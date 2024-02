Gigi Becali, nemilos în afaceri: „La el totul e pe bani! Dacă vrei un jucător, plăteşti tată!”

FC Botoșani a fost, în ultimii ani, unul dintre cluburile de la care FCSB a transferat masiv jucători. Olimpiu Moruțan, Andrei Miron, Mihai Roman, Denis Haruț, Malcom Edjouma sau Joyskim Dawa sunt doar câțiva dintre cei care au părăsit urbea moldavă pentru mirajul Capitalei, însă nu am avut parte de mișcări spectaculoase și în sens invers.

Valeriu Iftime explică de ce nu a transferat jucători de la FCSB: „La Gigi Becali, totul e pe bani!”

Aflată cu un picior în Liga 2 după terminarea primei părți a sezonului, FC Botoșani a schimbat radical strategia în pauza de iarnă pentru a încerca o salvare miraculoasă de la retrogradare. Odată cu venirea antrenorului Bogdan Andone, iar rezultatele încep să se vadă.

Andrei Miron de la U Cluj, luat imediat după terminarea meciului direct, sau sunt doar câteva dintre mutările de răsunet făcute de moldoveni în mercato de iarnă. Totuși, deși relațiile dintre cele două cluburi sunt excelente, FC Botoșani nu a luat nimic de la FCSB… De ce?

„În perioada asta în care ați rebranduit echipa, numeric și valoric, ați încercat să luați jucători și de la Gigi Becali, de la FCSB? Să vă ajute?”, l-a întrebat moderatorul Cristi Coste pe Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisa în fiecare luni, marti si vineri, de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu. Domnul Becali cred că mi-ar fi dat dacă aș fi căutat, dar cu dumnealui lucrurile sunt altfel… În afară că există un respect normal și reciproc, la el totul e pe bani. Domnul Becali nu are sentimente de astea, «Hai, domnule, să te ajut cu un jucător». Dacă-l vrei, plătești, tată! Dacă nu, nu! Sau dacă vrei să facem, ți-l dă la nu știu ce ecuație…

Dar nu am insistat niciodată pe subiectul ăsta, pentru că nu am avut niciodată un interes clar. Și nici nu am putut să-l iau pe Compagno sau pe nu știu care a mai plecat de acolo.

Am întrebat, recunosc, de Haruț la un moment dat. Și la Radaslavescu, mi-l dădea domnul Becali… A fost o discuție, numai că trecerea de la FCSB la Botoșani, în opinia jucătorului, și nu e ceva exagerat, era o cădere.

Nu a venit nimeni de la FCSB la Botoșani și pe un salariu mai mic. Nu prea ține… Chiar dacă el juca în mod continuu, iar noi aveam nevoie de un jucător de genul ăsta. De aia a refuzat Radaslavescu. De Haruț spunea că e o rezervă de lux acolo și nu am mai…”, a explicat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA de ce nu a adus niciun jucător de la FCSB la FC Botoșani.

Valeriu Iftime, despre noul lider al FC Botoșani: „Este prea inteligent, prea bun…”

Valeriu Iftime încercase „repatrierea” lui Denis Haruț pentru a-și betona centrul defensivei, acolo unde echipa sa a suferit enorm în prima parte a sezonului. Acum, însă, odată cu venirea lui George Andrei Miron, problemele s-au rezolvat, acesta făcând un cuplu excelent cu bosniacul Rijad Sadiku.

„Acum pe Miron și Sadiku nu-i mai scoți de acolo. La George, în primul rând, este starea și felul de a fi căpitan. Dă-i lui Miron încredere și devine categoric unul dintre cei mai buni fundași centrali din România. Nu întâmplător a jucat la FCSB, nu întâmplător a fost o perioadă foarte lungă titular în echipa U21 a României.

Păcat că a crescut mai mult vizibilitatea asta între el și Burcă, pare mai bun Burcă decât Miron. În opinia mea, Miron este prea inteligent, prea bun, numai că are nevoie de încredere. A fost o perioadă complicată pentru el la FCSB, deși a jucat continuu. Dar a intrat într-o dispută cu conducerea și apoi a plecat”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

DEZVALUIRI despre cum este sa faci afaceri cu Gigi Becali