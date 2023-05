Gigi Becali nu se sperie de Farul lui Gică Hagi în lupta la titlu în SuperLiga: „Acum suntem favoriți”. Ce a spus despre FCSB – CFR Cluj 1-0 și jucătorul comparat cu Maradona

Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit derby care i-a adus pe roș-albaștri l. Echipa sa și cea a lui Hagi se vor înfrunta în meci direct, duminica, viitoare la Ovidiu. Patronul vicecampioanei pune toți banii pe una dintre vedetele sale.

Gigi Becali, optimist înainte de Farul – FCSB: „Bate-i, dacă vrei să fii campioană, altfel lasă-te!”

Farul – FCSB este programat duminică, 21 mai, de la ora 21:00. În cazul în care va reuși să câștige, echipa lui Hagi va devenit matematic campioană. Gigi Becali însă nu se sperie.

„Normal, pe valoare și având în vedere că nu este Alibec, suntem noi favoriți, cred. Mai ales că noi jucăm ultima etapă cu Rapid, care va juca cu multă ambiție, dar CFR va juca la concurență cu Craiova. Noi jucăm ultima etapă pe Național Arena, iar Farul joacă la CFR.

Când vrei să fii o echipă campioană nu te mai gândești. Mai ai două jocuri. Nu te mai gândești la rezultate. Bați și punct. Joci cu Farul și te bați la titlu, păi bate pe Farul, altfel lasă-te dacă vrei să fii campioană”, a declarat Gigi Becali, la .

Florinel Coman, comparat cu Maradona și Messi

Patronul roș-albaștrilor l-a elogiat pe Florinel Coman, care a fost din nou decisiv, marcând golul victoriei cu CFR. Becali crede că acesta este atuul echipei sale spre deosebire de ultimii opt ani în care nu a reușit să câștige titlul.

„S-a schimbat doar un lucru. Este un Coman, care a dat 3 pase de gol și 4 goluri în play-off. Valoarea lui Coman. Asta s-a schimbat, nimic altceva. Dacă el (n.r. – Charalambous) e acolo, a scos rezultatele astea și el și Pintilii, dar Coman s-a schimbat. Dacă nu era Coman, nu mai eram la lupta la titlu.

Ce-a făcut Maradona la Napoli, ce a făcut Messi la Barcelona? Și Coman poate cu Olaru pe lângă el, cu Compagno pe lângă el”, a adăugat patronul FCSB-ului.

Cum a trăit derby-ul cu CFR Cluj

Gigi Becali susține că a avut mai puține emoții la meciul cu CFR Cluj decât la cel cu Sepsi, câștigat de FCSB cu 3-1. Patronul vicecampioanei se bucură că rivala Farul nu se va putea baza pe Denis Alibec,

„Ne-am retras dar nu au fost mari emoții. A fost o ocazie, o deviere nu un șut al lor pe poartă. Noi ne-am retras, dar nu am fost așa aproape de poartă. Am avut emoții bineînțeles. Mai mari emoții am avut parcă cu Sepsi. Știu că mi-a bătut inima mai puternică. Și acum am avut, dar parcă nu așa puternice. Dacă mingea e la tine și adversarul nu e periculos, nu ai emoții. Sepsi a fost periculoasă. La 1-1 putea face 2-1. Pasează bine, combină bine.

(n.r. – de ce a fost schimbat Coman) N-ați vorbit cu Charalambous? De unde să vă dau eu? Eu îmi imaginez că dacă el mai lua un galben nu îl aveam cu Farul. Problema Farului nu e că a egalat Craiova, ci că are două meciuri fără Alibec. Și noi am fi avut unul fără Coman. Era de ajuns. Dacă te bate Farul, la revedere!

(n.r – dacă contează absența lui Alibec) 100%. E cel mai bun jucător al lor. E cel mai periculos. Se poate întâmpla orice, combină bine, dar nu mai au jucătorul ăla în fața și care poate face orice”, a conchis Becali.