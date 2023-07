Vestea pe care fanii FCSB o așteaptă: „Am speranțe că vine Chiricheș!”

Managerul general al „roș-albaștrilor” a spus că a avut o discuție cu fundașul echipei naționale și simte că acesta și-ar dori să revină la FCSB, club de la care a fost vândut în 2013, în Premier League, la Tottenham. FANATIK fabulos pe care Gigi Becali i l-a propus lui Vlad Chiricheș.

Vestea pe care fanii FCSB o așteaptă despre Vlad Chiricheș

Mihai Stoica le-a dat o veste mare fanilor FCSB-ului cu privire la Vlad Chiricheș, despre care a spus că simte că își dorește să revină la vicecampioana României, chiar dacă mai are oferte din Italia. FANATIK a s-a antrenat azi, 13 iulie, la baza din Berceni a FCSB-ului.

„Am avut o discuție. Eu am speranțe, chiar am speranțe. În câteva zile vom știi dacă e da sau nu. Azi am avut o discuție, cred că îl cunosc destul de bine, m-am uitat în ochii lui și părea că îi surâde ideea.

Nu s-a antrenat cu echipa, s-a antrenat normal, singur, cum fac toți jucătorii care vin să se recupereze la noi. Și Hamroun când a fost accidentat, și-a făcut recuperarea la baza noastră.

E finul lui Pintilii, nu e problemă, îşi fac concediile impreună. Nu e asta problema! Are oferte din Italia, dar vibe-ul lui m-a făcut să cred că se poate”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Ar fi o mare lovitură pentru noi!”

Mihai Stoica a continuat și a spus că venirea lui Vlad Chiricheș ar reprezenta o pe piața transferurilor, discutând și despre lansarea noilor echipamente: „Pentru noi ar fi o lovitură mare.

Poate fi extrem de important în vestiar, e primul mare jucător de care mă întreabă fotbaliștii dacă vine sau nu. De obicei nu prea te întreabă, că e concurenţă, dar de Chiricheş toţi întreabă. E singurul!”.

„Ieri, când începuse prezentarea, era un băiat care era cu un tricou nou și care își lua autografe pe el. Mi-a spus că vrea și cu sigla Peluzei Nord pe față și i-am spus să vină astăzi la bază și a venit”, a mai spus MM Stoica.

După ce a plecat de la FCSB, Vlad Chiricheș a mai evoluat pentru: Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese. Până să fie jucătorul FCSB-ului, „Chiri” a mai jucat pentru: Benfica U19, Internațional Curtea de Argeș și Pandurii Târgu Jiu.

