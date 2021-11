Gigi Becali pune tunurile pe FCSB: “Jucăm haotic. Am mai pierdut un an!”. Ce spune de Edi Iordănescu

FCSB a remizat, scor 0-0, cu FC Voluntari, în ultima etapă din turul Ligii 1. Deși echipa venea după șapte victorii consecutive în campionat, s-a declarat profund nemulțumit de jocul echipei.

Gigi Becali pune tunurile pe FCSB: “Jucăm haotic”

În plus, latifundiarul i-a dat ultimatum lui . Gigi Becali a spus că antrenorul va fi nevoit să plece în vară dacă echipa nu va câștiga campionatul:

„La CFR văd automatisme, trasee, posesie. La noi se joacă haotic. Nu zic de Edi, nu știu cine… E haotic la noi. Fiecare joacă ce-i place. Jucăm după ureche? Nu am ce să fac…

ADVERTISEMENT

Am ce să fac? Nu am ce să fac. Așa ziceți voi și fac așa. Nu mă bag. Nu am ce sa fac. Am mai pierdut un an. Așa cred eu. Alea 7 victorii le-am obținut noi? Alea le-a dat Dumnezeu.

“Nu am avut niciodată o echipă așa slabă”

Eu nu am diplomație. Jucăm haotic. Fiecare face ce vrea, dirbleazâ când are mingea. Dar nu stau acum să mă supăr de la fotbal. Nu mă mai interesează. Dai bani și vezi cum joacă…

ADVERTISEMENT

Nu zic de Edi… Zic de echipă. Cine trebuie să facă… Poate se supără Edi, dar nu pot să tac din gură când văd că echipa gâfâie. Nu pot să spun că îmi place când câștigăm cu 1-0, din penalty sau cu greu. Se joacă în viteza întâi. Trebuie viteză a 5-a, trebuie automatisme. Nu am avut niciodată o echipă așa slabă.

“Nu mă interesează să dau bani și să nu pot să comand. Nu mai fac activitatea asta”

Vedem cine mai pleacă la vară, ce salarii mai reducem. Cu banii pe Moruțan ținem echipa ca să nu mai dau bani de la mine. Dacă la fotbal trebuie să dau eu bani și altul să comandă, nu vreau!

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează să dau bani și să nu pot să comand. Nu mai fac activitatea asta. Dacă dau bani, eu comand. Nu vreau să fiu marele idiot și să dau eu bani și să comande altul. Dacă mă bag, sunt criticat….

Pentru ce să faci? Tu să dai milioane de euro și altul să comande? Unde ai mai văzut așa ceva. Voi sunteți nebuni! Eu m-am luat după voi și am devenit și eu nebun. Am zis că poate aveți dreptate.

ADVERTISEMENT

“Dacă Edi ia campionatul îi prelungesc contractul. Jos pălăria pentru el”

Dar voi sunteți nebuni. Nu se poate la mine să vină unul să ia bani și să comande el și să-și asume. Se poate doar până în vară. De la vară se face cum vreau eu, cine dă bani comandă.

Dacă nu iei campionatul, nu mai iei 20.000 pe euro lună. Ai 5.000 de euro. Dacă Edi ia campionatul îi prelungesc contractul. Jos pălăria pentru el. Nu mai vorbesc și îi dau primă. Îi fac contract pe câți ani vrea el.

ADVERTISEMENT

Dacă ia campionatul, înseamnă că eu sunt nebunul. Dacă ai rezultate stai pe viață la FCSB. Dacă nu-l va lua, înseamnă că voi sunteți nebun și eu normal”, a spus Gigi Becali la ProX.