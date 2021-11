Gigi Becali și-a ales noua echipă dacă vinde FCSB: „Iau una din play-off, nu merg la Clinceni”

Patronul FCSB, Gigi Becali, suporterilor din Peluza Nord pentru 10 milioane de euro, dar lotul de jucători să rămână al lui, după care se va îndrepta căte altă echipă.

Decizia a fost luată după ce Edi Iordănescu a plecat de la echipă, , iar suporterii au anunțat public faptul că nu vor mai susține niciun antrenor numit la FCSB, deci .

Academica Clinceni îl primește cu brațele deschise pe Gigi Becali

Într-o primă fază a spus că este vorba de Academica Clinceni, mai ales că primarul urbei, Adrian Budeanu, s-a declarat interesat de variantă. „Academica Clinceni este interesată de orice investitor care vrea să investească în Clubul Sportiv Academica Clinceni.

Indiferent dacă îl cheamă sau nu Gigi Becali. Nu avem nicio problemă, sigur am putea colabora pe acest proiect. Suntem interesaţi să discutăm cu oricine vrea să preia clubul. Situaţia este dificilă. Orice investitor este binevenit lângă noi”, a spus primarul de la Clinceni, în exclusivitate pentru .

Gigi Becali s-a răzgândit peste noapte

„Nu mă mut la Clinceni. Păi, eu vreau să iau campionatul sezonul acesta. Mă duc la o echipă clasată între primele 6. Ce, nu e bine la Voluntari? Ați văzut că echipa merge bine”, a spus, joi, patronul FCSB pentru .

Academica Clinceni se află pe ultimul loc în Liga I, cu 4 puncte după 15 etape, iar șansele să se salveze de la retrogradare, chiar și în condițiile în care mai sunt de jucat returul și meciurile din play-out, par infime.

În schimb, FC Voluntari se găsește pe locul 6 în Liga I, iar în prima etapă din retur va întâlni, pe teren propriu, Dinamo. Meciul are loc luni, 22 noiembrie, de la ora 20.30.

„Și la Botoșani mă pot duce. Nu a spus Valeriu Iftime că vrea să vândă clubul? Una din astea voi alege, nu mă duc eu în altă parte”, a mai spus Gigi Becali.

De menționat că patronul actual al FCSB este nașul de cununie al primarului localității, Florentin Pandele, și al Gabrielei Firea, nunta având loc în luna iulie a anului 2011.

Gigi Becali nu crede că Peluza Nord îi va da 10 milioane de euro

Patronul FCSB s-a referit și la intenția fanilor din Peluza Nord a grupării roș-albastre de a cumpăra echipa. „Suporterii au zis că le-am luat ce iubeau ei cel mai tare. Bine, mă, dați-mi 10 milioane, îmi iau jucătorii și le dau echipa așa cum am luat-o.

Eu nu dau echipa, dau societatea, clubul, pe 10 milioane, dar jucătorii îi iau. Cu drag primesc un investitor, dar cine vine? Nu vedeți ce-i la Dinamo? Suporterii să aducă 10 milioane și gata.

Dau clubul fără jucători. Vând și mă duc la altă echipă. Fac FCSB 2, să vedem cum rămân CSA și FCSB fără nimic, că oamenii tot la mine vin, că-i am pe Coman, Tănase”, a spus Gigi Becali.

Totodată, patronul a făcut cunoscut și care este denumirea noii echipe. „Normal că dacă preiau o echipă schimb tot acolo. Mă duc cu lotul meu de jucători, dar mă voi implica total. Echipa se va numi Faci Ce Spune Becali. Am numele înregistrat la OSIM. Așa că se va numi tot FCSB, nu-mi fac griji”, a spus Becali, pentru .

Gheorghe Mustață vrea hârtie scrisă de la Gigi Becali că vinde societatea

În schimb, Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, are al punct de vedere. „Vă spun în premieră! Noi am discutat azi cu cineva. Toată societatea, cu toți jucătorii, să pună pixul, să ceară 10 milioane de euro.

Noi, la câți suntem, dacă venim cu 10 euro pe an, faceți socoteala câți suntem, dacă venim cu 10 euro un milion de suporteri, o luăm! Și am discutat cu cineva. Are curaj să facă asta?! Într-o lună luăm societatea cu totul”, a declarat Gheorghe Mustață, la .

În schimb, Mustață pune și unele condiții. „Vrem o hârtie scrisă de la el, iar asta cât mai repede, nu vorbe sau declaraţii prin presă, prin care se angajează că ne vinde clubul pe zece milioane de euro plus patru lucruri importante pe care le vrem trecute în acel document.

Dorim să fie trecute în scris următoarele chestiuni: cedarea echipei pe societatea respectivă, cedarea palmaresului, coeficientul UEFA şi locul de Liga 1. Dacă, Gigi Becali face aceste lucruri, vă garantez că în 90 de zile are toţi banii în cont”, a mai declarat Mustaţă.