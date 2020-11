Patronul FCSB, Gigi Becali, a deschis proces împotriva Unității Administrativ Teritoriale din Voluntari. Altfel spus, el l-a dat în judecată chiar pe finul său, Florentin Pandele. Becali cere 200.000 de euro.

Omul de afaceri care patronează echipa de pe primul loc în Liga 1 a cedat un teren Primăriei Voluntari și ar fi trebuit să primească o sumă de bani în schimbul suprafeței.

Cum Gigi Becali nu a primit nici până în ziua de azi suma care i s-ar fi cuvenit, patronul FCSB a decis să acționeze în instanță instituția condusă chiar de către cel ce îi este fin!

Gigi Becali l-a dat în judecată pe Florentin Pandele. Cere 200.000 de euro!

În vârstă de 62 de ani, Gigi Becali s-a retras din viața publică și s-a ocupat mai mult cu vindecarea rudelor de coronavirus, așa cum a dezvăluit vărul său, Giovanni Becali. Deși nu a mai apărut la televizor pentru a comenta evoluțiile jucătorilor de la FCSB sau alte întâmplări din lumea fotbalului, patronul roș-albaștrilor își vede în continuare de afaceri.

Astfel, publicația Gândul anunță că Becali a deschis un proces prin care speră să pună mâna pe nu mai puțin de 200.000 de euro, bani proveniți chiar din bugetul Primăriei Voluntari. Nevoit să își trimită avocații prin tribunale și pentru a apăra cauza FCSB-ului în conflictul cu CSA Steaua, Becali are acum un nou proces.

Sursa citată menționează că el a fost anunțat de reprezentantul legal că dacă nu merge în instanță, datoria de 200.000 de euro pe care o are de încasat din partea Primăriei Voluntari, în schimbul unui teren înstrăinat în 2017, va expira. Practic, lui Gigi Becali i s-a atras atenția cu doar trei luni înainte ca această datorie să se prescrie.

S-a plâns de Pandele și în trecut: „M-a păcălit cu 500.000 de euro”

Relația dintre Gigi Becali și Florentin Pandele este una care a devenit foarte strânsă în 2010, atunci când patronul FCSB a fost naș la nunta primarului din Voluntari cu fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea. Implicat și la echipa FC Voluntari, Pandele a fost acuzat în 2018 de Becali că l-a fentat din punct de vedere financiar.

„Pandele, care este finul meu, m-a păcălit de vreo 500 de mii. Finul meu m-a păcălit cu 500 de mii pe mine, pe Becali şi pe FCSB. Doi jucători (n.r. – Achim şi Moke) pe care i-am luat, am dat 500 de mii pe ei şi am mai dat încă 50 de mii că a jucat nu ştiu câte meciuri ăla (n.r. – Moke). Şi am pierdut 550 de mii la finul Pandele. Şi nici măcar nu i-a luat pentru el. I-a luat pentru Voluntari. A negociat mai bine, bravo lui”, spunea Becali pentru Pro X.

De asemenea, Becali s-a plâns și de faptul că primarul din Voluntari nu i-a achitat 100.000 de euro în contul transferului atacantului Alexandru Tudorie de la FCSB la gruparea ilfoveană.

„Are să îmi dea 100 de mii de trei ani pentru Tudorie şi tot îi cer. Şi îmi spune amânare, încă 6 luni, încă 6 luni. Încă un an mi-a cerut acum amânare. Aşa de mult îl păcăleşte naşul pe fin”, mai spunea patronul roș-albaștrilor.

De data aceasta, Gigi Becali nu vrea să mai riște nimic și a l-a dat deja în judecată pe Florentin Pandele. El a deschis proces împotriva Primăriei din Voluntari pentru a-și încasa datoria de 200.000 de euro. Acțiunea patronului FCSB este pe rol la Tribunalul București. Primul termen nu a fost, însă, fixat.