Gigi Becali a lămurit schimbarea lui Compagno: “Trebuiau s-o revoce. Asta e!”

După egalul celor de la FCSB cu Nordsjaelland din Conference League, scor 0-0, s-au pus multe întrebări cu privire la deciziile făcute de roș-albaștri. din mai multe părți, în mod special pentru schimbarea lui Compagno. Mai multe personalități din lumea fotbalului au susținut că italianul trebuia să rămână până la finalul partidei.

Gigi Becali: “Planul era făcut”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali a vorbit despre faptul că schimbarea lui Compagno trebuia revocată. Patronul de la FCSB nu a fost mulțumit de alegerea făcută de Charalambous și Pintilii, dar recunoaște că nu a fost timp pentru a rectifica decizia.

“Eu am vorbit atunci cu ei. Planul era făcut. Schimbarea s-a transmis atunci când s-a luat și roșul la ei. Charalambous și Pintili trebuiau să o revoce. Au vrut să facă asta, dar nu au mai avut timp. A fost prea din scurt”, a declarat Gigi Becali.

Charalambous, libertate la decizii

Chiar dacă în campionat Becali se implică decizional asupra schimbărilor, pe plan extern . Patronul lui FCSB a spus că cei doi tehnicieni au avut libertate maximă la meciul cu Nordsjaelland din Conference League. Becali a vrut doar să cunoască planul pe care Charalambous l-a pus în făcut împreună cu Pintilii.

“Sunt momente în care eu spus să facă ce vor ei. Și la jocul acesta le-am zis că vă las pe voi, că știți mai bine echipa. Doar i-am întrebat cum or să facă pressingul, iar ei au zis că o să alterneze.

Așa a și făcut. I-a lăsat să se joace acolo cu portarul, să paseze cu el. I-au lăsat să paseze între ei, că dacă tot au portar bun care știe să paseze, le-a dat voie să se distreze în jumatea lor cât au vrut ei.”, a mai spus patronul de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

Ofertă bombă pentru FCSB. Un american i-a făcut ofertă lui Becali de milioane

Gigi Becali a primit o super ofertă de la un american cu origini românești. Potențialul cumpărător . Nici pentru suma dublă de 100 de milioane de euro, finanțatorul FCSB-ului nu ar fi de acord să dea clubul.

“Ieri înainte de meci am avut o ofertă de la un american, 50 de milioane de euro. Am zis nu o dau echipa. Bine, oferta am avut-o cu vreo 2 săptămâni înainte, am zis stai puțin cu gândul să o dau. Au zis copiii, tată dacă dai echipa ce o să faci tu, tu numai la biserică mergi, altceva nu, la botez nu mergi, la nunți nu mergi, concediu nu mergi, ce o să faci cu banii?

Și am zis când m-a sunat ieri nu o dau că nu vor copiii. Mi-a zis domnul Becali, spune un preț. Care să nu mai refuze copiii. Dar să o dai, nu să te joci cu noi, e un român, un american care are origini românești, copiii lui doar puțin, unul dintre copii e disperat cu FCSB-ul, spun să le zic 100, dacă le zic 100 și dacă zic că dau, ce mă fac? Mă fac de rușine. Atunci am zis, bă nu mai. Mai ales că și duhovnicul meu a zis nu, nu vreau.”, a explicat Gigi Becali.

