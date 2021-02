Gigi Becali, ironic după victoria FCSB-ului la Botoșani: „A fost blat, că sunt eu prieten cu Iftime”

FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Gigi Becali a comentat după partidă evoluția echipei sale și a ironizat aluziile de non-combat al gazdelor.

Patronul celor de la FCSB a vorbit și despre necesitatea de a fi implementat sistemul VAR în România și a criticat deciziile arbitrului Ovidiu Hațegan, pe care îl acuză că a refuzat două penalty-uri echipei sale.

De asemenea, patronul FCSB a vorbit din nou despre situația lui Florinel Coman, pe care l-a apărat susținând că nu a dat examenul auto în România pentru că „poate aici nu îl lua”.

Gigi Becali, ironic după victoria FCSB-ului la Botoșani: „A fost blat, au vorbit Haruț și Moruțan cu ei!”

Deși anunțase că se retrage din viața publică definitiv și că nu mai dă declarații în presă, Gigi Becali a început din nou să vorbească și a devenit tot mai vocal în ultima perioadă.

Patronul FCSB a intrat în direct și după succesul liderului Ligii 1, 2-0 pe terenul celor de la FC Botoșani și a comentat cu ironie aluziile referitoare la un posibil non-combat al gazdelor.

„Am vorbit eu cu Moruțan să îi spună lui Șeroni că îi dau 50.000 de euro să facă henț! A fost blat! A fost aranjament, că sunt eu prieten cu Iftime! Nu ați văzut că Croitoru nu s-a agitat deloc? Haruț vorbise cu ei, pe Haruț l-am pus să vorbească, să fac aranjament! I-a zis Haruț: „Bă, dacă dai cu capul, să dai pe sus!”. Șeroni și-a dus mâna mai sus ca să vadă Hațegan, dar el n-a vrut să vadă! Are curaj să facă așa ceva într-un meci european?”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Critici dure la adresa lui Ovidiu Hațegan: „Am avut două lovituri de la 11 metri!”

Gigi Becali a vorbit și despre modul în care a urmărit meciul de la Botoșani și a mărturisit că este foarte relaxat cu privire la lupta la titlu. El nu îi mai dă nicio șansă Universității Craiova.

De asemenea, patronul FCSB a comentat schimbarea lui Denis Haruț la pauză cu Iulian Cristea, lăsând să se înțeleagă că ideea mutării i-a aparținut lui. El a declarat cu amuzament că „a gândit foarte bine antrenorul”.

„Atunci când ești pe primul loc și nu ai așa mare avantaj… Te gândești că poți decât să majorezi diferența dintre tine și a doua clasată, atunci te uiți la meci mai relaxat. Nu mai am nicio emoție cu Craiova. Sunt șapte puncte. Și dacă erau patru… Nu mai am emoții, așa gândește patronul, proprietarul. Asta e trăirea. Din diferența de puncte vine liniștea.

De unde să știu cu ce a deranjat Haruț? Nu v-a zis antrenorul? Dacă nu știți dacă sunt motivele reale, mai bine să nu știți. V-a spus antrenorul. Da, ca să avem mai multă viteză în bandă, a gândit bine antrenorul. Nu mai răspund la provocări. Eu m-am cam retras din viața publică, dar nu am cum să mă despart de voi așa… Suntem încă prieteni”, a mai spus Becali.

Înainte de a comenta despre posibilitatea introducerii sistemului de arbitraj video în Liga 1, Gigi Becali a criticat dur deciziile arbitrului Ovidiu Hațegan. El l-a acuzat pe central că nu i-a dat două penalty-uri FCSB-ului și că a arbitrat tendențios.

„Am avut două faze astăzi. Am avut faza când a dat fault în atac la Miron. A dat fault în atac la mișto, șmecherește. A dat în mână, am avut 11 metri acolo. Avem de două ori 11 metri. Îl ia pe Miron în brațe și Miron se debarasează de adversar doar. Bine, încearcă ei șmecherii, dar degeaba încearcă.

Dacă vrea Domnul, dăm alt gol. Cred că e dată o direcție, din discuții. Dacă trei meciuri la rând ai 11 metri pe care nu le primești, în schimb se dă pentru adversar 11 metri, ce să mai zici? Nu vorbim despre ce a fost altă dată. Am văzut în seara asta că Șeroni bagă mingea în mână și nu s-a văzut, la fel și Camora”, a mai spus șeful celor de la FCSB.

Vrea neapărat VAR: „Dau și 150.000 de euro!”

De asemenea, Gigi Becali a menționat că este de acord cu Mihai Rotaru și că vrea neapărat ca sistemul de arbitraj video să se introducă în Liga 1, în așa fel încât erorile de arbitraj să nu mai fie atât de dese.

„Eu dau și 150.000 de euro, numai să implementăm VAR odată! Eu am spus din principiu că FRF trebuie să dea banii, dar dacă vor să dăm noi, dăm! Dacă ei spun așa, nu ei dictează? Facem ce spun ei! Eu propun și le spun așa: dați ce vor și hai să punem VAR-ul odată și gata!

Argăseală va avea mandat de la mine: oricâți bani trebuie să plătim noi, dăm și gata! Dacă avem VAR, nu își mai permite Hațegan să facă ce a făcut aici! Să spună Crăciunescu ce a fost!

Mă mai supăr câteodată și îmi dau drumul și vorbesc. Dar tot ce vrea FRF eu fac, că mi-e frică de ei. Suntem obligați să facem și o să facem! Te obligă că votează în Comitetul Executiv și gata, tot faci ca ei”, a mai declarat Becali.

Explicații confuze în cazul lui Florinel Coman: „Nu a dat în România că poate nu putea să îl ia!”

Și despre situația lui Florinel Coman, cel care a fost prins conducând cu un permis auto de Ucraina, despre care se bănuiește că ar fi fals. Atacantul FCSB fugea cu 165 km/h pe autostrada A2 atunci când a fost oprit de polițiști.

Gigi Becali susține că tot ce a făcut fotbalistul este legal și că inclusiv suspendarea permisului nu este o problemă, având în vedere modul în care a fost depășită limita legală.

„Cu Coman doar am aflat că el a dat examen acolo în limba engleză. Este înregistrat și nici carnetul nu i-l poate reține, că nu a avut peste 180 km/h. Când a fost accidentat s-a dus și a dat examen. Nu mai știu, a fost o dată accidentat. Mi se pare că a stat vreo lună acolo. Acolo faci școala de oferi, o plătești și primești șoferul.

Adică nu mai dai examenul, cum ar veni. În orice țară te duci, dai examen și iei permisul. În Cipru, de exemplu, îl iei imediat. Sunt țări care permit asta. Nu a dat în România că poate nu știa… A dat unde era mai ușor, poate nu putea să îl ia aici. Dacă pot să îl iau în Italia sau în Franța pot să conduc, dacă zice pe carnet că e internațional!

Am vorbit cu avocații și au început să râdă că nu există pușcărie pentru conducere fără carnet. La a treia, a patra abatere poate. E amendă penală, cu suspendare șase luni, un an. Eu aveam la pușcărie unul pe care l-a prins băut a treia oară ca să îi dea un an și jumătate de pușcărie”, a concluzionat patronul roș-albaștrilor.