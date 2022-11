Gigi Becali, mesaje la miezul nopții către Adrian Mititelu. „Mi-e ciudă că nu l-am bătut niciodată!” Video Exclusiv

FC U Craiova, deși a avut numeroase ocazii, a pierdut cu FCSB, scor 0-2 pe „Ion Oblemenco”. Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a intervenit telefonic în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și a dezvăluit mesajele primite de la Gigi Becali de la finalul meciului.

Gigi Becali l-a contactat pe Adrian Mititelul după FC U Craiova – FCSB 0-2: „Nu a făcut glume, mi-a dat mici indicații”

, după partida din Bănie, în care FCSB s-a impus grație golurilor lui Octavian Popescu și Dawa. că Gigi Becali i-a dat un mesaj la finalul partidei de la Craiova.

Finanțatorul oltenilor a mărturisit că Gigi Becali i-a dat mici indicații. „Atacant masiv de unde să iau? Atacanții îi caută toți, l-a căutat și Becali, a dat 1,5 milioane de euro pe el. Unde să găsim așa peste noapte un atacant masiv? Echipa, cu actualul lot, poate să joace mult mai bine, mult mai productiv să dea goluri.

Să sperăm că în această pauză găsim tratamentul corespunzător să refacem treaba. Mi-a dat un mesaj după meci. Glume de-ale lui. A fost foarte cuviincios. Omul era mulțumit și-a luat trei puncte. Era foarte fericit. Nu a făcut glume, mici indicații. A făcut afirmații superlative vizavi de echipă. S-a gândit, domne, hai să-l încurajez și eu pe ăsta că e dărâmat. Nu mi-a cerut niciun jucător (n.r. Gigi de la FCU Craiova)”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, la pământ după un nou eșec în fața lui Gigi Becali: „Nu am reușit niciodată să-l bat”

FCSB a plecat neînvinsă din Bănie, mai mult decât atât, a luat cele trei puncte. Adrian Mititelu a dezvăluit că nu a reușit niciodată să obțină o victorie în fața patronului roș-albaștrilor, deși, finanțatorul oltenilor consideră că în majoritatea meciurilor FC U Craiova a meritat victoria.

„Nu mi-e ciudă (n.r. că m-a bătut Becali). Mi-e ciudă că am pierdut meciul. Nu am reușit niciodată să-l bat pe Becali de când sunt în fotbal. Numai egaluri. Și în cele mai multe meciuri l-am dominat. Așa ceva nu am văzut. Dacă luați toate meciurile, cu excepția primelor două meciuri atunci când am intrat în Liga 1 în 2006, în toate meciurile am fost vioara întâi.

Ocazii peste ocazii. În cel mai bun caz am obținut egal. În majoritatea meciurilor noi trebuia să luăm puncte. Atunci când a pierdut Geoană alegerile cu Băsescu am avut un meci în care am avut 10 ocazii și ne-au dat un gol în minutul 89, așa dintr-o minge care nu arăta nimic și ne-au bătut cu 1-2.

La București, am avut meciul în mână, cu frații Costea,. N-a fost să fie. O să-l bat când îi va fi lumea mai dragă. Să mă țină minte!”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, explicații pentru perioada slabă din SuperLiga a celor de la FC U Craiova: „Avem nevoie de o victorie care să ne deblocheze”

Adrian Mititelu a pus în mai multe rânduri . Patronul oltenilor nu a ezitat să o facă și la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Eu zic că echipa plătește tribut activității proaste care a fost în ultimele două luni aici. Oboseala care s-a acumulat la antrenamentele care au fost și suntem în revenire. Pe de altă parte, avem nevoie de o victorie importantă care să ne deblocheze. E greu când joci cu FCSB, o echipă foarte bună. Ai jucat la Cluj, o echipă foarte bună.

Cu Voluntari, chiar dacă și ei ne-au pus probleme mari, a fost puțin mai ușor. Jucăm cu CSU, o altă echipă foarte bună. Am jucat cu Farul, unde am dominat și unde am avut ocazii uriașe. Și la Cluj, am fost egali cu ei din punct de vedere al jocului numai că ei au dat goluri. Echipa poate mult mai mult decât arată clasamentul”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FC U Craiova, emoții în privința retrogradării. Anunțul lui Adrian Mititelu la Fanatik Superliga

FC U Craiova se află penultima în clasamentul din SuperLiga. Echipa pregătită de Nicolo Napoli a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat. „Cum să n-am emoții (n.r. în privința retrogradării). Echipa joacă, dar nu face puncte. Cineva te ține în divizia întâi dacă nu ai puncte?

Eu zic că ne vom reveni pentru că avem potențial, mai sunt atât de multe meciuri, nu trebuie să intrăm în cealaltă extremă pentru că două victorii consecutive te scoate din zonă. A dat copilul ăla execuția extraordinar de bună, oricum se ducea în gol la cât de bine a dat în ea. Trebuia să-l blocheze cineva. Când a dat-o Chițu, la noi s-a lovit de portar, totul este și de șansă. Cum să fie meritată?(n.r. victoria FCSB). Să fim serioși.

„În primul rând, că au dat două goluri din faze fixe, pe o execuție bună a lui Tavi Popescu și un gol dat cu umărul de Dawa. Noi am avut construcții frumoase. Cum să fie meritată victoria FCSB-ului. 56% posesie. Ei au avut 2-0 și nu au fost în stare să preia controlul meciului. Un public care la Craiova este foarte pretențios și care ofta la fiecare realizare a noastră. Au fost foarte puține încurajări.

Luați meciurile în care a jucat cealaltă echipă din Craiova, care este mai bine cotată decât noi, când a jucat cu FCSB să vedeți că ei nu i-au dominat cum i-am dominat noi. I-am dominat și în tur. În cel mai bun caz era un egal, era echitabil. Fotbalul e pe goluri. Simțeam că și în minutul 80 dacă făceam 2-1 puteam să egalăm”, a încheiat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.