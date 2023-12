în studioul FANATIK SUPERLIGA, acolo unde a vorbit despre experienţele sale din fotbalul românesc. Portarul lituanian a spus că i-ar plăcea să îl reîntâlnească pe Gigi Becali şi să discute cu el.

Gigi Becali, singurul care-l bate pe Arlauskis la nebunii: „E campion!”

, dar spune că la capitolul “nebunii” îl întrece doar Gigi Becali, cu menţiunea că patronul FCSB este mai amuzant decât el.

“Nu cred că mă întrece cineva la nebunii. Poate Gigi Becali. El este amuzant, ştii? Eu sunt un pic mai serios. Nu îl bat pe Gigi, e campion. Campion, dar nu la fotbal.

Eu nu vreau să îl jignesc pe Gigi. Poate o să am şi o discuţie cu el. O să îl caut la Palat şi la biserică”, a spus Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

“Când am câştigat titlul, am făcut show acolo cu Gigi”

Portarul care a evoluat în sezonul 2014-2015 la FCSB a dezvăluit că se distra mai bine ca la stand-up comedy în momentele în care Gigi Becali venea la şedinţele echipei:

“Niciodată nu am vorbit cu Gigi Becali între patru ochi. Atât de simpatic omul şi nu am reuşit să stau de vorbă. Când mai vin jucători la Steaua, merg la Palat. Eu nu am fost.

N-am stat niciodată cu el. Când am câştigat titlul, am făcut show acolo cu Gigi. Chiar a venit şi la antrenament şi la şedinţe. Când a ieşit din puşcărie a venit direct la şedinţă.

“A fost cel mai bun stand-up comedy”

Eram la hotel. A făcut spectacol. Dacă n-am râs… Nu ştiam dacă este şedinţa serioasă sau nu. Îi lua pe fiecare în parte: ‘Tu ce tragi şorţul?’. Pe fiecare îi lua. Eu abia aşteptam, că jucam foarte bine la Steaua.

Eram beton. Tot stăteam şi când să ajungă la mine a sărit peste. I-am zis: ‘Şi eu?’. Mi-a spus ‘Tu eşti maimuţa mea’. Era şi serios şi caterincă. Cu râsul lui inconfundabil.

Mă uitam la alţii dacă pot să râd sau nu. E ceartă sau nu? A fost cel mai bun stand-up comedy. A făcut spectacol cu jucătorii. A venit şi el după o pauză şi avea chef. Atunci nu a făcut echipa”, a povestit Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

