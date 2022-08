Gigi Becali, declarații tari despre Vasi Geambazi. „Îi dau 10.000 pe lună că e nepotu-meu. Are copii prin Spania, plătește școli, alea, alea…. Dar nu poate să semneze în locul meu!”. Exclusiv

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și nepotul său, Vasile Geambazi, care este printre altele și finanțator la Unirea Constanța, , în care fostul evaluator acreditat de către ANRP, Emil Nuțiu, este judecat pentru fapte de corupție. Printre acuzații se numără și cea conform căreia Vasi ar fi finanțat-o ilegal pe vicecampioana României când unchiul său era în arest.

Vasile Geambazi are „interzis” la FCSB. De ce nu îi dă Gigi Becali drept de semnătură

Nuțiu este acuzat că a supraevaluat un teren din orașul Voluntari, pentru care nepotul lui Becali a primit despăgubiri. Drepturile litigioase asupra terenului în suprafață totală de 21,75 hectare , care le cumpărase cu 1 milion de euro, în urmă cu mai bine de zece ani.

Emil Nuțiu este acuzat că ar fi supraevaluat acel teren cu 71.339.884 euro, valoarea reală a acestuai fiind de aproximativ 20 de milioane de euro. Timp de cinci ani, nepotul lui Gigi Becali a primit despăgubiri de la ANRP în tranșe egale. Prejudiciul rezultat a fost de 51.389.884 euro, pentru care, inițial, și pe cele ale lui Geambazi.

Printre acuzații s-a numărat și faptul că, din banii încasați de la ANRP, Vasi a finanțat-o pe FCSB, în cei doi ani în care patronul se afla în închisoare. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, finanțatorul roș-albaștrilor a ținut să precizeze că nepotul său nu poate avea drept de semnătură.

„Nu e problema mea, sechestrul lui. E adevărat, el e nepotul meu, îl ajut… Ce e treaba mea, el a divorțat, are familia lui. Eu ajut toți nepoții dar asta nu înceamnă că ce e al meu e și al lor. Eu le dau, ei se descurcă, treaba lor. Dar le dau cât vreau eu. Asta nu înseamnă că Vasile Geambazi face ce vrea el.

Cât am fost în pușcărie, a avut împuternicire pe conturi, după ce am ieșit, am stopat tot, le-am anulat pe toate. Și la revedere, ce treabă are? Nepoții sunt nepoți, ei lucrează… El primește bani, 10.000 de euro pe lună. Nu înseamnă că dacă e nepotul lui Gigi, beneficiază de milioanele lui Gigi. Niciodată, în viața lui. El ce primește bani, lucrează la mine, pe colo, pe colo. Că face el, că lucrează pe la alea, dar are și afacerile lui”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu poate să semneze în locul meu nici pentru 5.000 de euro!”

În ultimii ani, Vasile Geambazi a fost implicat puternic în dezvoltarea Academiei de la FCSB, care, între timp, a devenit una dintre cele mai bune din România. Acum, acesta este patron la Unirea Constanța, echipă care evoluează în Liga 2 Casa Pariurilor și care are în componență o sumedenie de fotbaliști împrumutați de la roș-albaștri.

Pe lângă faptul că a explicat că după ce a ieșit din arest i-a anulat toate împuternicirile nepotului său, Gigi Becali a transmis și că Vasi e în prezent doar un angajat al clubului FCSB. Latifundiarul din Pipera susține că nu știe ce a făcut nepotul său cu banii de la ANRP și că Vasi este direct răspunzător pentru faptele lui.

„Nici nu mă interesează, că nu-l întreb ce câștigă la afacerile lui. Pentru că lucrează la mine, eu îi dau 10.000. Normal, eu ar trebui să-i dau numai 3.000. Dar pentru că e nepotu-meu, îi dau salariu 10.000. Că are copiii prin Spania și trebuie să plătească școli, alea, alea… Dar Vasile Geambazi nu poate să semneze în locul meu nici pentru 5.000 de euro. El a avut împuternicire când am fost la pușcărie, la revedere, punct.

Pe toți nepoții mei îi ajut, e adevărat. Dar în el am avut mai mare încredere și i-am dat împuternicire, atunci. Și dacă i le ia, poate să i le ia, care e problema mea. Ce a făcut, răspunde. Au 45-50 de ani nepoții, nu mai răspund eu de ei ca la 20 de ani. E treaba lui, are familie, cheltuieli… milioane de euro.

Treaba lui ce a cheltuit cu nevasta lui. Mă bag eu în familia omului? Doamne Ferește! Eu i-am ajutat, le-am dat milioane și milioane, le-am dat bani pe gură și pe nas, la revedere.

Acum am eu nepoții mei. Au copii mari, are fată de măritat, Vasile Geambazi. Păi îi dau eu ca la copii sau răspund eu de el? Ați înnebunit, toată ziua cu nepoții lui Becali. O să devină bunici nepoții ăștia ai lui Becali”, a adăugat latifundiarul din Pipera.