor fi aduși. Bine că am ajuns aici. Vedem cum ne ajută Dumnezeu să putem să o scoatem până la iarnă. La iarnă iau 3 jucători și am terminat bâlciul”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

