Gigi Becali, prima reacție după FC U Craiova – FCSB 0-1. Ce spune despre Edi Iordănescu, după o lună de mandat

Deși victoria a fost adjudecată grație penalty-ului dictat de centralul Mihai Călin la intervenția tușierului Romică Bîrdeș, Gigi Becali se declară mulțumit de jocul prestat de FCSB și îl laudă pe Edi Iordănescu pentru rezultatele înregistrate după o lună de mandat.

Cu el pe bancă, roș-albaștri au mai obținut un punct în fața celor de la Sepsi și i-au provocat eternei rivale cea mai umilitoare înfrângere din istoria meciurilor directe, 6-0, dar au pierdut la rândul lor fără drept de apel, 1-4, pe terenul campioanei en-titre, CFR Cluj. După nouă etape scurse din actualul sezon, echipa are 15 puncte și ocupă poziția a noua în clasament, la tot atâtea lungimi de ardeleni.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali are numai cuvinte de laudă pentru Edi Iordănescu după o lună de mandat

„Cel mai important lucru după acest meci este că am obținut toate cele trei puncte. O să conteze foarte mult în lupta pentru titlu aceste trei puncte de la Craiova.

O să vedeți voi că ăștia ai lui Mutu vor fi foarte greu de bătut pe teren propriu. Și cu Hagi, dar și cu noi, Adi Mutu a închis bine spațiile.

ADVERTISEMENT

Edi își face treaba foarte bine la noi, iar eu sunt foarte mulțumit de cum decurg lucrurile. La Craiova am obținut exact ceea ce ne-am dorit: victoria!”, a declarat Gigi Becali pentru .

Nici răspunsul pentru Adrian Mutu – care a contestat vehement penalty-ul obținut de Valentin Crețu – nu s-a lăsat prea mult așteptat: „Am văzut că se comentează că nu a fost 11 metri. Eu vă spun că a fost fault foarte clar. Și dacă aveam VAR, iar arbitrul central se ducea să revadă faza, tot ne dădea 11 metri.

Nu l-a pus nimeni pe fundașul de la Craiova să se ducă așa în viteză în Crețu și să nu se uite pe unde calcă. Altă dată să fie atent. Atât am de spus”, i-a transmis patronul vicecampioanei.

ADVERTISEMENT

MM Stoica l-a „urecheat” pe Crețu: „De fiecare dată când vorbește trebuie să corecteze ce a spus anterior”

La finalul partidei disputate pe arena „Ion Oblemenco” din Craiova, Valentin Crețu . „Am simțit că pot obține penalty, am fost puțin mai șmecher. Trebuie să fii un pic șmecher și să obții ce trebuie”, a spus fundașul vicecampioanei, .

„De fiecare dată când vorbește, trebuie să corecteze ce a spus anterior. Aseară și-a prezentat scuzele față de Todoran, pe care l-a atacat complet aiurea. Ăsta-i Vali Crețu!

La un moment dat, când vorbeam despre vâna jucătorilor la un antrenament, a recunoscut și el că vână are, dar a zis: ‘Păcat că n-am și minte’. El știe cum e.

ADVERTISEMENT

Aseară, după joc, am intrat în vestiar și i-am spus să fie atent la ce declară. ‘Păi, deja am declarat’, mi-a răspuns. ‘Ce ai declarat, mă?!’ Când am auzit, mi s-a făcut rău!”, l-a taxat acesta, în direct la .