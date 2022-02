Gigi Becali își bate joc non-stop de munca staff-ului și a jucătorilor. Trei episoade recente de culise din vestiarul de la FCSB. Exclusiv

Patronul FCSB, Gigi Becali a recunoscut de mai mult timp că el alcătuiește lotul, el comandă schimbările, ba chiar are uneori inspirații și de sistem de joc. Dar ceea ce face în ultimul timp, cel puțin de la reluarea campionatului, depășește cu mult… așteptările.

Și, inevitabil, toate acțiunile patronului roș-albaștrilor se răsfrâng asupra rezultatelor echipei și scoate FCSB din lupta la titlu. Chiar dacă, teoretic, Becali calculează zilnic cât mai are până prinde CFR Cluj. Dar la el e chestie de moment. Ieri FCSB nu mai avea nicio șansă la campionat, azi Becali crede că are iar șanse mari.

Pentru a vă face o imagine cât mai elocventă despre ceea ce se petrece la FCSB, FANATIK scoate la lumină trei episoade din 2022, care arată clar cum Becali își bate efectiv joc de munca jucătorilor și a staff-ului de la Berceni.

Și ca să fie tacâmul complet, Gigi Becali își dă inițial acordul, la început de săptămână, pentru ceea ce pregătesc Toni Petrea și staff-ul său în vederea meciului care urmează. Apoi, în ziua partidei, vine cu ideile sale personale despre primul 11 și dă totul peste cap! Asta înainte de meci, pentru că în timpul acestuia are alte idei revoluționare!

Surprinzător pentru mulți, FCSB a început anul cu contra campioanei CFR Cluj. Asta deși Becali a decis să nu mai intre atacantul titular. A fost, poate, o ultimă dorință a patronului de a-i arăta lui Keșeru că nu mai poate, acesta fiind înlocuit la pauză.

Toni Petrea și colaboratorii săi i-au transmis lui Becali că, din ce văd la antrenamente, cea mai bună tactică pentru FCSB este să joace cu Florin Tănase „9 fals”. A fost o strategie la care FCSB a apelat și sezonul precedent, când „Tase” a devenit golgeter în Casa Pariurilor Liga 1.

Gigi Becali nu a avut nimic împotriva urcării în atac a căpitanului său, astfel că staff-ul și toți ceilalți au început să lucreze la Berceni în principal pe acest sistem de joc cu . Dar, surpriză!, în dimineața meciului cu Dinamo, Gigi le-a transmis că vrea să intre Dumiter titular, iar Tase să joace la mijloc! Nu au fost probleme cu „câinii” dacă ne uităm la scor, 0-3, dar jocul FSCB a arătat destule probleme în acea vreme când Dinamo încasa 3, 4 sau 6 goluri!

Încă o strategie pe care cei de la FCSB au gândit-o vizavi de regula U21 a fost pusă pe butuci de Gigi Becali. Antrenorii și cei de la echipă l-au convins pe patron că nu este ok ca Ianis Stoica și Octavian Popescu să fie, ambii, titulari.

Sunt printre cei mai valoroși jucători de la FCSB, 19 ani abia împliniți, și e bine să fie o rezervă de valoare pentru acest U21. Cam mereu Octavian Popescu era titularul, , dar reușind de fiecare dată ceva notabil. Ei bine, Gigi Becali a apreciat această strategie în discuțiile cu staff-ul, dar a făcut iar ce a vrut.

La ultimul meci, eșecul de la Mioveni, Becali a venit cu o nouă idee care a dat peste cap primul 11 pregătit în săptămâna dinainte: și Ianis Stoica titulari! Asta după ce patronul îl lăsase în afara lotului pe Keșeru, care contribuise semnificativ, cu câteva zile în urmă, la remontada spectaculoasă (3-2 de la 0-2 la pauză) cu Chindia!

Sorin Șerban, una dintre feblețile lui Gigi Becali, a fost accidentat aproape tot sezonul de toamnă. Asta i-a dat „liniște” lui Risto Radunovic, care a putut juca titular ca fundaș stânga, având prestații în creștere. Dar acum Șerban e apt medical.

Jucătorul pe care Becali crede că va lua milioane la un moment dat a intrat în meciul cu Academica, în locul lui . Gigi deja împrăștia păreri pe la emisiunile de seară că îl vede titular pe Șerban, dar cei de la echipă merg pe mâna lui Radunovic. I-a mai lăsat Becali „pe cei de la echipă” să-l bage titular pe muntenegrean cu Chindia, dar greșeala lui Risto de la golul doi al adversarilor i-a fost fatală!

La meciul cu Craiova lui Mititelu, am zis că vreau să fie Șerban pe bancă. Am vorbit cu Meme… Din punctul meu de vedere, cum îl văd eu pe Șerban, cred că va ajunge mare fotbalist. Dar cum cei de la echipă nu vor asta, fac un compromis. Dar la un moment dat, trebuie să mă impun. Șerban nu are emoții deloc, nu dă bufa-bufa, iese în atac cu mingea la picior, îmi place foarte mult de el” – Gigi Becali, la