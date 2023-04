Gigi Becali, imagine rară alături de mama lui. Alexandrina Becali este imobilizată în scaunul cu rotile. Foto

Gigi Becali are o relație specială cu mama lui, Alexandrina Becali, o figură extrem de apreciată și în lumea bisericească. De aici a izvorât și dragostea patronului FCSB pentru credință, iar omul de afaceri îi mulțumește tot timpul pentru asta.

Gigi Becali, imagine rară alături de mama lui, Alexandrina Becali

să aibă grijă cât mai mult de mama sa, care a ajuns la o vârstă venerabilă. Patronul FCSB a însoțit-o pe bătrână la o clinică privată pentru o vizită medicală.

În imaginea surprinsă de se poate observa că Gigi Becali nu a fost cel care a împins căruciorul. Chiar și așa, a ținut să fie prezent și să se asigure că Alexandrina Becali are parte de cele mai bune condiții.

Becali a fost recunoscut de o fană, care l-a rugat să facă o poză. Ce a urmat e desprins parcă din conferințele de presă în care vorbește despre credință: „Dar de ce fumezi? Te duci la biserică?”. Surprinsă și puțin stânjenită, femeia a răspuns: „Mă duc!”. Discuția a continuat, iar Gigi Becali i-a ținut o scurtă predică și a trimis-o la lăcașurile de cult pentru rugăciune.

La final, în drum spre mașină, Gigi Becali a avut parte de ajutorul mai multor binevoitori, care au ajutat-o pe Alexandrina Becali să intre în bolidul de lux cu tot cu cărucior. Bineînțeles, aceștia au fost recompensați pe măsură de patronul FCSB.

Gigi Becali, despre relația specială pe care o are cu mama sa: „Mă ceartă în fiecare zi! Dragostea mamei e până la 200 de ani!”

într-un interviu recent și a vorbit despre mama lui: „Aoleu, vai de capul meu! Mă ceartă în fiecare zi! Orice, nu-i bine, nu-i place nimic! Dragostea mamei e până la 200 de ani, ea mă așteaptă în fiecare zi cu ceai. Mă trezesc la 6 și mă trezesc cu ceaiul făcut. Dacă eu găsesc ceaiul, asta înseamnă că ea se trezește la 5. Vă dați seama ce înseamnă dragostea mamei? Mă cicălește, mă înnebunește!

Mama este o femeie foarte iubitoare. Şi a fost foarte blândă cu mine în copilărie. Nu m-a lovit niciodată. Era croitoreasă şi îmi croia cele mai frumoase haine. Toată familia îşi dădea viaţa pentru mine. De la tată, surori, mamă, bunică. Eram ca un înger pentru ei”.

Becali a vorbit despre cât de asprii erau părinții cu el: „Tata mi-a dat o singură dată o palmă pentru că am scăpat oile. S-a simţit foarte vinovat pentru că mi-a spart un dinte şi am plâns amândoi. Am decis atunci să nu îi spunem mamei ca să nu o supărăm. Erau şi lucruri pe care nu le tolerau. Nici mama nici tata nu erau de acord cu minciuna. Tata spunea că adevărul şi dreptatea sunt cele mai bune arme. Ţineau foarte mult ca lucrurile să fie corect făcute. Era nenorocire dacă se întâmpla să mint, dar nu se întâmpla”.

a avut și o soră, care a încetat din viață la doar 44 de ani: „Sora lui Gigi, care a murit, a fost în clasă cu mine, noi am fost botezați în aceeași apă cu Dorina, sora lui Gigi, și am fost crescuți împreună ca frații. Ea a murit pentru că s-a sacrificat să îngroape copii rămași fără ajutor, care nu mai puteau să fie înmormântați și ea a răcit acolo în cimitir, îngropând copii… a făcut pneumonie și a murit după Revoluție”, a dezvăluit vărul Giovanni.

