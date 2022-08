Gigi Becali are grijă de Octavian Popescu: „A spus clar că îi va mări salariul! Acum se pune și în slujba echipei”

Managerul general al vicecampioanei României a spus care a fost motivul pentru care patronul „roș-albaștrilor” a luat decizia de a-i mări salariul lui Tavi Popescu.

Gigi Becali are grijă de Octavian Popescu

că Gigi Becali îi va mări salariul lui Octavian Popescu, spunând că el și cu David Miculescu sunt precum siamezii: „N-am dat dimensiuni acestei probleme.

N-a avut cifre, dar a câștigat cifre în altă parte, care ne arată că poate juca pentru echipă. El este care se poate pune și în slujba echipei”.

„Ieri ne așteptam la mai mult, pentru că ar fi trebuit să iasă în evidență, dar nu cred că e o problemă. Nu sunt îngrijorat. Poate fi un blocaj că n-a marcat, care poate să-l macine, dar nu cred că e o problemă la el.

Gigi a spus clar că îi va mări contractul. A venit Miculescu, el cu Miculescu sunt siamezi. Acum, venise Miculescu și avea un salariu mai mare, iar Gigi a spus că i-l face și lui Tavi la fel, mai ales că de un an jucase la noi și confirmase”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Gigi Becali a fost extrem de nervos după remiza FCSB-ului cu Hermannstadt, scor 2-2, FANATIK.

Vadim Rață a picat în dizgrațiile lui Gigi Becali

MM Stoica a continuat și a spus că deloc de prestațiile lui Vadim Rață de când a ajuns la FCSB, însă a precizat că Rachid Bouhenna se va întoarce la prima echipă, deși la un moment dat părea „exilat” de către patronul echipei:

„Gigi a spus că e foarte nemulțumit de Rață, că spunea că noi i-am zis de el. Dar nu poți să știi niciodată cum face tranziția un jucător.

Țucudean a fost interesant la Dinamo, a plecat în Belgia și a venit după la Steaua, unde n-a impresionat deloc. Apoi a mers la Viitorul, unde a fost bun, iar la CFR Cluj a fost senzațional”.

„Nu știu dacă e posibil să se întoarcă Rață la Voluntari, dar asta e realitate. Bouhenna va reveni la prima echipă, asta am vorbit cu patronul.

Îl voi anunța pe Dică că de mâine va reveni Bouhenna. Nu am făcut nicio ofertă momentan pentru un fundaș central. Dacă am știi pe cine să luăm, am face o ofertă”, a mai spus MM Stoica.