Gigi Becali, obiectiv incredibil la FCSB. Ce trebuie să facă Charalambous

FCSB a început ca din tun campionatul. meciul împotriva celor de la FC U Craiova şi au arătat o poftă de joc ieşită din comun, fiind extrem de montaţi încă din prima etapă.

Gigi Becali, obiectiv incredibil la FCSB: “Ne-am propus să câştigăm 10 meciuri la rând sau poate chiar 15 meciuri”

Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA şi a spus că FCSB are în acest moment un lot puternic care să facă faţă atât în campionat, cât şi în cupele europene, în Conference League:

“În fiecare an am pierdut campionat că am spus că se înjumătăţesc punctele şi am băgat copii. Acum, avem fotbalişti şi pentru campionat şi pentru cupele europene să jucăm. N-ai voie să începi prost când ai valoare.

Când ai valoare, trebuie să baţi 10 meciuri la rând. Ne-am propus să câştigăm 10 meciuri la rând sau poate chiar 15 meciuri, să facem 45 de puncte şi să fim campioni încă din tur”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Derby-ul cu Dinamo în Ghencea: “Nu poate să îmi pună clauză de 1 milion”

În etapa viitoare, FCSB joacă în “Derby de România” cu Dinamo. Ministerul Apărării şi-a dat acordul ca meciul să se joace în Ghencea, dar încă nu este oficial că se va juca pe noua arenă din cauza unor clauze considerate aberante de Gigi Becali:

“O să îl sun pe primul ministru azi. Dacă nu o să îl asculte subalternii, nu o să fie un bun conducător. Cum să îmi ceară 1 milion de euro dacă se strică gazonul. Fac gazon nou.

200.000 de euro. Îi pun eu gazon nou. Nu poate să îmi pună clauză de 1 milion. Apoi, să pot să răspund şi pentru suporteri. Puteţi să răspundeţi de oamenii care citesc FANATIK-ul?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB – Dinamo, primul derby după un an şi jumătate!

Derby-ul este programat sâmbătă, de la ora 21:30. Este primul meci între cele două mari rivale după o pauză de un an şi jumătate, ultimul fiind desfăşurat în luna februarie a anului 2022 când s-a impus cu 3-0 în “Groapă”.

