Gigi Becali, dat de gol de un membru al familiei: ”Are peste un miliard de euro avere!”

La sfârșitul anului trecut averea finanțatorului de la FCSB era estimată la 350-400 de milioane de euro, conform Top 300 Capital, însă se pare că suma este cu mult mai mare.

Primul care a vorbit despre banii patronului ”roș-albaștrilor” a fost Dumitru Dragomir. Fostul șef de la LPF a dezvăluit că Becali are încât nu ar putea să-i cheltuie nici dacă ar trăi 5.000 de ani.

Averea fabuloasă a lui Gigi Becali

Unul dintre cei mai apropiați oameni de Gigi Becali este fostul acționar de la Dinamo București, Cristian Borcea, iar acesta a dezvăluit că averea nașului său este mult mai mare decât s-a scris în presă.

”Eu cred că are peste un miliard de euro, active și bani. Pe el nu-l interesează decât biserica și familia. FCSB este doar o afacere”, a declarat Borcea, la .

”FCSB nu are probleme cu banii pentru că a mers tot timpul în Liga Campionilor. Când eram noi, ne tachinam, mergea în deplasări, mergeam la televiziuni. Pentru el, acum este o afacere. Dacă nu ar mai fi la FCSB, se duce la Clinceni. Baza lui este peste cea a lui Hagi.

Dacă era o unire, ar fi fost bine pentru ei. Cu stadionul, cu baza, cu suporterii, ar fi jucat cu 30.000 la fiecare meci. Ar fi avut condiții peste Academia lui Hagi. Era greu ca cineva în România să-l egaleze. Era o prăpastie”, a mai spus fostul acționar dinamovist.

De ce nu revine Borcea la Dinamo

Cristian Borcea, ajuns la 51 de ani, a dezvăluit că n , deoarece a rămas marcat de faptul că din cauza fotbalului a ajuns să facă închisoare.

”Nu, nu mă mai implic. Plătește și tu operație pe cord, plătește și vreo 5 milioane de euro, fă și vreo 5 ani jumătate de pușcărie și o să vezi de ce. Nimeni nu a mai făcut pușcărie din fotbal, noi am fost dați exemplu.

Uitați unde a ajuns Penescu, Porumboiu, Iancu, Mititelu… a scăpat vreunul? I-a mai ars cuiva de fotbal după asta? Noi aveam cea mai mare notorietate. S-au băgat bani mulți în fotbal, să știți. Singurul care a scăpat de închisoare a fost Adrian Porumboiu. Cred că a băgat peste 25 de milioane de euro în fotbal”, a afirmat el.

Borcea, mari probleme de sănătate

Fostul acționar dinamovist a precizat că are mari probleme de sănătate din cauza pasiunii sale pentru fotbal: ”Suntem o echipă blestemată. N-am spus că mergem în Liga Campionilor, am zis să ne aducă echipe în Liga 1, că nu mai aveam cu cine să jucăm, am dat vacanţă la jucători şi am jucat cu juniorii.

Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănatatea. Nu dorm noaptea, iau 5 pastile pe zi, operaţie pe cord, două divorţuri, mai mult ce să pierzi? Plus atâtea milioane.

Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă întelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înţeles. Le-am zis că e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfactii. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată”, a încheiat Borcea.