Gigi Becali, pus la zid de un rival în lupta la titlu. Reacție virulentă după ce patronul FCSB a vorbit de ”omenie”

Chiar dacă a zis că nu crede în jocurile de culise, patronul vicecampioanei României a admis că înaintea următorului meci de pe teren propriu al Rapidului cu UTA Arad și a lăsat să se înțeleagă nici Hermannstadt nu s-a omorât cu firea în Giulești.

Un rival la titlu, reacție vehementă după afirmațiile lui Gigi Becali

Declarațiile făcut de Gigi Becali l-au deranjat pe un rival în lupta care a avut o reacție acidă. Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a explicat că doar oamenii care au făcut așa ceva în viață se pot gândi la astfel de lucruri.

”Oamenii care au făcut, probabil, anumite lucruri în viață, e normal să se gândească la așa ceva. El (n.r. – Gigi Becali) are un vocabular și un mod de viața în care probabil asemenea practici sunt de notorietate sau fac parte din meniul zilei.

Nu au fost meciuri care să-mi ridice semne de întrebare. Cine ar fi spus că noi o să pierdem cu Botoșani? Asta înseamnă că noi am vrut să pierdem la Botoșani?”, a declarat Balaj, la .

Replici dure de la Rapid și Hermannstadt

Victor Angelescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și i-a răspuns lui Gigi Becali după ce patronul ”roș-albaștrilor” a anunțat că se teme de „omenie”. Acționarul de la Rapid a reacționat dur și a mărturisit că la gruparea de lângă Podul Grant.

”Nu comentăm declarațiile lui Gigi Becali, zice câte o prostie la fiecare intervenție. Nici nu am ce să comentez, data trecută când au venit ne-au bătut în Giulești, este aberant să comentăm așa ceva.

Și mie îmi e frică de meciul pe care îl are cu Botoșani și cu Voluntari, dar ce legătură are. Nu cred că este o discuție pe care mi-o doresc să o am nici despre FCSB, nici despre meciurile noastre. Înțeleg că a zis, dar încearcă să bage bățul prin gard, dar nu există așa ceva.

Fiecare echipă își dorește mai ales Hermannstadt, UTA care se bat la play-off. Nici nu are rost să discutăm, este o strategie a dânsului. Nu le crede nici dânsul, nu am niciun dubiu. Este doar o strategie, repet”, a spus Angelescu.

Dani Coman a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după ce Gigi Becali a acuzat jocurile de culise de la Rapid – FC Hermannstadt. Președintele sibienilor i-a cerut omului de afaceri și anunță că se retrage din fotbal dacă ceea ce spune este adevărat.