Gigi Becali e sigur că va câştiga palmaresul Stelei: “N-ai cum să judeci altfel! În ultima etapă o să fie frumos! Pe Ghencea cu festivitate cu artificii!”

FCSB intră în play-off de pe locul trei, la doar trei puncte de liderul Farul Constanţa, după înjumătăţire. Roş-albaştrii au câştigat cu 1-0 meciul cu Sepsi şi primul adversar din play-off va fi Universitatea Craiova.

Gigi Becali e sigur că va câştiga palmaresul Stelei: “N-ai cum să judeci altfel! Sper că vom reveni pe Ghencea”

Gigi Becali visează ca până la finalul campionatului să câştige şi palmaresul Stelei, pentru care se luptă cu CSA Steaua. Un nou termen la pentru recurs a fost fixat pentru 16 martie:

ADVERTISEMENT

„Sută la sută o să câștigăm palmaresul! Sunt decizii în acest sens în cazul celor de la Rapid, Timișoara, Craiova. Când câștigi palmaresul, câștigi și marca notorie. V-am spus că atunci când o să avem palmaresul o să avem și marca notorie.

Legat de stadion sper că vom reveni pe Ghencea. Ciolacu și-a făcut treaba, a dat o lege și trebuie să pună normele de aplicare. Ei (n.r. -conducerea CSA Steaua) au trecut peste detalii.

ADVERTISEMENT

Eu am băgat 30 de milioane de euro și am salvat echipa! Nu m-au lăsat să-mi fac treaba. Numai șicane. Am jucat pe coclauri, pe la Pitești și Buzău”, a declarat Becali într-o conferinţă ad-hoc, organizată la Palat.

VEZI VIDEO:

Gigi Becali vrea să sărbătorească un nou titlu pe Stadionul Steaua: “În ultima etapă o să fie frumos! Pe Ghencea cu festivitate cu artificii!”

Patronul celor de la FCSB vrea să sărbătorească un nou titlu pe stadionul Ghencea şi spune că va reveni la stadion dacă echipa lui va obţine titlul. În ultima etapă este programat duelul FCSB – Rapid:

ADVERTISEMENT

“Vor veni judecători tineri care vor face dreptate și vom juca pe Ghencea. După cum vrea Dumnezeu, etapa a 7-a sau a 8-a să o jucăm pe Ghencea și să fim campioni.

În ultima etapă o să fie frumos! Pe Ghencea cu festivitate cu artificii! Ne închipuim. Dacă va fi sărbătoare când vom juca cu Rapidul și vom fi campioni, voi veni. Altfel nu!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

În 2021, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât ca palmaresul din 1947 până în 1998 să revină celor de la CSA Steaua, iar cel din 2003 până în prezent să fie al celor de la FCSB. Echipa lui Gigi Becali a făcut recurs la Înalta Curte şi următorul termen este peste trei zile. Palmaresul din 1998 până în 2003 este al nimănui.

ADVERTISEMENT